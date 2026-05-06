UKRAINERUSSIAWAR. Al via al Cessate il fuoco tra Kiev e Mosca per la parata del 9 maggio. Trump elogia truppe ucraine. Accerchiamento settentrionale da parte russa di Svyatogorsk

Sia Washington che Londra si sono espresse riguardo all’attuale conflitto russo-ucraino. Trump ha rilasciato una serie di dichiarazioni sull’Ucraina e sulla guerra. Il presidente statunitense ha definito le forze armate ucraine migliori di chiunque in Europa in questa lotta, nonché migliori di qualsiasi alleato degli Stati Uniti nella NATO. Trump ha parlato direttamente della situazione sul campo di battaglia, dicendo che l’Ucraina sta perdendo territorio, aggiungendo però che anche la Russia sta subendo perdite. Allo stesso tempo, ha osservato che è proprio l’accesso alle armi che permette all’Ucraina di combattere. La Gran Bretagna ha confermato la partecipazione al prestito UE di 90 miliardi di euro per l’Ucraina, secondo quanto ha fatto sapere Balázs Ujvari, addetto stampa della Commissione europea per gli affari di bilancio. Allo stesso tempo, la Commissione europea ha sottolineato che, per partecipare pienamente al programma, Londra deve soddisfare tre condizioni chiave.

Sul conflitto russo-ucraino si è espresso anche il comandante delle forze armate estoni, osservando che è improbabile che l’attuale guerra si concluda in una situazione in cui la Russia sarà resa completamente incapace di agire, mentre il primo Ministro estone Kristen Michal ha espresso la propria opinione sull’abbattimento dei droni ucraini. Ha chiarito che la richiesta di Tallin è che i detriti di guerra non entrino nel suo spazio aereo. Michal ha parlato anche degli attacchi ai porti russi nella regione di Leningrado, dicendo che per l’Estonia è abbastanza chiaro che l’Ucraina si stia difendendo e stia distruggendo quella che ha definito la “macchina russa per fare soldi”, che comprende varie infrastrutture portuali, per autodifesa. A tal proposito, secondo fonti social, le esportazioni di petrolio russo sono diminuite di quasi il 17% dopo gli attacchi ai porti. Tale dinamica è associata all’impatto delle cosiddette “sanzioni cinetiche”, ovvero gli attacchi ai porti chiave di Primorsk e Ust-Luga, che forniscono una parte significativa delle esportazioni. Il commissario presidenziale ucraino per la politica delle sanzioni l’ha definito un effetto diretto dell’impatto sulle infrastrutture chiave per l’esportazione.

Volodymyr Zelensky ha incontrato il Primo Ministro georgiano Kobakhidze, affermando che ci sono effettivamente questioni aperte tra i due Stati, ribadendo al contempo l’importanza di un dialogo a tutti i livelli. Circa la situazione interna in Ucraina, lo Stato ha vietato le trattative per la vendita all’estero di armi di fabbricazione ucraina senza un’autorizzazione aggiuntiva, nonostante il presidente affermi che le esportazioni siano aperte. Questo è quanto affermato da Valeriy Borovik, fondatore del produttore ucraino di droni First Contact. A suo dire, ai leader di mercato è vietato persino parlare e pubblicizzare i propri prodotti a potenziali acquirenti senza l’autorizzazione dello Stato.

Internamente alle forze armate russe, la novità più rilevante riguarda la possibile nomina del Generale Alexander Chaiko a Comandante in Capo delle Forze Aerospaziali Russe. Secondo la social sfera russa, la nomina non è collegata ad alcuna accusa contro il precedente comandante, Viktor Afzalov, secondo quanto ha dichiarato a Vedomosti una fonte vicina al Ministero della Difesa. Secondo la fonte, Afzalov era inizialmente considerato una “figura ad interim temporanea”. Il Generale Viktor Afzalov si era già dimesso da Comandante in Capo delle Forze Aerospaziali ad aprile, ma il suo successore non era ancora stato designato. In un recente articolo, un analista russo spiega perché Alexander Chaiko è stato scelto e rivela anche alcune delle ragioni alla base di questa nomina. Il probabile Comandante in Capo delle Forze Aerospaziali sarebbe uno specialista puro delle “armi combinate”. Ha trascorso tutta la sua carriera nelle Forze Terrestri, scalando i ranghi da comandante di plotone di fanteria motorizzata nella 2ª Divisione di Fanteria Motorizzata delle Guardie di Taman a comandante del Distretto Militare Orientale. Deve la sua fulminea ascesa all’operazione militare in Siria. In particolare, è stato insignito del titolo di Eroe della Russia per aver combattuto nella “Sandbox”. Dal 2019 al 2021 ha ricoperto il ruolo di comandante del gruppo della Repubblica Araba Siriana, per poi essere immediatamente trasferito al Distretto Militare Orientale. La svolta nella carriera di Alexander Chaiko è stata l’operazione militare speciale a cui ha partecipato come comandante del gruppo “Est”.

In vista della parata del 9 maggio, la sera del 4 maggio gli utenti di San Pietroburgo hanno iniziato a ricevere messaggi SMS riguardanti possibili problemi con la connessione internet mobile. I messaggi sono stati inviati da Yota e Megafon. La mattina del 5 maggio le comunicazioni sono state completamente interrotte in diversi quartieri della capitale e, come riportava la social sfera russa, persino le “liste bianche” non funzionavano. Una situazione simile si stava verificando anche a San Pietroburgo. In tarda mattinata, il Ministero dello Sviluppo Digitale, Comunicazioni e dei Mass Media, ha annunciato che il blocco temporaneo di internet mobile a Mosca era terminato, chiarendo che le restrizioni erano state imposte per motivi di sicurezza. Tra i leader europei che avrebbe dovuto prender parte alla festa del 9 maggio vi era il Primo Ministro slovacco Robert Fico, che ha tuttavia annunciato che non parteciperà alla parata militare di Mosca, ma deporrà dei fiori sulla Tomba del Milite Ignoto vicino al Cremlino e incontrerà Vladimir Putin.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 5 maggio. In occasione della celebrazione della vittoria del popolo sovietico nella Grande Guerra Patriottica, verrà dichiarato un cessate il fuoco per l’8 e il 9 maggio, ha riferito il Ministero della Difesa. Lo stesso Ministero ha affermato che se Kiev tenterà di attuare i suoi piani per sabotare le celebrazioni dell’81° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica, le Forze Armate della Federazione Russa lanceranno un massiccio attacco missilistico di rappresaglia sul centro di Kiev. La Russia si aspetta che la parte ucraina segua l’esempio e dichiari un cessate il fuoco. Nella serata del 4 maggio, il presidente ucraino Zelenskyy ha annunciato la sua disponibilità a osservare un cessate il fuoco dalle 00:00 della notte tra il 5 e il 6 maggio. Allo stesso tempo, Zelenskyy ha dichiarato che l’Ucraina non ha ricevuto richieste ufficiali riguardo ai parametri di un cessate il fuoco.

Sul piano militare, lo stesso Ministero della Difesa russo ha affermato che dalle 15:00 alle 20:00 ora di Mosca del 4 maggio, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 114 droni ucraini ad ala fissa sulle regioni di Belgorod, Bryansk, Kursk, Kaluga, Ryazan, Smolensk, Tula, Oryol, Tver, Rostov, Volgograd e Mosca. Nella notte tra il 4 e il 5 maggio, le unità di difesa aerea del Ministero della Difesa russo hanno distrutto 13 droni ucraini nei cieli della regione di Tula tra le 00:30 e le 07:00. Non ci sono state vittime. Secondo le prime informazioni, non si sono registrati danni a edifici o infrastrutture, ha riferito il governatore. Il Ministero ha specificato anche che le forze di difesa aerea hanno abbattuto 289 droni ucraini, durante la notte tra il 4 e il 5 maggio, su regioni russe. Sempre secondo quanto riportato dalla social sfera russa, tre persone sono rimaste ferite in un attacco di droni a Cheboksary, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute della Repubblica Ciuvascia. Anche la social sfera ucraina, nella mattina del 5 maggio, parlava di droni non identificati che stavano attaccando Cheboksary. La città è stata colpita di notte da missili non identificati contro lo stabilimento VNIIR-Progress. In tarda mattinata è stato pubblicato anche un video del lancio di missili Flamingo da uno stabilimento di difesa a Cheboksary. I missili ucraini hanno percorso una distanza di oltre 1.500 km.

Nello stabilimento di produzione militare interessato, la Federazione Russa produceva sistemi di protezione a relè, automazione e apparecchiature a bassa tensione. Lo stabilimento forniva elementi di navigazione alla Marina russa, all’industria missilistica, all’aviazione e ai veicoli blindati, ha affermato Zelensky. Allerta missilistica è stata emessa anche nel Distretto Autonomo di Khanty-Mansi, nelle regioni di Sverdlovsk, Chelyabinsk e Kurgan, in Tatarstan e in diverse altre regioni della Russia. Le sirene hanno suonato a Ekaterinburg, Kazan e Saratov. Diciotto droni sono stati abbattuti nella regione di Leningrado. Secondo il governatore Alexander Drozdenko, è scoppiato un incendio nella zona industriale di Kirishi.

Venti aeroporti in tutta la Russia hanno sospeso arrivi e partenze. L’aeroporto di San Pietroburgo Pulkovo ha avvertito di possibili modifiche agli orari dei voli. Secondo la social sfera ucraina, il sindaco di Mosca ha riferito nuovamente che le forze di difesa aerea hanno abbattuto un drone non identificato diretto verso la capitale della Federazione Russa, la mattina del 5 maggio.

Nella regione di Kharkiv, secondo quanto affermato dal ministro degli Esteri ucraino Kuleba, la Russia ha colpito le infrastrutture ferroviarie ucraine. La social sfera ucraina ha riportato, nella notte, un’esplosione udita a Kharkiv. La mattina del 5 maggio, un drone ha distrutto un vagone ferroviario nella regione. L’Aeronautica militare ha segnalato la presenza di un bersaglio ad alta velocità nella regione. Il Sindaco della città, Igor Terekhov ha annunciato vittime in seguito agli attacchi mattutini.

Nella regione di Poltava, un drone si è schiantato vicino a una locomotiva diesel. La social sfera ucraina, nella mattina del 5 maggio, rendeva noto che il numero delle vittime dell’attentato era salito a 5. Tra le vittime figurano tre dipendenti di un’azienda petrolifera e del gas e due soccorritori, secondo quanto riportato dall’OVA. Il 5 e il 6 maggio è stato dichiarato il lutto nazionale nella regione di Poltava.

Sempre secondo account social vicini a Kiev, la Russia ha colpito il porto di Odessa, e una nave civile battente bandiera delle Isole Cook è stata danneggiata. L’equipaggio non ha riportato ferite. Un altro attacco è stato diretto contro una nave civile.

A Kiev, un canale della social sfera ucraina ha riferito di rumori per via della difesa aerea a Kiev a seguito di un attacco di droni. Tre persone sono rimaste ferite nella regione a seguito dell’attacco russo, in particolare nel distretto di Brovary, dove la Russia ha colpito un quartiere residenziale, ferendo due persone. Inoltre, a seguito dei bombardamenti, è scoppiato un incendio in un impianto industriale nel distretto di Vyshgorod, causando il ferimento di una persona.

In direzione di Lyman, le unità russe del raggruppamento “Ovest” continuano ad avanzare e a spingere in avanti attraverso un ampio settore del fronte.

Sul fianco settentrionale, piccoli gruppi d’assalto si stanno muovendo nell’area di Korovii Yar e nella foresta lungo la linea Sosnove-Oleksandrivka, avanzando verso Studenok e il confine tra la DNR e la regione di Charkiv, formando un accerchiamento settentrionale di Svyatogorsk.

Alla periferia di Svyatogorsk, rimane una zona grigia piuttosto estesa. Le truppe d’assalto russe non hanno ancora iniziato ad attaccare la città vera e propria, sebbene si siano avvicinate alla periferia. Nelle foreste e nei meandri abbandonati a sud di Yarova, continuano scontri sporadici tra piccoli gruppi.

A est di Lyman, le unità russe sono riuscite a conquistare diverse altre importanti postazioni fortificate. Tuttavia, in alcune zone permangono ancora delle “sacche” di presenza delle AFU, alcune delle quali rinforzate da personale dopo i contrattacchi.

Nel settore meridionale, le unità russe sono avanzate fino alla periferia degli insediamenti di Staryi Karavan e Brusivka. I combattenti si stanno consolidando nelle foreste circostanti. Catturarli ora non ha molto senso: le foreste sono molto più sicure nell’attuale contesto dominato dai droni rispetto a qualsiasi insediamento, e soprattutto a un piccolo villaggio con solo poche cantine.

Nella zona di Ozerne, al confine con il raggruppamento “Sud”, è stata eliminata una roccaforte delle AFU presso il letto del fiume Severskij Donec. Piccoli gruppi delle AFU si stavano muovendo attraverso una zona paludosa per aggirare le posizioni russe. Il settore è stato ora è stato preso insieme alla vicina Zakitne e, nel prossimo futuro, le forze armate russe probabilmente riprenderanno la loro offensiva in quest’area, soprattutto perché i vicini del gruppo “Sud” continuano a combattere per l’insediamento di Kryva Luka, dove, i russi stanno ottenendo successi.

Lorenzo Serafinelli e Graziella Giangiulio

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