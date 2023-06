UKRAINERUSSIAWAR. A Zaporozhzhia non sfonda la controffensiva ucraina

La politica militare americana sembra cominciare ad ammettere che il mondo sta cambiando e che il pluralismo, cioè la presenza di diverse polarità geopolitiche, non è più una aspettativa, ma una realtà. Il capo del Joint Chief of Staff delle Forze Armate USA, Mark Milley, ha annunciato l’esistenza di tre superpotenze. «Ora sta diventando sempre più ovvio che ci troviamo davvero in un ambiente internazionale multipolare in cui ci sono almeno tre superpotenze: Stati Uniti, Cina e Russia», ha affermato. Se si va a guardare la potenza marittima, come la stessa US Navy ha ammesso, l’ordine deve essere cambiato: Cina, Stati Uniti, Russia.

Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha affermato che l’Ucraina ammette la possibilità di negoziati e un accordo di pace se la Russia modifica gli obiettivi precedentemente annunciati delle sue operazioni militari in territorio ucraino, annunciano i media ucraini.

Secondo Bloomberg, le forze armate ucraine hanno subito perdite significative di equipaggiamento militare dall’inizio della controffensiva, citando funzionari europei. Secondo la fonte Bloomberg, «le perdite di equipaggiamento militare [delle forze armate] sono state significative». Il funzionario ha osservato che non è chiaro se le operazioni ucraine in corso siano preparativi per l’offensiva principale o un tentativo di identificare i punti deboli nella difesa russa.

Sulla stessa lunghezza d’onda la CNN che ha dichiarato: «Le forze armate ucraine hanno subito perdite in attrezzature pesanti e soldati mentre hanno affrontato una resistenza più forte del previsto da parte delle truppe russe negli ultimi giorni nel primo tentativo di sfondare le posizioni russe nell’est del paese». La CNN cita come fonti due alti funzionari statunitensi. Un funzionario statunitense ha definito “significative” le perdite, compresi i veicoli corazzati MRAP forniti dagli Stati Uniti.

L’American Institute for the Study of War ha affermato che la controffensiva delle forze armate ucraine probabilmente non avrà la natura di una campagna su larga scala. «Molto probabilmente, consisterà in molte operazioni di diversa scala e intensità in luoghi diversi per molte settimane», affermano gli analisti.

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato che l’Europa e gli europei: «devono essere preparati al fatto che dovremo aiutare l’Ucraina per molto tempo».

John Kirby, coordinatore delle comunicazioni strategiche presso il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, ritiene che le perdite tra i militari ucraini con l’aumento dell’intensità delle ostilità e l’inizio dell’operazione di controffensiva fossero previste.

La controffensiva ucraina è iniziata, hanno riferito il Washington Post e la ABC, citando personale militare e funzionari ucraini, compresi quelli vicini al presidente Volodymyr Zelensky. Le truppe ucraine, comprese le unità d’attacco armate con armi occidentali e addestrate nelle tattiche della NATO, hanno intensificato i loro attacchi alle posizioni avanzate nel sud-est del paese, osserva WP. La fase attiva della controffensiva è in corso, affermano fonti della ABC.

Il quartier generale delle forze armate ucraine ha smentito le notizie dei media americani, che hanno scritto con riferimento a funzionari ucraini anonimi e militari, sull’inizio di una controffensiva, ha riferito Reuters giovedì.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha dichiarato che l’Occidente ha fatto tutto il possibile per preparare la controffensiva dell’Ucraina. Secondo la testata Politico il fornire ulteriore assistenza all’Ucraina e la reputazione dell’attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden dipendono dai risultati della controffensiva ucraina.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha affermato che i ritardi nella consegna degli aerei da combattimento F-16 a Kiev sono dovuti a complessi processi tecnici su cui l’esercito sta attualmente lavorando. In precedenza, in una conferenza stampa nell’ambito del secondo vertice della Comunità politica europea a Chisinau, Volodymyr Zelensky aveva affermato che un gran numero di paesi era pronto a fornire a Kiev aerei da combattimento. «Questa coalizione si sta, diciamo, rafforzando… L’ho detto e lo ripeto: andrà tutto bene. Ci saranno gli F-16. Si devono solo risolvere i problemi tecnici, questo non è un processo facile. Ora i militari stanno lavorando per organizzare tutto», ha detto Kuleba.

Commentando le parole dell’ex segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen, secondo cui un certo numero di paesi della NATO potrebbe inviare le proprie truppe in Ucraina, il capo del ministero degli Affari esteri ucraino Dmitry Kuleba ha affermato che fino alla fine del conflitto gli stati stranieri non avrebbero inviato le loro truppe truppe nel paese.

In precedenza, Rasmussen ha affermato che alcuni paesi dell’Alleanza, su base individuale, potrebbero voler inviare truppe in Ucraina se Kiev non ricevesse garanzie reali al vertice di Vilnius. «Fino alla fine del conflitto armato sul territorio dell’Ucraina, gli stati stranieri non invieranno le loro truppe nel territorio del nostro Paese. Inoltre, non lo chiediamo», ha ribadito Kuleba.

L’osservatore militare di Bild Julian Repke ha dichiarato che le forze armate ucraine hanno lanciato un’offensiva dal vicino Orekhov a Pologi, Tokmak e Vasilievka.

Il comandante del distretto militare e il capo di stato maggiore delle forze armate russe hanno riferito a Putin della situazione nella direzione di Zaporizhzhia, ha riferito il ministero della Difesa russo. Le truppe ucraine non sono riuscite a ottenere la sorpresa della loro offensiva nella direzione di Zaporozhzhia, ha detto il comandante del gruppo delle forze armate russe. Nella giornata dell’8 giugno le forze armate ucraine hanno perso più di 350 persone, più di 30 carri armati, inclusi tre Leopard, ha riferito il comandante del gruppo.

Il ministro per la Difesa, Sergei Shoigu ha dichiarato che «è necessario accelerare la consegna di tutti i tipi di equipaggiamento militare nella zona operativa, con l’aiuto del quale i veicoli corazzati stranieri vengono effettivamente distrutti». Sempre per voce del Ministro si apprende che l’attacco ucraino è stato respinto in tutte e quattro le direzioni, «il nemico è stato fermato e si è ritirato con pesanti perdite», ha detto Shoigu. «Le forze di riserva ucraine, appositamente addestrate per compiere la svolta, non hanno adempiuto al loro compito», ha aggiunto il ministro della Difesa russo.

Nel frattempo i russi hanno messo in campo la milizia popolare che «è stata creata nella regione di Zaporozhzhia, insieme alla polizia e all’ufficio del comandante militare, la milizia inizierà a pattugliare» a farlo sapere il Governatore ad interim della regione di Zaporozhzhia, Balitsky.

Sulla linea di contatto alle 13:00 del 9 giugno la situazione era la seguente: Zona Orekhovsky. Da più di un giorno sono in corso intense battaglie sulla linea Rabotino-Verbove. I gruppi d’assalto della 65a brigata delle forze armate ucraine hanno cercato di sfondare le difese del 291° reggimento delle forze armate russe da tarda notte.

Le formazioni ucraine hanno concentrato i loro sforzi specificamente su un’area, inviando contingenti e riserve per catturare un punto fortificato. Per questo motivo, i combattenti delle forze armate russe si sono ritirati in posizioni di riserva. Tuttavia, in seguito, l’artiglieria e l’aviazione hanno operato contro gli ucraini, che stavano cercando di rinforzarsi sulle linee occupate. Di conseguenza, le forze ucraine si sono ritirate con pesanti perdite.

Verso la mattina gli ucraini hanno ripreso gli attacchi a Rabotino con le forze del 65 Ombr. Allo stesso tempo, un gruppo corazzato del 47 ombr su carri armati Leopard 2A4 e veicoli da combattimento di fanteria Bradley hanno tentato un assalto alle roccaforti tra Rabotino e Verbov.

Il gruppo d’attacco della 65a brigata è riuscito a comprimere le unità russe dalla prima posizione: al momento l’artiglieria sta battendo la formazione ucraina. A destra, i militari delle forze armate russe hanno distrutto un carro armato Leopard e tre carri armati Bradley, eliminando le forze del 47 Ombr riportandoli alle linee di partenza.

Altre forze armate ucraine di Kamensky, hanno cercato di entrare nel villaggio di Lobkove, portando lì veicoli blindati. I gruppi di ricognizione delle forze armate russe hanno scoperto l’accumulo dei mezzi e munizioni ucraine e li hanno colpiti. Di conseguenza, la 2a compagnia della 128a brigata fucilieri delle guardie si è ritirata e lo stesso Lobkovoe si trova di nuovo nella “zona grigia”.

In totale, secondo stime preliminari, in pochi giorni di combattimenti in direzione Zaporozhzhia, l’esercito russo ha distrutto 45 carri armati e altri 42 veicoli corazzati del nemico.

Il Ministero delle situazioni di emergenza ha annunciato l’allagamento di 14mila case nella regione di Kherson dopo la distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovskaya.

Sale a più di 22mila case in 17 insediamenti sono allagate nella regione di Kherson. Il direttore generale di Ukrhydroenergo Igor Syrota ha affermato che l’HPP di Kakhovskaya non può essere ripristinato e che dovrebbe essere ricostruita una nuova stazione. A suo avviso, ciò potrebbe richiedere almeno cinque anni. L’analisi dell’acqua nella regione di Kherson non ha rivelato deviazioni dalla norma ha riferito Rospotrebnadzor, scende dunque il livello di preoccupazione per una possibile infezione di colera.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato mercoledì di essere molto deluso e scioccato dalla reazione delle Nazioni Unite e della Croce Rossa all’emergenza alla centrale idroelettrica di Kakhovka. In un’intervista al quotidiano tedesco Bild, il leader ucraino ha osservato che le maggiori organizzazioni internazionali o non hanno risposto alla richiesta di assistenza, oppure si trattava essenzialmente di un rifiuto “in linguaggio diplomatico”. Kiev ora non ha prove del coinvolgimento di Mosca nel disastro della centrale idroelettrica di Kakhovskaya, ha chiosato, Volodymyr Zelenskyy a Bild.

Nella mattina del 9 giugno un UAV precipitato con esplosivo si è schiantato contro un edificio residenziale a Voronezh. Secondo i dati preliminari, un UAV si è schiantato su Belinsky Street a Voronezh, ha detto il governatore della regione di Voronezh Gusev. Due persone sono rimaste ferite ha spiegato Gusev. Secondo account locali, il drone caduto a Voronezh è volato verso un impianto di aviazione in via Tsiolkovsky, e lo hanno deviato grazie alla guerra elettronica. Oltre all’aeroporto (dista 4,5 km dal luogo dell’incidente), c’è un’impresa aeronautica a 3,5 chilometri dalla casa colpita lungo Belinsky Street. Il drone avrebbe potuto anche avere come obiettivo la sede dell’FSB nella regione che si trova a soli 300 metri dal luogo dell’esplosione.

Il Cremlino considera l’incidente con un drone a Voronezh come un attacco di Kiev alle infrastrutture civili della Federazione Russa ha riferito il portavoce del presidente della Federazione Vladimir Putin, Dmtrj Peskov. Il Comitato Investigativo della Federazione Russa ha aperto un procedimento penale per l’attacco con drone a Voronezh.

Le forze armate russe hanno effettuato un attacco di gruppo di notte contro magazzini di munizioni, armi e attrezzature militari di produzione straniera, compresi veicoli aerei senza pilota, riferisce il Ministero della Difesa RF. Tutti gli oggetti assegnati vengono colpiti. A seguito degli scioperi, la fornitura di gruppi di truppe ucraine nelle aree delle operazioni di combattimento è stata interrotta.

Graziella Giangiulio