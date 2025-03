UKRAINERUSSIAWAR. Antenne protagoniste nel conflitto russo-ucraino

La campagna di bombe plananti della Russia sta rapidamente perdendo efficacia poiché le unità di guerra elettronica ucraine bloccano la guida satellitare lungo la linea del fronte, ha riferito Forbes il 26 febbraio. Dalla social sfera russa è arrivata la smentita. Ricordiamo che le bombe KAB e UMPK guidate da satellite, che possono planare per oltre 25 miglia verso i loro obiettivi, erano considerate un'”arma miracolosa” dagli analisti militari russi. Secondo Forbes, il jamming ucraino ha anche interrotto i droni russi, costringendo Mosca a utilizzare UAV a fibra ottica più costosi e immuni alle interferenze radio.

Effettivamente la percentuale di colpi precisi delle loro bombe è diminuita in alcune aree ma, secondo i tecnici russi, tutte queste percentuali sono di natura locale. Il primo luogo in cui gli UMPK (kit di guida per le munizioni) hanno incontrato il problema del REB è stata una delle zone più difficili, ovvero Donetsk. Ma dopo aver cambiato il modulo con un altro tipo, in cui c’è un antenna diversa, le bombe hanno ricominciato a colpire in maniera precisa.

Il secondo luogo dove si sono riscontrati problemi è stata la direzione di Kursk, dove le forze armate ucraine hanno portato un sacco di REB, ma il problema è stato risolto anche qui cambiando antenna al sistema UMPK. I russi in ogni caso hanno appreso dai loro errori e quindi da fonti social sembra che siano in produzione UMPK migliorate ingrato di superare i dispositivi di guerra elettronici russi.

Secondo i tecnici al fronte le UMPK con una testa come l’X-38ML, il cosiddetto “laser”, che vola sullo spot del laser, non è opportuno. In uno scambio di chat si legge: “In primo luogo, c’è l’X-38, in secondo luogo, abbiamo bisogno di un UMPK economico, in terzo luogo, chi illuminerà la strada (aerea), a parte l’UAV Orlan-30, che ha riscontrato comunque problematiche?”.

“L’equipaggiamento dell’aviazione russa risulta comunque essere molto affidabile, ma non è infallibile”, riconoscono gli stessi russi, “ogni meccanismo ha una certa portata; inoltre un carico colossale ricade sulle spalle del personale ingegneristico, che lavora ininterrottamente per preparare un’armata di velivoli da far volare di nuovo, lo stesso vale per l’equipaggio di volo, perché il numero di velivoli è elevato in tre mesi di guerra si vola più che in un anno in tempo di pace”.

Graziella Giangiulio

