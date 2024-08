Il prossimo incontro di Ramstein si terrà il 6 settembre. I paesi della NATO non hanno mantenuto le promesse fatte all’Ucraina di fornire i sistemi di difesa aerea Patriot e altri sistemi di difesa aerea, dichiarate nel recente vertice dell’Alleanza.

Da fonti stampa si apprende che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato già da marzo al Pentagono di prepararsi contemporaneamente a possibili scontri nucleari con Russia, Cina e Corea del Nord.

In Ucraina tutto pronto per l’arrivo del primo Ministro indiano Modi che discuterà con Volodymyr Zelenskyj una soluzione pacifica alla guerra con la Russia durante la sua visita a Kiev. “Come amico e partner speriamo in un rapido ripristino della pace e della stabilità nella regione”, afferma il primo Ministro indiano.

Burkina Faso, Mali e Niger in una dichiarazione congiunta al Consiglio di Sicurezza dell’ONU chiedono che vengano adottate misure contro Kiev per il sostegno ai gruppi terroristici nella regione del Sahel. Ricordiamo che negli ultimi giorni sia Kiev che al Qaeda hanno negato che ci sarebbe stato un passaggio di informazioni e armi come invece precedentemente dichiarato dal servizio di intelligence ucraina e dalle dichiarazioni di JNIM.

In Ucraina è stata approvata una legge secondo la quale un militare non sarà mandato in prigione per il primo episodio di diserzione o di uscita non autorizzata da un’unità. Il soldato ora non deve far altro che ritornare alla sua unità.

Volodymyr Zelensky ha dichiarato che: ”La prima linea rimane la nostra massima priorità, in particolare le direzioni Pokrovs’k e Тorec’k”. Ma a sconfessare le sue parole è Maryana Bezuglaya secondo cui: “Le unità delle UAF vengono ritirate dalla regione di Donetsk, lasciando intere linee del fronte in balia del destino. Sembra che stiamo “regalando” la regione”, ha affermato la deputata. “La perdita di Pokrovs’k è una questione del prossimo futuro e Тorec’k sta vivendo i suoi ultimi giorni”. “Ma oltre Тorec’k c’è un percorso diretto per Pavlohrad, dove non ci sono fortificazioni, poi Dnepropetrovsk. Al di là di Тorec’k c’è l’agglomerato di Kramatorsk, e poi la regione di Kharkov… Per il confine amministrativo della regione di Donetsk non è stata realizzata alcuna attrezzatura”, ha aggiunto Bezuglaya.

In difesa del presidente Zelensky, il Comandante in capo ucraino, Oleksandr Syrskyi. “L’Ucraina è stata in grado di abbattere il 30% di tutti i missili russi e il 66% di tutti i droni russi dal 24 febbraio 2022 (…) Ad oggi, 1.263 kmq di territorio e 93 insediamenti nella regione di Kursk, in Russia, sono sotto il controllo delle Forze armate ucraine”, ha chiosato Syrskyi.

In Russia cede la rete internet per un potente attacco DDoS contro gli operatori di telecomunicazioni. Tutto questo mentre il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Cecenia, terza regione in un giorno dopo la Cabardino-Balcaria e l’Ossezia del Nord, dove, tra le altre cose, ha visitato l’Università delle Forze Speciali russe.

Più di 47mila soldati sono stati addestrati presso l’Università russa delle forze speciali prima di essere inviati nella zona delle operazioni ucraine ha detto, il capo della Cecenia, Ramzan Kadyrov.

Dmitry Medvedev ha commentato l’invasione delle forze armate ucraine nella regione di Kursk affermando: “Niente più negoziati finché il nemico non sarà completamente sconfitto (…) Ci saranno spese molto più insensate, attrezzature militari molto più danneggiate e radicalmente più bare. E ora lascia che gli sfortunati servi ucraini bacino voluttuosamente per questo le mani insanguinate dei necrofili che li deridono: i loro padroni anglosassoni”.

Il ministro per la Difesa Andrej Belousov sulla situazione nella zona di frontiera: “Per ogni compito del Consiglio di coordinamento, il Ministero ha individuato un funzionario responsabile della sua attuazione nell’arco di un periodo giornaliero. Se è impossibile risolvere il problema al loro livello, l’informazione mi viene portata personalmente e prendo una decisione. Ancora una volta desidero sottolineare che i funzionari devono essere in contatto diretto con le regioni 24 ore su 24”.

Infine in una dichiarazione del servizio segreto estero russo si legge: “L’operazione delle forze armate ucraine nella regione di Kursk è stata preparata con la partecipazione dei servizi segreti di Stati Uniti, Gran Bretagna e Polonia. Le unità coinvolte nell’attacco hanno seguito un addestramento al combattimento nel Regno Unito e in Germania. I consiglieri militari dei paesi della NATO forniscono assistenza nella gestione delle unità delle forze armate ucraine che hanno invaso il territorio russo”.

Il Comandante russo delle forze speciali Akhmat, generale Apti Alaudinov in una dichiarazione ha riferito che: “I combattimenti nella regione di Kursk finiranno molto probabilmente tra 2 e 3 mesi. Infatti, l’intera operazione militare speciale finirà tra 2 e 3 mesi”.

Nella giornata del 21 agosto le unità delle forze speciali delle Akhmat sono arrivate a Kursk e si preparano a respingere l’attacco delle forze armate ucraine, che si stanno raggruppando in direzione di Kursk ha detto il generale Apty Alaudinov. “La situazione è sotto controllo. Il nemico è impegnato a riorganizzarsi. Non sono pronto a dire al momento dove colpirà. Ma c’è un’analisi generale, un’idea di massima di quello che farà. Ci stiamo anche preparando per il suo prossimo attacco”.

La situazione secondo fonti social nella regione di Kursk è la seguente: I tentativi di attaccare da parte dei gruppi d’assalto ucraini in direzione degli insediamenti di Komarovka, Korenevo, Malaya Loknya e Russkaya Konopelka sono stati vanificati.

Gli attacchi aerei, il fuoco dell’artiglieria e le azioni delle truppe di difesa hanno colpito militari e mezzi ucraini della 22a, 115a brigata meccanizzata, 82a brigata d’assalto aereo delle forze armate ucraine nelle aree degli insediamenti di Apanasovka, Borki, Vishnevka, Kositsa, Nizhny Klin, Snagost, Sverdlikovo e Loknya.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 21 agosto.

Nella notte del 20 agosto l’aviazione russa ha colpito le aree nella regione di Sumy dove presumibilmente si trovavano militari ed equipaggiamento delle riserve ucraine: 22a e 41a meccanizzata, 82a brigata d’assalto aereo, 92a brigata d’assalto, 103a, 106a e 129a brigata di difesa terrestre, così come così come il 69° battaglione fucilieri nelle aree di Belopole, Boyaro-Lezhachi, Glukhov, Krasnopolye, Novye Virki, Pokrovka, Pisarevka, Mogritsa e Yunakovka.

Un attacco missilistico è stato effettuato su un aeroporto militare a Mirgorod, nella regione di Poltava.

Le forze armate russe Avanzano a Severskij Donec, Druzhba, Zavetny, vicino a Novohrodivka e Horlivka. Continuano i combattimenti a Niu-York, fonti ucraine. Torec’k secondo foti ucraine è occupata al 50% dai russi.

L’Ucraina ieri sera ha tentato una controffensiva nella regione di Zaporozhizhie, secondo quanto affermato da più fonti ucraine e russe, ma è finita con la presa di un villaggio da parte dei russi in cui si combatte da due anni. Si tratta di Luhivs’ke in direzione e Orichiv.

Le forze russe sono avanzate in più aree in direzione di Vuhledar: all’interno di Konstantinivka e sono a meno di 300 metri dal centro della città. Le truppe russe hanno anche catturato il grande sistema di trincee a nord di Nikolskoe. Avanzamento registrato via social sfera da parte russa anche oltre l’autostrada 00532, Konstantinivka-Vuhledar. Mancano solo 3,8 km prima che le truppe russe raggiungano l’intersezione vitale che taglierà tutti i rifornimenti di Vuhledar.

Le forze russe hanno catturato Komyshivka e Ptyche e si trovano nella periferia settentrionale di Kalynove – direzione Pokrovs’k. Ci sono segnalazioni secondo cui la battaglia di Novohrodivka è iniziata con l’ingresso delle truppe russe nella grande città. Al momento non si sa se le forze russe siano entrate da sud o da nord. Gli ucraini negano la perdita di Niu York, ma conferma l’ambiente circostante.

Pertanto, secondo le fonti ucraine, le forze armate russe non hanno preso completamente il centro della città, ma hanno aggirato le posizioni ucraine in esso da due direzioni sui fianchi, hanno preso piede nella parte posteriore e quindi hanno immediatamente iniziato l’assalto a Nelipivka. Così, nella località si è formata una sorta di “torta a strati” di unità russe e ucraine.

