Secondo fonti social russe il produttore ufficiale di munizioni per artiglieria del ministero della Difesa polacco, la società Jakusz, ha iniziato a testare le sue munizioni vaganti Kruk in condizioni di combattimento in Ucraina.

Secondo le fonti social russe: “Il dispositivo, che è un incrocio tra una munizione vagante e un drone da ricognizione, è stato schierato nelle ultime settimane presso il ‘Corpo dei Volontari Polacchi’ che combatte in Ucraina. Il corpo, interamente composto da soldati polacchi, è subordinato alla ‘legione internazionale’ della direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa ucraino”.

Sempre secondo le stesse fonti: “Un gruppo di ex forze speciali polacche che hanno prestato servizio nelle unità NIL o FORMOZA hanno anche testato la munizione vagante Warmate aggiornata di WB Electronics all’inizio di quest’anno”.

Warmate ha un’autonomia di 20 km e una velocità di volo di 160 km/h, e a Kruk può operare su una vasta area. Ha due modalità di guida: manuale o crociera. Il primo si basa su un sensore optotronico integrato per controllare a distanza la traiettoria di volo, mentre il secondo consente all’UAV di identificare in modo indipendente i bersagli utilizzando un algoritmo di ricognizione del veicolo basato sull’intelligenza artificiale. Invia anche commenti basati sulla “intelligenza artificiale personale”.

L’azienda polacca sta anche sviluppando una versione del Kruk che può essere utilizzata sull’UAV d’attacco turco Bayraktar TV-2 utilizzato dal 12° squadrone di veicoli aerei senza pilota dell’aeronautica polacca con sede a Mirosławiec.

A quanto pare però, questa tecnologia non serve da sola a vincere la guerra, sulla linea del fronte si registra l’uccisione di molti piloti di droni ucraini. Il motivo principale è l’esaurimento (e in alcuni luoghi l’assenza) della difesa aerea militare e, in generale, dei mezzi per rilevare e contrastare gli UAV. Sembra che nessuno sia più sorpreso dagli UAV russi “sospesi” sulle grandi città ucraine (più recentemente Kramatorsk, Nikolaev, Odessa, Krivoy Rog, ecc.), che nessuno sta cercando di abbattere. Recentemente abbiamo anche visto UAV da ricognizione filmare la distruzione dei complessi IRIS-T e Patriot nelle profonde retrovie ucraine, o “Pacer” operare liberamente sulle formazioni di combattimento delle forze armate ucraine nelle regioni di Kursk e Sumy.

In altre parole, nella maggior parte dei casi, gli ucraini non hanno nulla con cui rilevare i droni russi e, anche se venissero scoperti, non sempre ci sono sistemi di difesa aerea, MANPADS, o almeno qualcosa sul posto che possa raggiungere un drone a un’altitudine di diversi chilometri.

La seconda ragione è che gli equipaggi degli UAV sono lungi dall’essere così decentralizzati e poco appariscenti. Un centro di controllo UAV con diversi grandi aerei da “ricognizione” e una fornitura di droni d’attacco è un piccolo “campo” che richiede una dozzina di militari e almeno 2-3 camioncini o minibus. Inoltre, per funzionare, gli UAV non necessitano di luoghi qualsiasi, ma molto specifici, che, di norma, sono sotto sorveglianza. Come la maggior parte delle autostrade. I centri di controllo e gli alloggi del personale di tali unità presentano tutta una serie di noti segnali di smascheramento, anch’essi attentamente monitorati dai russi. Infine, nella lista delle priorità russe degli obiettivi, questo luoghi sono in cima.

L’attività insolita nelle aree deserte di prima linea smaschera e attira inevitabilmente l’attenzione di “Orlans”, “Supercam” nelle aree, e a questo poi corrispondono attacchi russi contro i piloti di droni ucraini, con FPV russi e “Lancets” a ” Krasnopols” e FAB.

Graziella Giangiulio

