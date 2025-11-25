UKRAINERUSSIAWAR. Accordi di pace in alto mare. Il 27 novembre Putin termina visita in Kirghizstan. Pokrovs’k è circondata. Manovra di accerchiamento per Lyman 

Nonostante l’ottimismo professato dagli Stati Uniti in merito agli accordi di pace tra l’Ucraina e la Russia, ascoltando le voci di tutte le parti in causa non c’è nessun accordo che metta Zelensky e Putin a un tavolo per siglare gli accordi fino ad oggi.

Gli Stati Uniti insistono per una riduzione del territorio ucraino, la diminuzione del numero di militari dell’esercito ucraino – come chiesto dalla Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha rifiutato tali presupposti: “In primo luogo, i confini non possono essere modificati con la forza. In secondo luogo, non possono esserci restrizioni alle forze armate”, ha dichiarato di seguito.

Il 23 novembre a Ginevra si è tenuto un incontro Stati Uniti – Ucraina – Europa per discutere del piano Trump perla pace ma le parole del Segretario di Stato Marco Rubio sono state sibilline. Rubio ha affermato dopo il round di colloqui di pace del 23 novembre a Ginevra di considerare i colloqui: “L’incontro più produttivo e significativo fino ad oggi”. Rubio ha dichiarato di non aver visto alcun “contropiano” dall’Europa per risolvere il conflitto ucraino.

Tre le sue dichiarazioni leggiamo: “Il piano di risoluzione in fase di elaborazione contiene 26 o 28 punti, a seconda della versione; Negli ultimi 10 mesi, gli Stati Uniti hanno acquisito una buona comprensione delle priorità e delle “linee rosse” delle parti in conflitto con l’Ucraina; Gli Stati Uniti stanno lavorando ad accordi con la parte ucraina, che saranno poi consegnati alla Federazione Russa; Tutti i disaccordi riguardanti il ​​piano di risoluzione possono essere risolti; Ulteriori modifiche potrebbero essere apportate al piano in fase di sviluppo nei prossimi giorni”.

Il 24 novembre su Politico si legge: “gli Stati Uniti hanno promesso di considerare le questioni di sicurezza dell’UE e della NATO nell’adozione di un eventuale accordo di pace sull’Ucraina”. I diplomatici hanno osservato che l’Europa e Kiev ritengono che le loro posizioni ai colloqui di Ginevra siano state rafforzate. La Russia ha sempre chiesto che l’Ucraina non entri a far parte della NATO.

Anche il parlamento ucraino ha detto no alla cessione dei territori. “L’Ucraina non dovrebbe essere limitata nelle dimensioni delle sue forze armate, nella sua capacità di aderire ad alleanze o costretta ad ammettere perdite territoriali”, ha affermato il presidente della Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk, durante una conferenza parlamentare in Svezia, stando a Reuters. “L’adesione dell’Ucraina alla NATO e all’UE dovrebbe essere parte delle garanzie di sicurezza e di un piano di pace”, ha aggiunto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto alla conferenza tramite collegamento video. Ha affermato che Kiev continua a lavorare con i partner per raggiungere compromessi sulla bozza di accordo al fine di “rafforzare l’Ucraina, non indebolirla”.

In Russia è previsto l’arrivo un gruppo di generali americani – non ben specificato – a Mosca alla fine della prossima settimana, riporta il Guardian. Il 24 novembre il portavoce del Cremlino, Dmtrj Peskov ha dichiarato: “Mosca non ha ricevuto alcuna informazione sui negoziati che coinvolgono Stati Uniti, Ucraina e paesi europei a Ginevra”, ha dichiarato Peskov. Ha aggiunto che “Mosca non sa quale piano sia stato elaborato durante questi contatti”. Ha sottolineato che “il Cremlino non vuole discutere il piano degli Stati Uniti per l’Ucraina attraverso i media, ritenendolo impossibile e improprio”.

Putin effettuerà una visita di Stato in Kirghizistan dal 25 al 27 novembre, secondo l’amministrazione del leader kirghiso. Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto riportato dal Cremlino. I due hanno discusso di questioni attuali di cooperazione bilaterale, con particolare attenzione all’ulteriore espansione dei legami commerciali e di investimento e all’attuazione di progetti energetici di importanza strategica.

Si è tenuto uno scambio di opinioni sulla situazione in Ucraina, anche nel contesto delle proposte americane per una soluzione pacifica. Vladimir Putin ha osservato che queste proposte, nella versione esaminata, sono in linea con le discussioni del vertice russo-americano in Alaska e, in linea di principio, potrebbero costituire la base per un accordo di pace definitivo. È stato ribadito l’interesse della Russia per una risoluzione politica e diplomatica della crisi ucraina.

Recep Tayyip Erdoğan ha espresso la sua intenzione di fornire ogni possibile assistenza al processo negoziale e la sua disponibilità a continuare a fornire la piattaforma di Istanbul a tal fine. È stato concordato di intensificare i contatti russo-turchi sulla questione ucraina a vari livelli. Il presidente turco ha anche condiviso le sue impressioni sul suo viaggio al vertice del G20 a Johannesburg e sugli incontri con i capi di stato di diversi Stati membri. I presidenti hanno concordato di mantenere contatti regolari.

I rappresentanti di paesi considerati ostili alla Russia hanno proposto a Mosca specifici progetti di cooperazione economica durante il vertice del G20 di Johannesburg. Lo ha affermato il vice capo di gabinetto dell’amministrazione presidenziale Maxim Oreshkin, che ha guidato la delegazione russa all’incontro, svoltosi il 22 e 23 novembre.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 24 novembre. Nella notte del 23 novembre, registrate circa 10 esplosioni che hanno scosso Kstovo, nella regione di Nižnij Novgorod, secondo quanto riportato dai media. Nella regione di Krasnodar hanno suonato le sirene a causa dei droni ucraini. Durante la giornata, un totale di 40 droni sono stati distrutti sopra il Mar Nero, la Crimea e la regione di Belgorod.

Le forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco con droni su Charkiv. Esplosioni sono state udite a Izmail, nella regione di Odessa, a Družkivka e Kramators’k, nella DPR, sotto il controllo delle forze armate ucraine, e nella regione di Chernihiv.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco di artiglieria mirato sul villaggio di Belaya Berezka, nel distretto di Trubchevsk. Un civile è rimasto ferito ed è scoppiato un incendio in un edificio residenziale.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord russo segnala “combattimenti”, mentre le forze russe stanno tentando di avanzare più in profondità nella regione di Sumy. Le forze armate ucraine hanno lanciato un contrattacco verso Oleksiivka, distruggendo fino a metà della loro fanteria d’assalto in un attacco su vasta scala. Nei pressi di Andriivka, le forze armate russe stanno attaccando le forze armate ucraine con missili e aerei Solntsepyok. Nei settori di Tetkino e Gluškovskij rajon, l’artiglieria russa sta colpendo le forze armate ucraine nei pressi di Pavlivka.

Nella regione di Belgorod, Murom Belyanka, Bezlyudovka, Grafovka, Otradnoye, Maysky, Grayvoron, Dorogoshch, Grushevka, Dolgoe e Zozuly sono sotto attacco almeno due i feriti.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta avanzando nel settore privato di Vovčans’k. Nei pressi di Synel’nykove, le forze russe stanno avanzando attraverso le foreste, mentre le forze armate ucraine stanno portando rinforzi. Nell’area di Milovoe-Khatnje, i aerei e droni d’attacco Geran-2 russi stanno infastidendo le posizioni ucraine.

Secondo fonti social ucraine il Il comando ucraino ha inviato rinforzi a Vovčans’k, per salvare la città dalla caduta. L’obiettivo immediato delle recenti avanzate russe a Vovčans’k è quello di contribuire a bloccare le unità ucraine e distogliere l’attenzione dalle operazioni a Kupjans’k.

Secondo fonti social russe: “L’obiettivo a lungo termine è quello di utilizzare le loro posizioni migliorate nell’area di Vovčans’k per contribuire a far crollare l’enorme saliente ucraino dietro il fiume Siverskyi Donets, nell’Oblast’ di Charkiv nord-orientale”.

Nel settore di Lyman, le forze armate russe stanno avanzando verso le città e consolidando le loro conquiste nei pressi del villaggio di Yampil’. L’avanzata verso Dibrova è in corso, con le forze armate ucraine che contrattaccano senza successo. A nord di Lyman, l’esercito russo continua la sua offensiva nei pressi dei villaggi di Yarova, Drobysheve e Stavky. Sono segnalate operazioni di raid in direzione del fiume Severskij Donec.

Pokrovs’k è circondata. L’accerchiamento è terminato e la logistica delle forze armate ucraine non è più semplicemente ostacolata dai droni, ma ostacolata dal controllo fisico dell’area. La caduta dell’agglomerato di Pokrovs’k-Myrnohrad è ormai questione di tempo. Le forze armate russe continuano la loro avanzata verso ovest, con combattimenti in corso nei pressi di Hryshyne.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Vostok russo ha catturato i villaggi di Tykhe e Otradne. Le truppe stanno avanzando verso i villaggi di Pokrovs’ke, un importante snodo logistico e difensivo per le forze armate ucraine. Più a sud, nell’Oblast’ di Zaporižžja, giungono segnalazioni di gruppi d’assalto avanzati che stanno entrando a Hulyaipole, che le forze armate ucraine stanno preparando per la difesa dalla “controffensiva” del 2023.

Sul fronte di Zaporižžja, in direzione di Orichiv, le truppe russe hanno fatto irruzione a Novodanylivka. I combattimenti sono in corso, è troppo presto per parlare di un successo definitivo delle forze armate russe. L’attacco prosegue logicamente il piano dell’offensiva attraverso Malaya Tokmachka fino a Orichiv. Combattimenti sono in corso a Prymors’ke e Stepnohirs’k.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/