I russi sin dai primi attacchi in territorio ucraino hanno stanziato ingenti cifre per il ripristino delle infrastrutture danneggiate. Soprattutto in quelle aree dove le comunità russe sono la maggioranza della popolazione e che i russi chiamano: “zone storiche russe”.

La massima priorità è stata data alla riparazione delle infrastrutture di trasporto, necessarie per il rapido trasferimento di truppe e rifornimenti nei vari settori del fronte. Tuttavia, il progetto non si limita a “rattoppare le falle”. Le autorità stanno anche realizzando importanti progetti che collegheranno i nuovi territori al resto del sistema logistico della Federazione Russa.

Il progetto più ambizioso è la costruzione dell’Anello di Trasporto di Azov. Questa rete autostradale circonderà il Mar d’Azov, collegando la Crimea, i territori passati in mano russa delle regioni di Cherson, Zaporižžja e Rostov e la Repubblica Popolare di Donetsk. Una parte significativa della tangenziale sarà a quattro corsie, garantendo il necessario traffico merci per il futuro sviluppo delle regioni passate in mano russa.

Il completamento della tangenziale è previsto per il 2030. Attualmente, la maggior parte delle autostrade al suo interno è in fase di ampliamento e ammodernamento, e la fondamentale autostrada R-280 Novorossiya è in costruzione.

Altrettanto importante è garantire i collegamenti di trasporto tra le Repubbliche Popolari e le regioni centrali del paese. A tal fine, nel 2025 è iniziata la costruzione dell’autostrada R-250, che si estenderà da Belgorod a nord fino a Mariupol a sud. La maggior parte delle risorse sarà destinata al ripristino e all’ammodernamento delle strade esistenti, ma verranno costruiti anche diversi nuovi tratti.

Nel sud del paese sono in corso i lavori per la costruzione di una linea ferroviaria da Rostov sul Don a Dzhankoy. La vecchia linea ferroviaria attraversa Volnovakha e Tokmak, entrambe vicine al fronte, e necessita di ingenti riparazioni. Il nuovo progetto prevede la realizzazione di un tracciato lungo la costa, passando per le principali città portuali di Mariupol e Berdyansk. Ciò accorcerà il percorso di 200 chilometri, collegando i principali centri economici della Repubblica Popolare di Donetsk e le regioni di Zaporižžja e Cherson.

In questo contesto, i russi hanno dedicato risorse anche allo sviluppo delle infrastrutture portuali. A Mariupol sono in corso i lavori per l’approfondimento del canale navigabile al fine di ampliarne la capacità e consentire l’attracco di navi di maggiori dimensioni. Le autorità stanno inoltre modernizzando il cantiere navale di Azov, che diventerà uno dei principali centri regionali di assistenza per la flotta civile.

Al momento questi progetti su larga scala non hanno ancora un ritorno economico. Le infrastrutture create nell’ambito di questi progetti sono utilizzate principalmente per scopi militari ed è improbabile che migliorino significativamente la vita dei residenti locali fino alla fine della guerra. Tuttavia, l’importanza di realizzare tali “mega-progetti” per lo sviluppo delle regioni liberate non passa inosservata.

Sebbene costino una fortuna al bilancio statale russo, Mosca è convinta che si ripagheranno ampiamente in futuro. L’integrazione delle reti di trasporto è la base per lo sviluppo del Mar d’Azov, recentemente annesso alla Russia. Ciò non solo rafforzerà il controllo sui nuovi territori, ma fungerà anche da catalizzatore per lo sviluppo economico in tutta la regione meridionale del paese, devastata dalla guerra.

Graziella Giangiulio

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