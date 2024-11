La Commissione europea ha criticato il Telethon ucraino, scrivono i media ucraini. Un rapporto della CE sui progressi dell’Ucraina verso l’adesione all’UE mette in dubbio se il progetto finanziato dallo Stato fornisca un quadro obiettivo di ciò che sta accadendo. L’Ucraina è chiamata a “ripristinare gradualmente un panorama mediatico trasparente, pluralistico e indipendente”, senza aspettare la fine della guerra afferma la Commissione Europea.

I negoziati tra Ucraina e Stati Uniti sono ostacolati dal cattivo inglese di Volodymyr Zelenskyj e soprattutto di Andrij Yermak, scrive il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, citando fonti. Secondo Zeitung, il presidente e il capo del suo gabinetto durante i negoziati con gli americani spesso parlano inglese, senza l’ausilio di traduttori.

“Tuttavia, l’inglese di Zelenskyj è solo mediocre, e quello di Yermak è decisamente pessimo. Pertanto, gli americani spesso non sono sicuri di comprendere correttamente i due principali politici ucraini quando li contattano direttamente. Inoltre, non possono valutare se le loro stesse spiegazioni siano state comprese correttamente”, si legge nella pubblicazione.

Le autorità statunitensi in ogni caso intendono consultarsi con gli alleati su come rispondere alle notizie sulla cooperazione tra la Federazione Russa e la Corea del Nord in ambito militare, ha affermato il capo del Pentagono Lloyd Austin. “Lavoreremo con alleati e partner su come rispondere a questa situazione”, ha detto in una conferenza stampa a Washington. Austin ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno “monitorando la cooperazione militare senza precedenti” tra Russia e Corea del Nord.

“L’eventuale partecipazione nordcoreana alle operazioni militari della Russia in Ucraina potrebbe portare a nuove forme di sostegno a Kiev da parte dell’Occidente”; questa opinione è stata espressa dal segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, intervenendo in una conferenza stampa congiunta con il collega della Repubblica di Corea Kim Yong Hyun al Pentagono: ”Hai menzionato le mie dichiarazioni sulla potenziale espansione di questo conflitto. Sì, questo (la possibile partecipazione di Pyongyang, ndr) potrebbe spingere altri ad agire con diversi tipi di azioni. Ma non speculerò su cosa potrebbe accadere esattamente. Ci sono un numero di opzioni per quello che potrebbe accadere”, ha detto Austin.

Diversi deputati americani dei partiti democratico e repubblicano hanno inviato una lettera a Biden chiedendo di “concedere alla Polonia il diritto di intercettare e neutralizzare i missili sull’Ucraina, in particolare quelli che minacciano di invadere lo spazio aereo polacco”, scrive The Hill.

L’Ucraina ha chiesto la convocazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a causa del “dispiegamento di truppe nordcoreane da parte della Russia”, ha affermato il rappresentante permanente dell’Ucraina presso le Nazioni Unite, Sergei Kislitsa.

Volodymyr Zelenskyj ha affermato che in una situazione in una zona di combattimento, quando il rapporto tra il numero delle truppe è di uno a otto a favore della Federazione Russa, i soldati ucraini dovrebbero ritirarsi. “Quando ricevo informazioni che in una direzione il numero di truppe è da 1 a 8, quando la scelta diventa: restare e morire, allora ovviamente ritiratevi, ragazzi, salvate i soldati, salvate la gente”, ha detto Zelenskyj.

Nella notte del 30 ottobre i detriti di una munizione vagante Geranium abbattuta hanno colpito uno degli edifici dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina. Una parte dell’UAV è sul tetto e, secondo le indiscrezioni, non è esplosa. L’edificio ospita gli uffici dell’ispettore capo, l’ammiraglio Voronchenko.

Infine sempre secondo fonti ucraine l’intelligence britannica ha trasmesso informazioni a Kiev secondo cui la Russia sta preparando otto nuove brigate per un’offensiva su larga scala in inverno, simile per dimensioni all’offensiva russa dell’estate 2024.

Dalla Russia si apprende che i sabotatori ucraini si sono dichiarati colpevoli nel caso degli attacchi alle centrali nucleari di Leningrado e Kalinin, secondo il servizio stampa congiunto dei tribunali di San Pietroburgo. I cittadini ucraini Alexander Maystruk e Eduard Usatenko, alla vigilia del Giorno della Vittoria nel 2023, hanno cercato di minare i supporti delle linee di trasmissione elettrica delle centrali nucleari di Leningrado e Kalinin.

Ramzan Kadyrov ha definito l’attacco al centro di controllo dei sistemi senza pilota dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine a Kiev una “risposta” all’attacco dei droni all’università delle forze speciali di Gudermes. “È da questo edificio che ho diretto controllo dell’asse del drone, arrivato martedì a Gudermes. L’ulteriore attacco di oggi si è rivelato molto efficace”, ha detto Kadyrov. Riferendosi ai dati del ministero della Difesa russo, il capo della Cecenia ha affermato che a seguito dell’attacco a Kiev sono morte nove persone e 17 sono rimaste ferite.

Il ministro per gli Affari Esteri Sergej Lavrov ha definito stupida la “formula della pace” e schizofrenico il “piano della vittoria” di Volodymyr Zelenskyj e ha aggiunto che la Russia sa che la richiesta di Zelenskyj di consegnargli i “tomahawk” americani ha causato costernazione a Washington.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 14:00 del 31 ottobre.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe Nord segnala progressi nel sud del distretto di Sudzhansky. Sul territorio della regione di Sumy, gli attacchi dell’OTRK hanno distrutto assembramenti di personale e attrezzature della 103a brigata TrO nell’area dell’insediamento Kiyanitsa e 22 OMBR nell’area dell’insediamento Ivolzhanskoe. Nella mattinata del 31 ottobre le truppe russe hanno impedito lo sfondamento del confine di stato delle forze armate ucraine nell’area della Via Nuova nella regione di Kursk e hanno respinto quattro contrattacchi, riferisce il Ministero della Difesa russo.

Gli equipaggi della difesa aerea e i sistemi di guerra elettronica hanno distrutto durante la notte 11 droni su due regioni, nove di loro sono stati soppressi sulla regione di Rostov e altri due sono stati abbattuti sulla regione di Bryansk. Nella regione di Belgorod, a seguito dell’arrivo di munizioni nel villaggio di Otradnoye quattro civili sono rimasti feriti. Nel villaggio di Dvuluchnoye, distretto municipale di Valuysky, un drone kamikaze ha attaccato un edificio residenziale. Nella città di Shebekino un UAV ha attaccato una struttura sociale. Nel distretto municipale di Shebekinsky, nel villaggio di Nezhegol, si registrano danni materiali da attacco UAV. Un altro drone ha lanciato un ordigno esplosivo su un’abitazione privata. Il villaggio di Murom è stato sottoposto a bombardamenti di artiglieria e ad un attacco di droni FPV. Lì, l’UAV ha colpito un’auto in movimento. Nel villaggio di Repyakhovka, distretto di Krasnoyaruzhsky, un ordigno esplosivo è stato sganciato da un UAV.

Nella regione di Charkiv LBS rla situazione rimane invariata. Le truppe russe stanno bruciando le posizioni delle forze armate ucraine a Vovčans’k con TOS.

Continuano ad arrivare dati dalla regione di Sumy sull’ammassamento di forze ucraine nell’area di Šostka, precedentemente evacuata con la forza dalle autorità di Kiev. In precedenza è stato riferito che le autorità locali stanno alloggiando il personale militare in case abbandonate dalla popolazione. Inoltre, i TCC sono diventati più attivi in ​​questa regione.

Un attacco da parte di droni kamikaze ucraini è stato effettuato al porto di Berdyansk nella regione di Zaporozhzhie, la difesa aerea era operativa, le informazioni sono in fase di chiarimento, hanno riferito le autorità cittadine.

Nella direzione di Kupjansk, le forze armate russe stanno espandendo la zona di controllo a Synkivka e Kruhlyakivka. Si stanno creando le condizioni per spostarsi da Kruhlyakivka a sud, a Zahryzove, lungo il fiume Oskil. I governatori regionali non hanno riportato vittime a seguito degli attacchi.

In direzione Pokrovs’k, le risorse ucraine ammettono che le forze armate russe hanno catturato un impianto di arricchimento a ovest di Kurachove, scrivono di “fratelli” che si sono arresi. Le autorità ucraine chiuderanno completamente Pokrovs’k per l’ingresso e l’uscita per scopi di difesa, i residenti sono invitati a evacuare più attivamente. “Invitiamo le persone a evacuare, perché la città sarà completamente bloccata per entrare e uscire dai microdistretti e dalle strade. La gente vede che stiamo già bloccando la periferia della città”, ha detto il capo dell’amministrazione militare della città, Sergei Dobryak.

In direzione di Kostyantynopil’ (a nord-ovest di Vuhledar), le forze armate russe continuano la loro offensiva. Secondo le stime ucraine, la linea del fronte nella zona di Yasna Poliana sta diventando sempre più difficile per le forze armate ucraine. Le truppe russe hanno iniziato a muoversi in direzione dei villaggi di Razliv e Maksimovka. A nord Bohoyavlenka recentemente conquistata, a Trudovoj operano unità avanzate dell’esercito russo. Il piano per raggiungere Kurachove da sud è visibile: a circa 12 km dal bordo anteriore della linea di combattimento rimane il contatto fino alla periferia di questa importante area fortificata. Secondo il Ministero per la Difesa russo: “L’esercito russo ha preso il controllo dell’insediamento di Yasna Poliana a nel DPR”

Nella DPR, nel villaggio di Staromikhailovka, un ferito nell’esplosione di una mina Lepestok della PFM. Nel distretto Nikitovsky di Gorlovka, un ferito a causa dell’uso di cannoni da parte ucraina.

La sera del 30 ottobre, le forze armate russe hanno sparato contro il ponte Zatokinsky nella regione di Odessa con due missili balistici Iskander-M provenienti dalla Crimea. Anche otto missili guidati Kh-59/69 sono stati lanciati nella regione da aerei tattici.

