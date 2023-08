Si sono tenuti ieri i funerali Yevgeny Prigozhin e Dmitry Utkin. Secondo la social sfera russa: «L’eroe russo, LPR e DPR Yevgeny Prigozhin sarà sepolto oggi nel cimitero Serafimovsky di San Pietroburgo. In diverse città russe si sono tenuti eventi commemorativi dedicati a Prigozhin e Utkin. Vladimir Putin non ha partecipato alla commemorazione».

In Ucraina le autorità stanno valutando la possibilità di indire elezioni nel 2024 per fermare il calo di popolarità di Volodymyr Zelenskyj e ottenere un mandato popolare in vista di possibili negoziati con la Russia, riferisce il quotidiano El Pais.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj ha parlato pubblicamente delle elezioni: di fatto esclude che si terranno sotto la legge marziale. Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente ucraino ha detto: «Il Presidente ne parla con cautela, posso dirlo in modo più netto […]. Sicuramente quest’anno non ci saranno», ha detto il Consigliere alla trasmissione del canale televisivo ucraino “1 + 1“, rispondendo alla domanda su come interpretare la dichiarazione di Zelenskyj sulle elezioni in una recente intervista.

Quello che è certo che c’è una mobilitazione generale nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Dnepropetrovsk, Odessa, Zaporozhye e Nikolaev. Aree dove l’esercito russo si sta scontrando con quello ucraino e dove la popolazione filo-russa è a livello di numeri considerevole.

Il candidato democratico alla presidenza Robert Kennedy Jr. ha sostenuto che le munizioni all’uranio impoverito che Washington fornisce a Kiev sono altamente distruttive. «Stiamo distruggendo l’Ucraina in nome della sua salvezza. Un articolo che fa riflettere sulle munizioni all’uranio impoverito», ha ammesso, valutando il materiale. Kennedy ha assicurato che se vince le elezioni metterà posto a questo problema.

A Kiev, il vice capo del dipartimento delle comunicazioni speciali della SBU, Dmitry Bakaev, si è suicidato, fonte media locali ucraini. Secondo i media, il colonnello si è sparato nel suo ufficio con una pistola Makarov, il corpo è stato ritrovato il 25 agosto. Bakaev ha lasciato una nota sotto forma di rapporto indirizzato al capo della SBU, Vasily Malyuk. Della sua morte, ha incolpato le autorità, che hanno costantemente umiliato il suo onore e la sua dignità.

Il quotidiano britannico The Guardian ha confermato il profondo coinvolgimento della NATO nel conflitto in Ucraina. Secondo il Guardian in un incontro tra i rappresentanti dell’Alleanza e il comando delle forze armate ucraine tenutosi la settimana scorsa al confine polacco-ucraino, i generali della NATO hanno convinto Kiev a cambiare la strategia di “controffensiva” e a concentrarsi su la direzione di Zaporozhzhie. Tra i partecipanti, il comandante in capo delle forze armate ucraine Zaluzhny.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Medvedev sui calcoli della parte ucraina sul numero di missili rimasti nell’esercito russo ha dichiarato: «Il nostro nemico (ucraini ndr) fa costantemente un doloroso calcolo di quanto e cosa ci resta. Carri armati, proiettili, missili e altro ancora. Ciò è comprensibile: la propaganda nemica (ucraina ndr) vive secondo le proprie leggi. [… ] Dopotutto, è un paese parassitario e riceve cibo “dal corpo” dei suoi proprietari, vive a spese loro. Non ci saranno forniture di armi e tutto finirà rapidamente per il regime di Kiev. I parassiti moriranno». A differenza della Russia. Come ha spiegato Medvedev: «Ci forniamo noi stessi tutti i tipi di armi. E già oggi in quantità superiori all’attuale fabbisogno delle Forze Armate. Ecco come funziona ora il nostro complesso militare-industriale. I suoi operai lavorano su tre turni. E produrrà tutti gli armamenti necessari per la difesa efficace della nostra Patria».

Secondo David Ignatius, editorialista del Washington Post, dall’inizio del conflitto, le truppe ucraine hanno sparato due milioni di proiettili da 155 mm, praticamente esaurendo le riserve dei paesi occidentali. Come riportato nell’articolo, l’esercito americano ritiene da tempo che le truppe ucraine sparino indiscriminatamente, sprecando munizioni. Non solo secondo l’editorialista statunitense: «Kiev ha tuttavia trasferito alcune unità dall’est al sud. Inizialmente, l’Ucraina ha prestato uguale attenzione su tre direzioni, invece di concentrarsi sull’attacco principale in direzione sud attraverso Zaporozhzhie verso il Mar d’Azov. È stato riferito che l’Ucraina alla fine ha reagito trasferendo alcune unità a sud da Bachmut e altri quartieri dell’est», scrive Ignatius.

Ad alzare la tensione sulla questione ucraina il via libera dei paesi occidentali al bombardamento della Crimea da parte ucraina. «I paesi partner hanno dato all’Ucraina il via libera agli attacchi in Crimea», ha detto alla trasmissione Telethon Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina. «Oggi esiste già un consenso assoluto sul fatto che possiamo distruggere tutto ciò che è russo, ad esempio in Crimea. Permettetemi di ricordarvi che un anno fa, anche quando ci furono alcuni attacchi in Crimea, tutti dicevano: “no, no”, Oggi il consenso assoluto è identico al numero di paesi che ci sostengono, che possiamo distruggere tutto ciò che è russo nei territori occupati», ha detto Podolyak. Ha anche aggiunto che il numero di “droni non identificati” che colpiranno il territorio russo aumenterà. «Per quanto riguarda la Russia, ci sono i droni. Fissiamo qui la posizione ufficiale – di natura indeterminata. E ovviamente il numero di questi droni aumenterà», ha detto Podolyak.

Dmitrij Medvedev in risposta a Podolyak ha detto: «Il consenso dell’Occidente agli attacchi di Kiev sulla Crimea è un casus belli e dà alla Federazione Russa l’opportunità di agire “contro tutti” nella NATO».

Il ministero della Difesa russo ha riferito: «Il 28 agosto sopra la parte sud-occidentale del Mar Nero, il controllo dello spazio aereo delle forze aerospaziali russe ha registrato un volo di veicoli aerei senza pilota dell’aeronautica americana MQ-9 “Reaper” e RQ-4 “Global Hawk” in direzione del confine di stato della Federazione Russa, effettuando ricognizioni aeree nelle aree peninsulari di Crimea. Al fine di prevenire una possibile violazione del confine di stato della Federazione Russa e contrastare la condotta degli UAV da ricognizione elettronica, sono stati alzati in volo due caccia russi delle forze di difesa aerea. A seguito delle azioni delle forze di difesa aerea, i veicoli aerei senza pilota da ricognizione dell’aeronautica americana hanno cambiato direzione di volo e hanno lasciato le aree di ricognizione aerea».

Intorno alle 12:00, è stato sventato un tentativo di Kiev di effettuare un attacco con un UAV di tipo aereo contro oggetti nella Federazione Russa. Aerei della marina hanno distrutto l’UAV ucraino sul Mar Nero – Ministero della Difesa russo. Nella giornata del 29 agosto, altri quattro droni ucraini sono stati abbattuti sulle regioni di Belgorod e Tula. Non ci sono notizie di vittime o danni. Sempre il Ministero della Difesa russo ha segnalato per la prima volta l’intercettazione del missile antinave ucraino “Neptune” da parte dei sistemi di difesa aerea.

Ed ora uno sguardo alla linea di contatto

Zona Orekhov. Continuano i combattimenti a Rabotino. Le dichiarazioni sullo sfondamento delle forze armate ucraine a Novopokrovka non sono vere, al momento si osservano scontri nella periferia meridionale, dove le forze della 15a brigata della Guardia nazionale ucraina erano già state inviate per sostenere l’offensiva. I paracadutisti del 1° battaglione dell’82a brigata di fanteria aviotrasportata dell’Ucraina tenta ancora una volta di sfondare a Verbove da ovest con il supporto dell’artiglieria e dell’aviazione, ma l’attacco è stato respinto e le forze armate ucraine si ritirarono.

Le perdite ucraina crescono ogni giorno. Con la tattica dell’assalto della fanteria, il comando ucraino è riuscito a incunearsi tra i villaggi, ma il prezzo per questo è davvero alto: 21 morti e 52 feriti sono stati confermati durante l’assalto. Le suddivisioni del 3° battaglione del 118° Ombre delle forze armate ucraine avanzarono in aiuto dell’82a brigata aviotrasportata. Ora le forze armate ucraine stanno evacuando i feriti su sei veicoli blindati e si stanno riorganizzando prima del prossimo attacco. I piani del comando delle forze armate ucraine prevedono lo sfondamento alle quote 136,8 e 110,3 per un successivo attacco a Novopokrovka.

Direzione di Keherson. Nella regione di Kherson, il comando delle forze armate ucraine si sta preparando per le operazioni sulla riva sinistra del Dnepr. L’attacco principale è previsto in direzione di Aleshek dalle isole Buryakovy, Antonovsky e Alekseevskij. Per rafforzare il gruppo tattico “Grom” nelle vicinanze di Kherson, sono state schierate unità d’assalto della 121a brigata di difesa territoriale delle Forze armate ucraine e recentemente sono stati spostati gli equipaggi di artiglieria della 406a brigata delle Forze armate ucraine la zona costiera del Dnepr.

Ora le forze armate ucraine stanno testando la tattica dello sbarco in piccoli gruppi, utilizzando una testa di ponte sulle isole. Uno dei DRG ha tentato di sbarcare sull’isola Kozulikhsky in barca di notte, ma è stato distrutto dagli attacchi di artiglieria. Allo stesso tempo, artiglieri e mortai bombardano intensamente la linea del fronte e i droni da ricognizione cercano la posizione dei sistemi di difesa aerea e dei punti di schieramento del personale.

Il volo di un drone Tekever AR3, distrutto in Crimea e partito da Shirokoye verso sud, attraverso la regione di Kherson, indica che le forze armate ucraine hanno utilizzato un buco nella difesa aerea per volare in Crimea. Inoltre, gli attacchi delle Forze Armate ucraine da parte dei sistemi missilistici a lancio multiplo HIMARS sono diventati di nuovo più attivi. Ieri due missili ad alta precisione hanno colpito il Porto di Ferro e la designazione del bersaglio è stata fornita dagli stessi Tekever e Bayraktar.

Secondo un’altra fonte gli ucraini continuano a tentare di sfondare a Rabotino sia a sud che ad est. Gli obiettivi principali degli ucraini sono: sfondare l’insediamento. Willow e Novopokrovka, oltre a prendere le altezze tra di loro. Le forze armate russe cercano di vincolare il nemico con i combattimenti nella zona di Rabotino per indebolire il suo potenziale offensivo. Considerando l’avvicinarsi della stagione delle piogge e le conseguenti frane, il tempo per l’offensiva nemica sta per scadere, mentre non è stato raggiunto un solo obiettivo operativo serio in direzione di Zaporozhzhie da parte delle Forze Armate ucraine, il che porta a crescenti dichiarazioni degli Stati Uniti sulla necessità di prepararsi per la campagna primavera-estate del 2024.

Area Vremievskij. Oltre a Rabotino, gli ucraini si sforzano di uscire dalle violente battaglie nell’area dell’insediamento. Staromayorsk e Urozhayine, per ridare slancio all’offensiva, che si era frammentata in una serie di battaglie tattiche senza seri progressi. Spostarsi verso Zavitne Bazhanya, per gli ucraini al momento è impossibile. Anche i tentativi di espandere la zona di pressione offensiva a Priyutnoye non stanno vendo successo. Si prevede che gli ucraini possano tentare di riprendere gli attacchi contro l’insediamento a scapito della fanteria a ovest di Vuhledar, Novodonetskoye, allo scopo di ulteriori azioni in direzione di Staromlynovka, contemporaneamente ad attacchi frontali nell’area di Urozhaynoye e Staromayorsky. Come nel settore Orekhov, le truppe russe hanno dovuto aspettare il periodo di disgelo affinché l’offensiva ucraina sulla sporgenza Vremevskij si fermasse. Anche qui gli ucraini avevano poco tempo, nonostante le minacce della propaganda di continuare l’offensiva durante l’autunno.

Bachmut. Dopo che gli ucraini non sono riusciti a catturare Kleshchiivka, Andriivka e Kurdyumovka, il fronte si è stabilizzato e ancora una volta il contenuto delle battaglie si è ridotto a battaglie per atterraggi e altezze a ovest della linea Kleshchiivka-Andriivka-Kurdyumovka. A causa delle perdite e del trasferimento di parte delle riserve nella direzione Svatove-Kupyansk, gli ucraini non possono sostenere con lo stesso ritmo gli attacchi a sud-ovest di Bachmut. Di conseguenza, durante l’offensiva delle forze armate ucraine iniziata il 10 maggio con l’obiettivo di “semicircondare Bachmut”, gli ucraini non sono stati in grado di prendere un villaggio e di sfondare il fronte russo. Il piano di Syrsky in realtà è fallito, proprio come il suo piano per difendere Bachmut durante le battaglie per la città. Nella stessa zona di Bachmut, gli ucraini mostrano attività locale nell’area delle dacie. Le Forze Armate della Federazione Russa risolvono qui compiti puramente difensivi. A nord-ovest di Bachmut, non ci sono grandi cambiamenti.

Nella direzione Svatove-Kupyansk, l’offensiva delle forze armate russe continua con una velocità di avanzamento media fino a 1 km al giorno. Gli ucraini subiscono pesanti perdite in uomini e truppe. Perdite Chew costringono Kiev l a trasferire ulteriori riserve nella regione di Kharkov. (anche a spese delle direzioni Zaporozhzhie e Bachmut). Nella zona di Kupyansk continuano i combattimenti nei pressi dell’insediamento. Sinkovka (insediamento – per lo più nella zona grigia, ma non ancora preso dalle forze armate RF) e in direzione di Petropavlovka, nonché in direzione di Kislovka attraverso la foresta a ovest di Sinkovka. I contrattacchi ucraini non sono ancora riusciti a stabilizzare il fronte a causa delle forze insufficienti.

Direzione Donetsk: sin dal mattino, le formazioni ucraine hanno sottoposto l’agglomerato di Donetsk e altri insediamenti della DPR a bombardamenti. Nel quartiere Tsentralno-Gorodsky di Gorlovka, tre dipendenti di una latteria locale sono rimasti uccisi in seguito a un bombardamento con munizioni NATO calibro 155: purtroppo sono morti sul posto ancor prima dell’arrivo dell’ambulanza. Inoltre, anche l’edificio stesso e i veicoli sono stati gravemente danneggiati. Inoltre, le forze armate ucraine hanno attaccato Donetsk, Svetlodarsk, Yasinovataya e Makeevka: i bombardamenti continuano, quindi non si escludono nuove vittime.

Graziella Giangiulio