Non si arrestano le polemiche dei paesi africani nei confronti dell’Ucraina. Il Mali ha interrotto le relazioni diplomatiche. I media nigeriani hanno scritto: “Le autorità ucraine stanno aumentando gli sforzi per sostenere il movimento tuareg CSP-DPA nei suoi sforzi per destabilizzare la situazione in Mali, agendo attraverso l’ambasciata ucraina in Mauritania”.

La rottura delle relazioni diplomatiche con l’Ucraina è una decisione miope e affrettata del Mali, scrive il Ministero degli Esteri ucraino: ”Sfortunatamente, il governo transitorio della Repubblica del Mali ha deciso di interrompere le relazioni diplomatiche con l’Ucraina senza condurre uno studio approfondito dei fatti e delle circostanze dell’incidente nel nord del Mali e senza fornire alcuna prova del coinvolgimento dell’Ucraina in questo evento”, ha affermato il dipartimento. La settimana scorsa però la Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina aveva annunciato il suo sostegno ai Tuareg in Mali, alleati di al Qaeda e la conduzione di operazioni di sabotaggio contro esercito e uomini della Wagner.

Restando in ambito locale, il ministero della Difesa dell’Ucraina ha riferito che: “non è in grado di fornire completamente le Forze Armate dell’Ucraina a causa del costante aggiornamento delle esigenze” ha riferito il Capo del Dipartimento Appalti, HlibKanevsky. “Qual è la differenza tra la pianificazione per la guerra e durante la guerra? Prima della guerra, si cercava di sviluppare piani di approvvigionamento anche per tre anni. Ora il sistema di approvvigionamento del Ministero della Difesa opera in condizioni completamente diverse. Per vostra comprensione, all’inizio dell’anno era previsto un numero di giubbotti antiproiettile ed elmetti fino alla fine dell’anno, ma ora è un numero diverso”, ha detto Kanevskij.

Il 6 agosto 2024, le Forze Armate della Federazione Russa hanno assicurato lo svolgimento della prevista 21a rotazione di osservatori per la missione dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) presso la centrale nucleare di Zaporozhye. Per fare ciò, lungo il percorso dal punto di passaggio designato dagli osservatori: il ponte distrutto vicino al villaggio. Kamenskoye, dalle 6.00 alle 18.00, è stato dichiarato un cessate il fuoco. La missione è composta da quattro ispettori, il loro compito è monitorare e valutare lo stato di sicurezza della centrale nucleare di Zaporozhye. Gli esperti dell’AIEA sono presenti alla centrale nucleare di Zaporizhzhya dal 1° settembre 2022, dopo la prima visita alla stazione da parte del direttore generale dell’agenzia Rafael Grossi.

Le Forze armate ucraine hanno cercato di attaccare in Direzione Kherson dove è stato sventato lo sbarco delle forze armate ucraine sulla Tendra Spit. Per la seconda volta in un anno, le forze ucraine stanno tentando di sbarcare sul Tendra Spit a ovest della penisola di Kinburn. Questi luoghi si trovano in periferia: solo un faro, dove siede un piccolo gruppo di marines russi e monitora lo spazio aereo e marino.

Da mezzanotte, le formazioni ucraine hanno iniziato la ricognizione della zona di atterraggio, utilizzando un drone Bayraktar TB2 nelle vicinanze di Očakiv. Per distogliere l’attenzione della guarnigione del faro sulla Tendra Spit a ovest della penisola di Kinburn, è stato lanciato un BEC. In realtà, uno dei compiti della guarnigione è proprio quello di monitorare i missili da crociera, i voli degli UAV e gli UAV degli ucraini.

Verso le tre del mattino, dodici imbarcazioni con una forza da sbarco delle Forze armate dell’Ucraina si sono mosse verso Tendra Spit, con l’intenzione di sbarcare. Come risultato della fugace battaglia, le prime tre barche sono state distrutte e affondate. Le restanti nove si sono quindi ritirate.

Sempre le Forze armate ucraine hanno cercato di attaccare la regione di Kursk. Alle 13:00 del 6 agosto la situazione era la seguente: le formazioni ucraine hanno tentato un’offensiva nella regione di Kursk: gli eventi principali si stanno svolgendo nei distretti di Sudzhansky e Korenevskij. Le informazioni sul tentativo di sfondamento da parte dei militari ucraini sono state confermate dal capo ad interim della regione, Alexey Smirnov.

Di notte, le forze armate ucraine hanno lanciato attacchi in tutta la regione di Kursk, lanciando almeno 26 droni. Il maggior numero di arrivi è avvenuto a Sudzha, dove cinque civili sono rimasti feriti, tra cui tre bambini. Su Internet circolano filmati di gravi distruzioni di edifici residenziali.

Successivamente, le formazioni ucraine hanno lanciato attacchi in diverse aree. Nel distretto di Korenevskij, i militari ucraini hanno iniziato a muoversi dalla direzione di Vladimirovka in direzione di Gordeevka. Nel distretto di Sudzhansky, l’offensiva ora si sta sviluppando dal checkpoint di Sudzha e dal tratto Glubokoye.

Allo stesso tempo, l’attacco principale delle forze armate ucraine è rivolto a Goncharovka e Kurilovka. Secondo le informazioni ricevute, gli ucraini sono riusciti a penetrare lungo l’autostrada 38K-004, dove vicino al posto di controllo internazionale di Sudzha sono stati avvistati almeno tre carri armati ucraini e un gruppo di fanteria. Diversi veicoli blindati sono stati distrutti.

Un’altra direzione degli attacchi ucraini era la linea Nikolaevo-Daryino-Sverdlikovo: secondo le prime informazioni, i combattimenti si svolgono alla periferia degli insediamenti. In questa zona sono stati avvistati anche veicoli blindati delle Forze Armate con un nuovo contrassegno tattico di identificazione a forma di triangolo.

Sullo sfondo degli attacchi ucraini, diversi media russi hanno riferito che anche di notte – al mattino presto, gli operatori di droni delle forze armate russe hanno notato una concentrazione di forze ucraine lungo il confine, ma a causa di ritardi burocratici e paura di prendere un decisione, nessuno ha dato l’ordine di attaccare.

L’offensiva ucraina nella regione di Kursk non è qualcosa di nuovo: segue gli attacchi dell’anno scorso nella regione di confine. E gli obiettivi di tali azioni da parte delle forze armate ucraine sono quelli di tentare di allungare le forze del gruppo Nord, costringendo il trasferimento di unità da Vovčans’k e Hlybokae. Per i russi ora è sempre più una necessità di creare una “zona sanitaria” attorno al confine russo.

Intorno a mezzanotte, le forze armate russe hanno lanciato un attacco missilistico con sei Iskander nella regione di Kiev, dopo di che sono stati utilizzati i Geran (nel distretto di Vyšhorod). Sono state segnalate esplosioni anche nelle regioni di Poltava, Sumy (Konotop), Zhytomyr, Charkiv, Odessa, Mikolaev e Kherson.

In direzione di Charkiv, i combattimenti continuano a Vovčans’k. I gruppi d’assalto russi hanno fatto progressi significativi nell’area dei grattacieli e stanno respingendo i militari ucraini nella parte orientale della città. Durante la giornata, le forze armate ucraine hanno effettuato 3 tentativi infruttuosi di trasferire le riserve sulla riva destra del fiume Vovča in piccoli gruppi. Nella zona di Starytsia e in direzione di Lyptsi gli attacchi ucraini sono stati sventati. Durante la giornata, la difesa aerea del gruppo Sever ha respinto 2 attacchi missilistici utilizzando l’MLRS Haymars in direzione di Belgorod.

A Časiv Jar si segnalano combattimenti nei distretti di Novyi e Shakhove. Nonostante la resistenza organizzata ucraina e i numerosi droni FPV, le truppe russe avanzano.

Nell’agglomerato di Torec’k, le forze armate russe avanzarono fino a Niu-York. Combattimenti in corso alla periferia di Torec’k e Pivnichne, nella zona dei cumuli di rifiuti. Viene segnalato fuoco di artiglieria pesante da entrambi i lati.

Nella direzione di Pokrovs’k, l’esercito russo sta ottenendo successi presso il bacino idrico Karlovs’ke Reservoir. Ci sono battaglie a sud di Ivanivka, nella zona di Serhiivka, a Zhelanne, le truppe russe avanzano.

