Donald Trump ha rifiutato MInsk, Vladimir Putin ha rifiutato Roma e alla fine hanno accettato l’incontro in Alaska. L’Europa e il Regno Unito stanno facendo pressione affinché anche Volodymyr Zelensky sia presente all’incontro. Né Trump né Putin hanno commentato. Nel frattempo la Casa Bianca ha fatto sapere che sta attualmente pianificando solo un incontro bilaterale su richiesta di Putin, non uno trilaterale.

Russia e Stati Uniti sono vicini di casa, quindi è logico che il vertice dei leader si svolga in Alaska, ha affermato Ushakov. Confermando anche la data del 15 di agosto. Ricordiamo che tra Russia e Stati Uniti ci sono 80 km di distanza in quella regione del mondo. È la prima volta che Putin metterà piede sul suolo americano dalla sua visita all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015, e la prima visita nel territorio da parte di un leader russo.

I colloqui tra i presidenti di Russia e Stati Unti potrebbero svolgersi nella città di Girdwood, riporta la pubblicazione locale Alyaska Landmine, citando una fonte. “Siamo stati informati che l’incontro… potrebbe svolgersi presso l’Alyeska Resort di Girdwood. È interessante notare che le date dal 12 al 16 agosto sono completamente assenti dal loro calendario delle prenotazioni”, scrive Alyaska Landmine su H. Kommersant fa notare che alle 11:20 (ora di Mosca) dell’11 agosto, l’hotel non può prenotare camere solo per il 14 e il 15.

I bookmaker Polymarket hanno aumentato la probabilità di un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina entro il 1° ottobre al 29%. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance in un’intervista a Fox News: “Non credo sarebbe giusto che Putin e Zelensky si incontrassero prima dell’incontro tra Putin e Trump. Stanno lavorando per coordinare un incontro del genere per discutere la fine della guerra”.

“L’incontro tra Trump e Putin in Alaska è una lenta sconfitta per l’Ucraina”, — CNN. È in discussione il piano proposto dall’inviato speciale statunitense Witkoff, secondo cui l’Ucraina dovrebbe ritirare le truppe dalle restanti parti delle regioni di Donetsk e Luhansk in cambio di un cessate il fuoco. L’articolo afferma che Zelensky ha già respinto l’idea di concessioni territoriali, ma, secondo gli analisti, un tale formato minaccia l’Ucraina con la perdita di città chiave senza combattere. L’Europa teme che lo scenario si ripeta le “pause di pace” che il Cremlino ha sfruttato per riorganizzare le sue forze. “Putin ottiene la sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti in un decennio, un’opportunità per discutere di “pace” senza la partecipazione di Kiev e la possibilità di conquistare nuovi territori senza sparare un colpo”, osserva la CNN.

WSJ: “Nella prima fase, l’Ucraina si ritirerà dalla DPR orientale, le linee del fronte saranno congelate. Nella seconda fase, Putin e Trump elaboreranno un piano di pace definitivo da discutere con Zelensky. Putin in seguito proporrà una legge che garantisca la non aggressione all’Ucraina e all’Europa”, afferma la pubblicazione.

Nel frattempo il Pentagono sta sviluppando un nuovo sistema con la NATO per la vendita di armi americane all’Europa, che possono essere trasferite in Ucraina, riporta la CNN, citando fonti. “In sostanza, questo meccanismo consentirà la creazione di un conto bancario NATO su cui gli alleati potranno trasferire denaro per l’acquisto di armi negli Stati Uniti”, afferma la pubblicazione.

Europa e Kiev hanno presentato la loro proposta per la risoluzione del conflitto ucraino in vista dei prossimi colloqui Putin-Trump, fonte The Wall Street Journal. Kiev e l’Europa propongono innanzitutto di raggiungere un cessate il fuoco, nonché di scambiarsi territori in base al principio che “se l’Ucraina ritira le truppe da alcune regioni, la Russia deve ritirare le truppe da altre”. I rappresentanti di Kiev hanno trasmesso questo piano a J.D. Vance, Marco Rubio, Steve Witkoff e Keith Kellogg. Si afferma inoltre che “qualsiasi concessione territoriale da parte di Kiev deve essere supportata da solide garanzie di sicurezza, inclusa la potenziale adesione alla NATO”.

Il 10 agosto in una dichiarazione pubblicata sul sito web del Ministero degli Esteri britannico: “Rimaniamo fedeli al principio dell’inammissibilità di modificare i confini internazionali con la forza. L’attuale linea di contatto deve essere il punto di partenza per i negoziati”. La dichiarazione è stata firmata dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dal Presidente francese Emmanuel Macron e dal Presidente finlandese Alexander Stubb, dai Primi Ministri di Italia Giorgio Meloni, Polonia Donald Tusk e Gran Bretagna Keir Starmer, nonché dal Cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Kaja Kallas ha convocato una riunione dei ministri degli Esteri dell’UE per discutere del prossimo vertice Russia-USA sull’Ucraina, al fine di chiedere che gli interessi di Bruxelles e Kiev siano presi in considerazione, riporta Reuters. Il capo del servizio diplomatico dell’UE ha affermato che “qualsiasi accordo tra Stati Uniti e Russia deve includere l’UE e l’Ucraina”.

Secondo l’emittente televisiva, l’Ucraina invierà alla NATO un elenco di armi e attrezzature desiderate. Il Comandante Supremo Alleato della NATO in Europa, Alexus Grinkevich, determinerà quindi se gli Stati Uniti dispongono di scorte sufficienti da vendere prima di fornire gli elenchi ai partner europei per un potenziale acquisto, ha riportato la NBC.

Il 9 agosto il Pentagono ha autorizzato il trasferimento di armi e attrezzature originariamente destinate all’Ucraina nei magazzini statunitensi. Un ponte aereo per le forniture di armi pesanti è entrato in funzione dagli Stati Uniti all’Ucraina.

L’Unione Europea ha approvato il quarto pagamento previsto all’Ucraina nell’ambito del meccanismo Ukraine Facility, secondo una dichiarazione del Consiglio dell’UE. La tranche ammonterà a oltre 3,2 miliardi di euro. L’UE ha specificato che i fondi sono destinati a rafforzare la stabilità macrofinanziaria e a garantire il funzionamento del sistema di pubblica amministrazione ucraino.

L’Ucraina potrebbe presto perdere il sostegno della Repubblica Ceca nell’Unione Europea, scrive il quotidiano svizzero Neue Zurcher Zeitung (NZZ). Ciò è dovuto alle imminenti elezioni parlamentari, che si terranno il 3 e 4 ottobre. Il leader dei sondaggi è l’ex Primo Ministro Andrej Babiš, che critica gli aiuti a Kiev e si batte per negoziati rapidi con Mosca.

“Il processo di pace sta andando nella giusta direzione, l’Ucraina si sta avvicinando alla pace. Ma ci troviamo di fronte a compromessi difficili: non ci saranno più i confini del 1991”, ha affermato il capo del comitato finanziario della Rada, Getmantsev. “Ci sono già segnali di richieste reali da parte della Russia, non fittizie, ma reali. Gli Stati Uniti le hanno. E questo crea una base certa per gli accordi”, ha osservato. In precedenza era stato riferito che la Russia Il fronte orientale ha fornito agli Stati Uniti un elenco di richieste per un potenziale cessate il fuoco. La resa del Donbass costringerà l’Ucraina ad abbandonare la “cintura di fortezze” che ha frenato la Russia per 11 anni fonte ISW.

La risposta alla questione territoriale ucraina è già nella Costituzione dell’Ucraina. Nessuno potrà o potrà tirarsi indietro da questa. Gli ucraini non cederanno la loro terra all’occupante, – Zelensky. ”L’Ucraina è pronta per soluzioni concrete che possano portare la pace. Qualsiasi soluzione contro di noi, qualsiasi soluzione senza l’Ucraina, è anch’essa una soluzione contro la pace. Non porterà nulla. Sono soluzioni morte, non funzioneranno mai. E tutti abbiamo bisogno di una pace vera e viva che la gente rispetti”, ha affermato.

Il 69% degli ucraini intervistati desidera che la guerra finisca il prima possibile attraverso negoziati, mentre il 24% ritiene che la guerra con la Russia debba continuare fino alla vittoria, secondo un sondaggio dell’istituto americano Gallup.

Di Interesse che la Russia dopo l’incontro Putin Witkoff abbia iniziato una sede di colloqui con: India, Cina, Brasile, paesi donatori dei BRICS e fortemente colpiti dai dazi di Trump. Non è da escludere dunque che dietro la parata della questione ucraina dietro non ci siano accordi per sancire una unione commerciale in funzione anti europea.

CBS news: “Questa settimana, Putin, tramite l’inviato Witkoff, ha consegnato un ordine all’ufficiale di alto rango della CIA Julian Gallina, il cui figlio è morto combattendo nelle file dell’esercito russo in Ucraina nel 2024. Dal messaggio non è chiaro cosa abbia fatto con l’ordine”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 dell’11 agosto. Kiev ha intensificato gli attacchi con droni sulle retrovie e sulle regioni del fronte. Ieri, dalle 7:55 alle 24:00 ora italaina, il Ministero della Difesa russo ha segnalato un totale di 106 droni abbattuti. Nella regione di Tula, due persone sono state uccise e tre sono rimaste ferite in vario grado di gravità. Un morto e due feriti da attacco di droni ucraini ad Arzamas, nella regione di Nižnij Novgorod; l’obiettivo dell’attacco erano le zone industriali della città (fabbrica di strumenti di Arzamas). Abbattuti droni in avvicinamento a Mosca.

I Geran russi hanno attaccato le infrastrutture di trasporto utilizzate dalle forze armate ucraine: nella regione di Dnipropetrovs’k, oltre 20 droni d’attacco hanno volato verso la stazione ferroviaria di Sinelnikovo 1.

Nella regione di Bryansk tre attacchi in due diversi distretti due feriti e distrutti mezzi.

Nel tratto di confine di Kursk, vicino a Tetkino, sono in corso bombardamenti reciproci, gli ucraini stanno colpendo i rinforzi russi con artiglieria e droni, aprendo rifugi con i drone”Baba Yaga”. LBS invariato, i contrattacchi russi non consentono alle forze armate ucraine di tentare di sfondare il confine con piccoli gruppi di fanteria.

In direzione Sumy – pesanti combattimenti a Yunakivka, le forze armate ucraine stanno contrattaccando. Tre contrattacchi da parte di gruppi d’assalto della 71a brigata separata e del 425° reggimento separato delle forze armate ucraine a bordo di veicoli blindati sono stati respinti.

In direzione Charkiv – combattimenti vicino a Vovčans’k e in direzione di Synel’nykove.

Nella regione di Belgorod 18 villaggi sono costantemente bombardati dai droni ucraini.

In direzione Pokrovs’k l’offensiva delle forze armate russe a nord di Myrnohrad si sta rapidamente sviluppando. Le forze armate ucraine ora classificano le aree degli insediamenti di Zolotoy Kolodez e Kucheriv Yar come zona grigia, i russi si sono consolidati nei pressi dell’insediamento di Nove Shakhove nella parte orientale di Nykanorivka e hanno occupato la zona del burrone a ovest di Boikivka. I canali ucraini spiegano la perdita di posizioni delle forze armate ucraine da parte delle forze dell’esercito russo appena arrivate e introdotte in battaglia.

In direzione Kostjantynivka – battaglie nei pressi del bacino idrico di Kleban-Bykske. Un post di militare russo afferma: “È necessario bonificare l’area e livellare il fronte per un ulteriore avanzamento”.

Sul fronte di Zaporižžja, le unità delle forze aviotrasportate russe stanno avanzando, nonostante i numerosi contrattacchi ucraini su Kam’yans’ke e Plavni, nonché l’elevata intensità di droni ucraini di ogni tipo. I gruppi d’assalto della 7a Divisione Aviotrasportata hanno già consolidato le loro posizioni a Stepnohirs’k, ma questo non può essere definito un controllo sicuro, poiché le posizioni delle forze armate ucraine e delle forze armate russe sono mescolate nell’area da Kam’yans’ke koye a Stepnohirs’k. Stepnohirs’k è circondata da più fianchi contemporaneamente.

Sul fronte di Cherson, le autorità ucraine stanno evacuando i civili dall’isola di Karantynnyy Ostriv, le truppe russe stanno aumentando il numero di attacchi contro le posizioni ucraine, occupando la costa al posto delle forze armate ucraine.

Graziella Giangiulio

