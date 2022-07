UKRAINERUSSIAWAR. Aggiornamenti dai fronti vecchi e nuovi

A 145 giorni dall’inizio dell’operazione speciale in Ucraina, non si vedono prospettive di dialogo o comunque di incontri tra Russia e Ucraina per dare vita ad accordi di pace. Dimitrj Peskov portavoce di Putin ha detto che: «L’operazione speciale, senza dubbio, terminerà quando tutti i suoi obiettivi saranno raggiunti, non ci sono tempistiche chiare, l’importante è l’efficienza».

Ed ora veniamo alla situazione della guerra sui diversi fronti alle 08.44 del 18 luglio.

I fronti nel frattempo si espandono. Inaspettatamente è arrivata la notizia dell’apertura di una nuova direzione al confine del distretto di Glushkovsky con la regione di Sumy. Lì le truppe russe hanno iniziato una fase attiva all’interno della SWO. Finora l’intento strategico da parte del ministero della Difesa russo non è stato comunicato.

Le battaglie per Ivano-Daryevka, non lontano da Seversk, continuano in direzione di Slavyansk. L’esercito russo sta avanzando vicino a Bilohorivka e Berestovoye.

Nella zona di Donetsk si combatte nei pressi di Novobakhmutivka, sulla strada per Konstantinovka. Le truppe del DPR e russe stanno avanzando verso Avdiivka. Ci sono contrattacchi delle forze della DNR in direzione del villaggio di Pavlivka e di Novomikhailovka.

Nella direzione sud ci sono scambi di artiglieria. Non si nota alcun avanzamento attivo.

Nella zona di confine con la Russia, l’esercito ucraino ha bombardato il villaggio di Zernovo nella regione di Bryansk; nessuno è rimasto ferito. Nella regione di Kursk, testimoni oculari riferiscono di spari ed esplosioni al confine con l’Ucraina.

Gli HIMARS MLRS statunitensi sono stati lanciati di notte ad Alchevsk, nella LNR. Sempre verso sera c’è stato un attacco in un deposito di munizioni a Stakhanov. Donetsk è stata nuovamente colpita dai bombardamenti. Il 18 mattina i residenti di Enerhodar hanno scoperto un ordigno esplosivo improvvisato nel centro della città. Gli agenti di polizia l’hanno disinnescato. L’esplosivo è stato piazzato a una fermata dell’autobus dove i dipendenti del PNP di Zaporizhzhya escono per il loro turno di lavoro.

A Odessa, attaccato e distrutto un magazzino per lo stoccaggio dei missili antinave Harpoon trasferiti all’Ucraina dai Paesi della NATO. Il posto di comando di un battaglione della 59ª Brigata di fanteria motorizzata vicino a Zelenyi Gai, nell’Oblast’ di Mykolaiv, è stato distrutto. Anche a Zaporizhzhya sono state distrutte diverse strutture militari.

Infine in base alle analisi on line si apprende che non è veritiera la notizia secondo cui le truppe russe hanno attaccato un impianto industriale nel distretto Kievsky di Kharkov, inesattezza riscontrata sulle coordinate dell’attacco. L’amministrazione comunale ha immediatamente accusato le forze armate russe di aver colpito deliberatamente imprese civili senza specificare la posizione esatta.

Dopo un esame del materiale fotografico e video pubblicato dagli ucraini, il team di analisti social ha determinato il luogo dell’impatto: l’impresa di ricerca e produzione Hartron-Express. Il complesso della centrale nucleare era già oggetto di distruzione il 12 giugno ma ha continuato a funzionare. Cosa c’è di interessante nel vasto territorio di “Khartron”? Ha ospitato istruttori militari dalla Gran Bretagna e dalla Polonia. Oltre alla formazione del personale, hanno svolto un ruolo di consulenza.

Da lì, sono state effettuate partenze per operazioni di ricognizione e pianificazione verso insediamenti vicino alla linea di contatto. Stando ai russi, è stato su consiglio di esperti della NATO che un paio di mesi fa, il comando ucraino ha pianificato di effettuare un’offensiva contro Kazachya Lopan e Volchansk entrambi nella regione di Kharkiv per spingere le truppe russe al confine di stato e distogliere l’attenzione dal Donbass.

Anna Lotti