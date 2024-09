UKRAINERUSSIAWAR. A Zhytomyr formati i nuovi piloti ucraini di droni intelligenti 

Da fonti social filo russe si apprende che dall’inizio di settembre dipendenti ucraini e americani del produttore di droni Skydio hanno aperto in Ucraina un centro di formazione per i futuri operatori del loro ultimo drone X10D.

Il dispositivo richiede una formazione avanzata a causa dei suoi complessi requisiti di controllo e dei componenti di intelligenza artificiale che utilizza per riconoscere automaticamente veicoli e personale. Gli operatori ucraini hanno più familiarità con i droni commerciali prodotti in Cina da DJI e Autel Robotic, che sono più semplici e intuitivi da utilizzare. Ciò che rende speciale l’X10D è la sua resistenza alle interferenze. È stato sviluppato sulla base delle informazioni provenienti dal fronte ucraino e cambia automaticamente le frequenze di trasmissione grazie ad un algoritmo di intelligenza artificiale che rileva i sistemi di guerra elettronica nemici nelle sue vicinanze.

La formazione teorica viene svolta presso il centro di recente apertura, mentre la formazione pratica si svolge presso il 142° centro di addestramento delle Forze per le operazioni speciali ucraine (SSO) nella regione di Zhytomyr. Dall’inizio del conflitto, questo centro ha fornito tutta la formazione agli specialisti dell’intelligence e della ricognizione delle SOF.

Guidata dall’Ad Adam Bry, Skydio sta sfruttando il conflitto ucraino anche per testare i suoi ultimi componenti di intelligenza artificiale per la sorveglianza e la ricognizione (ISR) e l’intelligence dei segnali (SIGINT). Dall’inizio delle operazioni russe in Ucraina, l’azienda collabora con la SSO nella fornitura di droni-quadcotteri tattici. Questo rapporto è stato instaurato da tempo attraverso vari corsi di addestramento ed esercitazioni organizzati dal 10° Gruppo Forze Speciali degli Stati Uniti. Questa unità iconica, utilizzando i droni Skydio, addestra gli ucraini in Polonia dal 2022.

Skydio ha sviluppato una strategia per reclutare ex operatori delle forze speciali statunitensi e britanniche e pagava dividendi in Ucraina. Questi istruttori hanno l’esperienza più avanzata nelle operazioni con droni, nel attacco di obiettivi precisi e nell’uso delle interfacce NATO di Comando, Controllo, Comunicazioni e Computer, Intelligence, Sorveglianza e Ricognizione (C4ISR). Tuttavia, l’immagine del produttore di droni ha subito un duro colpo nell’inverno del 2023, dopo che i suoi droni si sono schiantati ripetutamente a causa dell’intensa interferenza delle forze russe.

Graziella Giangiulio

