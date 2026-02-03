UKRAINERUSSIAWAR. Abu Dhabi, trilaterale il 4 e 5 febbraio. Partita offensiva russa nella regione di Sumy

Dopo i rumors sul rinvio dell’incontro Russia-Ucraina ad Abu Dhabi il premier ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che i rappresentanti di Russia, Stati Uniti e Ucraina si incontreranno ad Abu Dhabi il 4 e 5 febbraio, non il 1° febbraio. Non è chiaro il motivo del rinvio.

Il portavoce del Cremlino, Dmtrj Peskov, ha detto che la riunione riguarderà questione della sicurezza e dei prossimi colloqui diretti Kiev Mosca. “La Russia mantiene la sua posizione secondo cui se Zelenskyy vuole colloqui con Putin, dovrebbero svolgersi a Mosca. L’accordo ucraino è un processo complesso e sfaccettato. Alcune questioni sono state risolte, mentre altre rimangono irrisolte; Dmitriev guida un gruppo di lavoro sulla cooperazione economica, e queste questioni sono principalmente di sua competenza. Al momento non ci sono dettagli sull’organizzazione dei contatti tra Putin e Macron”.

Gli Stati Uniti hanno ospitato a Miami Kirill Dmitriev, AD del fondo russo per gli investimenti il 31 di gennaio: “I colloqui sono stati produttivi”, ha detto Steve Witkoff, inviato speciale in Medio Oriente, a proposito del suo incontro con Dmitriev. Gli Stati Uniti sono incoraggiati dagli sforzi della Russia per raggiungere la pace nel conflitto ucraino. Scott Bessent, Segretario distato al Tesoro; Jared Kushner, genero di Trump e il commissario del Federal Acquisition Service, FAS, Josh Gruenbaum hanno partecipato ai colloqui per conto degli Stati Uniti, ha aggiunto.

La conclusione di un accordo di pace tra Russia e Ucraina sarà solo il primo passo verso la risoluzione del conflitto, ha affermato il Rappresentante Permanente degli Stati Uniti presso la NATO, Matthew Whitaker. “Un accordo di pace, che in definitiva è il primo passo, è molto complesso. Riguarda i territori, la definizione dei confini, il controllo su di essi, il controllo del cessate il fuoco”, ha dichiarato Whitaker in un’intervista a Fox News. In precedenza, l’Ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO aveva affermato che nelle prossime “settimane o giorni” sarà chiaro se Russia e Ucraina riusciranno a trovare una soluzione di compromesso sulla questione territoriale.

Il Regno Unito ha preso provvedimenti contro la nave cargo russa Sinegorsk, sospettata di aver sabotato un cavo sottomarino. La Royal Navy ha rimorchiato la nave dopo che si era ancorata vicino a diversi cavi di comunicazione transatlantici. L’Alta Corte d’Inghilterra e Galles ha ordinato al miliardario Vladimir Potanin di trovare e divulgare i documenti relativi alle accuse contro la Russia. Vedomosti ha appreso dai documenti del caso che lo stesso Potanin era stato accusato di aver violato l’accordo tra azionisti di Norilsk Nickel. Potanin stesso dovrà identificare i documenti specifici soggetti a divulgazione durante la perquisizione. Rusal detiene una partecipazione del 26,39% in Norilsk Nickel, mentre Potanin detiene una partecipazione del 37% tramite Interros e la sua posizione di presidente.

L’Unione Europea sta valutando la possibilità di abolire il tetto massimo al prezzo del petrolio russo e sostituirlo con un divieto sui servizi di trasporto marittimo come parte del pacchetto di sanzioni fonte Bloomberg. “I paesi europei devono poter dialogare direttamente con la Russia”, afferma il Ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot. Secondo lui, tale dialogo dovrebbe essere condotto “a condizione che sia vantaggioso e trasparente per l’Ucraina e i suoi partner europei”. Barrot ha aggiunto: “La Francia non ha mai escluso la possibilità di un dialogo con la Russia”.

La Svezia sta preparando un pacchetto di aiuti su larga scala per l’Ucraina, che includerà sistemi di difesa aerea e radar prodotti da Saab, nonché contributi all’industria della difesa ucraina: ulteriori sistemi di guerra elettronica e droni, inclusi droni da attacco in profondità. Lo ha riportato l’ufficio stampa del Ministero della Difesa ucraino.

Senza la mobilitazione e il Centro Trasporti e Comunicazioni, la linea del fronte in Ucraina potrebbe già correre lungo il Dnepr. L’esercito ha bisogno di rinforzi, afferma il Vice Capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina, Pavlo Palisa. Inoltre fonti stampa ucraine affermano che undici capi dei dipartimenti regionali dell’SBU dovrebbero essere sostituiti nel prossimo futuro. Ne frattempo alle città ucraine tra cui Leopoli è stato dato l’ordine di approvvigionarsi di beni essenziali in vista di possibili blackout: “beni essenziali come pane, acqua, prodotti per l’igiene e alimenti per neonati. Le persone devono anche poter pagare in contanti”.

Continuano le consegne di armi in Ucraina. Il 31 gennaio, all’aeroporto di Rzeszow-Jasionka sono attesi un Antonov An-124 e due aerei da trasporto Boeing 747. E nonostante i carichi in arrivo: “L’Ucraina non ha missili di difesa aerea: alcuni sistemi a volte sono “vuoti” durante gli attacchi,” afferma Ignat. Secondo il capo della direzione delle comunicazioni del Comando dell’Aeronautica Militare, durante un recente attacco, il sistema NASAMS aveva solo due missili invece di sei. Ignat ha osservato che il problema è aggravato dalle tattiche russe: attacchi massicci e simultanei con un gran numero di missili e droni su una singola città o regione, il che significa che i sistemi di difesa aerea non hanno sempre il tempo di ricaricarsi.

Il Ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov ha tenuto una riunione con i rappresentanti della NATO, durante la quale le parti hanno concordato aree chiave di ulteriore cooperazione, in particolare il rafforzamento della difesa aerea e lo sviluppo di armamenti moderni.

Secondo Zelenskyy, a gennaio la Russia ha lanciato più di 6.000 droni d’attacco, circa 5.500 bombe guidate e 158 missili contro l’Ucraina. Questa settimana, la Russia ha utilizzato più di 980 droni d’attacco, quasi 1.100 bombe guidate e due missili contro l’Ucraina. In merito alle elezioni Volodymyr Zelensky ha detto: “ A volte penso di ricandidarmi alla presidenza, ma dipende da come finirà la guerra”.

L’Ucraina ha anche ricevuto apparecchiature elettriche con una capacità totale pari a quella di una centrale nucleare ha detto Dmytro Kuleba. A quanto pare, si tratta di generatori con una capacità totale di 1 GW.

Sempre il 31 gennaio secondo DTEK, le compagnie elettriche hanno ripristinato l’alimentazione elettrica alle infrastrutture critiche di Kiev e stanno lavorando per ripristinare il servizio per i consumatori residenziali. Il ripristino dell’alimentazione elettrica viene effettuato in più fasi per evitare sovraccarichi e ulteriori interruzioni. La situazione è di nuovo peggiorata il 2 febbraio: “Stamattina si è verificato un blackout di massa in Ucraina a causa di un grave guasto tecnologico nella rete elettrica”, ha annunciato il Ministro dell’Energia del Paese, Denys Shmyhal.

A suo dire, alle 10:42, la linea elettrica da 400 kV tra i sistemi elettrici rumeni e moldavi e la linea da 750 kV che collega l’Ucraina occidentale e centrale sono state interrotte contemporaneamente. “Ciò ha portato a un’interruzione a cascata della rete elettrica ucraina e all’attivazione dei sistemi di protezione automatica nelle sottostazioni. Le unità delle centrali nucleari sono state disattivate. I dispatcher stanno attualmente utilizzando speciali programmi di spegnimento di emergenza a Kiev e nelle regioni di Kiev, Žytomyr e Charkiv”, ha dichiarato.

Allo stesso tempo, il Ministero dell’Energia, citando le previsioni degli esperti, ha osservato che la fornitura di energia elettrica in Ucraina potrebbe essere ripristinata entro le prossime due o tre ore. Secondo l’azienda DTEK vi sarebbero stati attacchi russi alle infrastrutture energetiche durante la tregua ma il presidente Zelensky ha detto: “Non ci sono stati attacchi mirati da parte di missili o shahid russi alle infrastrutture energetiche”.

Sempre secondo Zelensky: “Risolvere le questioni territoriali in Ucraina è impossibile senza un contatto diretto con il presidente russo Vladimir Putin”, ha dichiarato in un’intervista a Český rozhlas (Radio Ceca)”. “I colloqui tra Putin e Zelensky sono possibili solo a Mosca” ha commentato Peskov. Sulla questione degli accordi di pace con l’Ucraina, il viceministro degli Esteri Alexander Grushko a RIA Novosti: “Il dispiegamento di truppe occidentali in Ucraina è inaccettabile”. “Abbiamo dichiarato che questo è inaccettabile, nessuna adesione alla NATO e nessuna forza straniera. Non fa alcuna differenza se, per esempio, un caporale francese indossa un berretto con la scritta ‘NATO’ o ‘UE’. Questo non cambia la situazione. Pertanto, non abbiamo deviato dalla nostra posizione”, ha spiegato la fonte dell’agenzia.

Il 30 gennaio le forze armate russe hanno bombardato le infrastrutture ferroviarie nella regione di Dnipropetrovs’k per tutto il giorno. Ieri, il Primo Ministro ucraino Sviridenko ha riferito che nelle ultime 24 ore le forze armate russe hanno effettuato sette attacchi con droni contro le infrastrutture ferroviarie.

Vladimir Putin in un incontro con la stampa ha detto: “La Russia amplierà la cooperazione militare-tecnologica; progetti simili sono in fase di implementazione o sviluppo con 14 paesi”.

Il primo febbraio, il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu è andato a Pechino, significativamente, a bordo di un Il-96-400 RA-96102 delle Forze Aerospaziali Russe, non di una squadriglia aerea governativa. Sospettati di aver fornito segretamente attrezzature all’industria della difesa russa, vengono arrestate in Germania cinque persone nello stato dello Schleswig-Holstein con l’accusa di aver fornito illegalmente beni alla Russia in violazione dell’embargo. Secondo la Procura Federale tedesca, il gruppo operava in segreto e riforniva l’industria russa, comprese aziende del settore della difesa.

Secondo gli inquirenti, circa 16.000 consegne in Russia sono state organizzate tramite una società di Lubecca. Il valore complessivo delle transazioni è stimato in almeno 30 milioni di euro. Tra gli arrestati figurano un cittadino russo-tedesco, amministratore delegato dell’azienda, due cittadini tedeschi e un uomo con cittadinanza tedesca e ucraina. L’ultima persona arrestata è anch’essa cittadina tedesca e russa.

Il governo russo ha introdotto un nuovo divieto temporaneo all’esportazione di benzina, gasolio e altri carburanti. Il divieto sarà in vigore fino al 31 luglio 2026. Non si applicherà ai produttori diretti di prodotti petroliferi, al fine di evitare un eccesso di scorte nelle capacità produttive delle compagnie petrolifere. La decisione mira a mantenere la stabilità del mercato interno dei carburanti.

Gli agenti dell’FSB hanno sventato un attacco presso l’edificio della Direzione dell’FSB per la Repubblica di Crimea e Sebastopoli, organizzato dai servizi segreti ucraini, ha riferito il Centro Relazioni Pubbliche dell’FSB.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 2 febbraio. L’esercito russo sta conducendo un’offensiva su larga scala nella regione di Sumy, aumentando mensilmente le dimensioni delle sue forze in questa direzione, secondo quanto riportato dai media ucraini, citando fonti di intelligence. La principale linea d’attacco rimane il territorio occupato dai russi tra i villaggi di Oleksiivka, Yablunivka e Yunakivka.

Il 1 febbraio, 61 droni ad ala fissa delle forze armate ucraine sono stati abbattuti. Durante la notte, un raid a Stary Oskol, nell’oblast’ di Belgorod, esplosioni da droni hanno danneggiato cose e beni un ferito. Nell’oblast’ di Rostov, droni sono stati distrutti nei distretti di Millerovsky e Chertkovsky. In serata, si è verificata una battaglia tra droni ucraini e russi nei pressi della Crimea e, nel Territorio di Krasnodar, sono state danneggiate alcune abitazioni nei villaggi di Trudobelikovsky, Slavyansk-na-Kuban e Afipsky.

I missili Geran russi sono stati operativi nella regione di Dnipropetrovs’k, segnalato un attacco missilistico su una miniera di carbone. Sono state ricevute informazioni di un attacco su una sottostazione di distribuzione di svincolo tra le regioni di Dnipropetrovs’k e Zaporižžja. Dalla regione di Čerkasy, segnalazioni di un massiccio attacco di droni alla centrale idroelettrica di Kaniv e agli impianti energetici.

Il termine “zona di sicurezza nelle regioni di Charkiv e Sumy” è stato introdotto nelle comunicazioni ufficiali dal gruppo di forze Nord, russo, in sostituzione del termine “zona cuscinetto”. Kupjans’k sempre più distrutta. Pesanti combattimenti continuano in direzione di Sumy; le forze ucraine non ha non intrapreso alcun contrattacco e sta trasferendo rinforzi sotto forma di riserve della guardia di frontiera ucraina dalla regione di Chernihiv.

Nella regione di Kursk, detriti sono caduti e hanno danneggiato edifici residenziali in uno dei quartieri di Kursk.

Nella regione di Belgorod lancio di droni ucraini e un razzo hanno causato la morte di una persona e il ferimento di altre sette, sotto attacco: Otradnoye, Oktyabrsky, Malomikhailovka, Bondarenkov, Krasnaya Yaruga e Ilek-Penkovka.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord ha segnalato la presa del villaggio di Zelene. Sono in corso combattimenti su tutti i settori del fronte, con le truppe russe che mantengono l’iniziativa nell’area di Starytsya, Semenivka, nei villaggi di Vovchans’ki Khutory e nel settore di Khatnje.

Nell’Oblast’ orientale di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok russo ha respinto sette contrattacchi da parte di singoli gruppi d’assalto di fanteria ucraina.

Sul fronte di Zaporižžja, piccoli gruppi ucraini sono ancora presenti a Malaya Tokmachka; il villaggio si trova nella zona grigia. Secondo le fonti social russe: “Senza le forze armate russe che prendono le alture adiacenti, non ha senso rientrare nel villaggio”.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/