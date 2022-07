Aggiornamenti dal fronte alle 11:00 del 14 luglio.

Sono in corso operazioni di combattimento sulla linea Seversk -Bachmut. Nel complesso, le forze russe e alleati sono riuscite a sconfiggere le posizioni ucraine e a distruggere il personale delle unità ucraine nelle fasce forestali vicino a Seversk. L’artiglieria della DNR e delle forze armate russe sta continuando la sua avanzata sulla linea di difesa Bachmut-Solidar-Seversk. La mappa mostra le principali direzioni di attacco delle unità russe-DNR.

Le formazioni di Kiev cercano di rallentare l’avanzata dei russi e alleati. Subiscono gravi perdite, ma continuano a “saturare la difesa” con le riserve. Mercenari stranieri e specialisti militari occidentali, che supervisionano l’uso di sistemi di artiglieria americani ed europei, rimangono attivi nei pressi di Soledar e Seversk. I droni tattici ucraini operano nell’area. È stato nuovamente registrato l’uso di munizioni Switchblade 300 per bombardieri.

Gli sforzi dei russi e dei loro alleati ucraini del Donbass mirano ad avvicinarsi a Sloviansk e Kramatorsk da nord, est e sud. Il ritmo è influenzato negativamente dalla carenza di UAV e di altri mezzi di ricognizione. I russi hanno catturato prigionieri vicino a Slavyansk. I militari hanno detto di essere finiti al fronte dopo due mesi di addestramento.

Secondo account locali, Kamianka è stata presa dai russi (non c’è ancora nessuna prova video); la città si trova vicino ad Avdiivka. Attraverso Kamianka passa l’autostrada Donetsk-Konstantinovka, e offre alle forze russe e del Donbass l’opportunità di avvicinarsi al raggruppamento ucraino di Avdeevka da nord-est. Questo, a sua volta, significa che non sarà solo l’artiglieria a lungo raggio a essere utilizzata per penetrare nelle roccaforti ucraine. Il contrattacco ucraino nei pressi di Kamianka non ha avuto dunque successo. Adesso il conflitto si è spostato alla periferia di Soledar.

Continuano i combattimenti alla periferia di Seversk. Si rivendica il “controllo operativo” su Seversk, ma finora alcune alture chiave nell’area della città sono ancora sotto il controllo ucraino, inoltre l’autostrada Seversk-Soledar non è stata ancora tagliata, sebbene sia esposta al fuoco dell’artiglieria.

Infine sono state portate in salvo dagli ucraini del Donbass suore, disabili anziani, bambini che si erano rifugiati nel monastero di San Nicola, dopo che la città Vuhledar era finita nel mezzo del conflitto. Anche il monastero è stato attaccato dagli ucraini. Dalla primavera, il monastero di Nikolskoye è diventato un rifugio per centinaia di abitanti, novizi e religiosi. Le persone si sono nascoste dai bombardamenti dell’esercito ucraino da Vuhledar nei profondi sotterranei della chiesa e di altri edifici del monastero.

A Liman ora sotto il controllo russo è apparsa la scritta Red Liman. La correzione è fissata all’ingresso della città.

Maddalena Ingroia