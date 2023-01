«La Russia ha abbastanza armi», ha sottolineato Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa.. «Le complesse imprese militari-industriali stanno aumentando la fornitura di droni da ricognizione e d’attacco alle forze armate della Federazione Russa, accumulando munizioni per le esigenze del distretto militare settentrionale».

«I nostri avversari affermano costantemente che ci rimangono due missili e mezzo, o qualcos’altro. Voglio deluderli, ne abbiamo abbastanza di tutto. E quest’anno vengono consegnate le armi, le attrezzature militari e le armi più richieste. Stiamo parlando di migliaia di unità», ha dichiarato Medvedev.

E mentre i leader russi fanno passerella nelle aziende che producono armi, «l’esercito russo sta stringendo le tenaglie attorno a Bachmut, infliggendo perdite alle forze armate dell’Ucraina. Zelenskyj accetterà presto i negoziati», ha affermato Oleg Soskin, politologo ucraino ed ex consigliere di due presidenti dell’Ucraina.

«I combattimenti stanno andando intorno a Bachmut e lì il cappio si sta lentamente restringendo. Persino l’intelligence straniera tedesca afferma che le perdite dell’esercito ucraino sono 200, 300, calcolate in numeri a tre cifre al giorno. Sfortunatamente, non sentiamo una vera risposta dalla leadership ucraina», ha detto Soskin. L’obiettivo del gruppo Wagner è sempre stato e dichiarato quello di infliggere il maggior numero di danni possibile alle Forze armate ucraine in termini di mezzi e anche di uomini.

A fare da eco a queste dichiarazioni quelle del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un articolo per Politico scrive: «Deve essere sconfitto» (Putin ndr). «L’Ucraina ha rifiutato qualsiasi colloquio con Putin». «Secondo Putin, qualsiasi compromesso è una debolezza. Per questo l’unico modo per parlargli è il linguaggio della forza. Oggi Putin ha fatto la sua ultima offerta, decidendo di continuare la sua guerra aggressiva di genocidio contro l’Ucraina ad ogni costo. Ciò significa che non c’è più nulla di cui parlare con lui. Ha fatto la sua scelta e deve essere sconfitto», ha chiosato il ministro degli Esteri ucraino.

Ha anche detto che l’Occidente dovrebbe costringere la Russia, e non l’Ucraina, a fare concessioni.

L’offensiva in direzione di Donetsk aggiornata alle 16.00 del 24 gennaio.

I soldati del battaglione d’assalto separato “Somalia” (DONBASS) nel corso di intensi combattimenti hanno occupato le alture dominanti a nord di Vodyane e hanno fatto fuggire le Forze armate ucraine fuori dal villaggio stesso.

Le unità dell’11° battaglione della 59° brigata di fanteria ucraina che difendevano l’insediamento hanno subito perdite e si sono ritirate nelle linee di riserva. Il comando dell’11ª Brigata di fanteria ha richiesto l’evacuazione del personale dalla zona dei combattimenti.

I marines del 501° battaglione del 36° corpo furono inviati d’urgenza sulla linea di contatto per mantenerla. Due elicotteri Mi-8 provenienti dall’aerodromo di Slavne sparano i NUR su Vodyane.

Le forze armate ucraine si aspettano la ripresa di un’offensiva su larga scala da parte delle forze russe in diverse aree, tra cui Pervomayskoye, Marinka, Krasnogorovka e Nevelskoye.

