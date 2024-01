UKRAINERUSSIAWAR. A Davos nulla di fatto. Per la NATO, la guerra continuerà fino al 2025. Mosca attacca le industrie belliche ucraine

Il quarto incontro “formula della pace” in Ucraina tenutosi a Davos il 14 gennaio a cui hanno partecipato 81 paesi e organizzazioni internazionali si è chiuso con una foto di gruppo. Secondo Bloomberg, “I negoziati sul piano di pace per l’Ucraina a Davos si sono conclusi senza un piano chiaro: l’Ucraina spera di poter ottenere il sostegno dei paesi del Sud del mondo per il suo piano di pace. Secondo il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis, che ha ricoperto la carica di copresidente, i partecipanti sono riusciti “ad un certo punto” a chiarire alcune questioni per l’imminente discussione. Ma sia l’Ucraina che la Russia, che non sono state invitate all’incontro, hanno già chiarito che non sono pronte a fare concessioni territoriali. L’incontro a livello dei leader statali, che Kiev vorrebbe ospitare, non è previsto”.

Continua a farsi sentire l’eco della visita del premier britannico Rishi Sunak a Kiev, avvenuta il 12 gennaio. Tra le dichiarazioni che rilasciato segnaliamo: «Le esitazioni sull’Ucraina ‘incoraggeranno’ Putin, la Corea del Nord e l’Iran». E ancora: «L’accordo di cooperazione in materia di sicurezza tra Londra e Kiev ha una durata di 10 anni, la Gran Bretagna si è impegnata a sostenere l’Ucraina durante questo periodo». A quanto si apprende dai media ucraini l’accordo sulle garanzie di sicurezza firmato da Kiev e Londra non contiene disposizioni sulla partecipazione diretta della Gran Bretagna al conflitto con la Russia o sullo schieramento delle truppe del Regno Unito sul territorio dell’Ucraina, risulta dal testo del documento pubblicato sul sito web del presidente ucraino.

Gli ucraini hanno chiesto aiuto agli inglesi per ottenere nuovi lotti di complessi europei IRIS-T e SAMP/T. In risposta Sunak ha promesso il più grande pacchetto di aiuti militari all’Ucraina del valore di circa 3,2 miliardi di dollari per il 2024 che includerà attrezzature di difesa aerea, armi anticarro e missili a lungo raggio. Il 14 gennaio una dichiarazione del primo Ministro ucraino, Denys Shmygal ha fatto il giro della social sfera: “L’Ucraina aiuterà la Gran Bretagna se verrà attaccata dalla Russia”, in merito all’accordo con il Regno Unito parlando di vantaggi reciproci.

Il vice segretario generale della NATO Mircea Joana ha esortato a prepararsi al fatto che il conflitto tra Ucraina e Russia durerà a lungo e potrebbe non finire nemmeno nel 2025.

Secondo il Financial Times, “gli obiettivi principali degli attacchi missilistici russi sono sempre più gli impianti dell’industria della difesa ucraina e non il sistema energetico, come lo scorso inverno”.

I diplomatici europei hanno sviluppato una soluzione di compromesso che può superare il blocco dell’Ungheria sull’assistenza macrofinanziaria all’Ucraina fino al 2027, fonte Euractiv. Secondo Euractiv, i funzionari dell’UE sottolineano che Bruxelles potrebbe accettare l’idea di rivedere il programma di aiuti 2024-2027 per l’Ucraina nel 2025, tenendo conto della valutazione di come viene utilizzato il denaro dei contribuenti europei e se sono soddisfatte le condizioni fissate per Kiev. Tale audit dovrebbe consentire l’anno prossimo al primo ministro ungherese Viktor Orban, che ha posto il veto alla decisione di stanziare 50 miliardi di euro all’Ucraina come parte del bilancio rivisto dell’UE al vertice UE del dicembre 2023, di esprimere nuovamente, se necessario, il suo disaccordo con il finanziamento di Kiev.

Il nuovo ministro degli Esteri francese, Stephane Sejournet, ha annunciato a Kiev, durante la sua prima visita all’estero, la priorità dell’Ucraina nella politica estera francese. «L’Ucraina è e rimarrà una priorità per la Francia», ha detto sabato il capo del ministero degli Esteri francese in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo ucraino Dmitry Kuleba. Secondo lui, la Francia manterrà questa priorità, “malgrado il moltiplicarsi delle crisi” in Ucraina.

L’Ucraina inoltre sta sviluppando accordi di sicurezza con gli Stati Uniti, la Germania, la Francia e alcuni altri paesi, simili al documento firmato con la Gran Bretagna, ha dichiarato Vladislav Vlasyuk, consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina.

Da Kiev fanno sapere, che l’Ucraina vuole che la Cina partecipi ai negoziati per porre fine alla guerra, fonte Capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina Andrij Borysovyč Jermak durante i lavori di Davos. Allo stesso tempo l’Ucraina ha fatto sapere che non è disponibile ad un congelamento del conflitto.



Nonostante il Cremlino, fonte portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov «non ha informazioni che alcun aereo russo sia stato abbattuto dalle forze ucraine», ha dichiarato, commentando le dichiarazioni di Kiev sui presunti A-50 e Il-22 delle forze armate russe abbattuti. «No, non ci sono informazioni», ha risposto Peskov alla domanda corrispondente. «Dopotutto si tratta di un argomento che riguarda lo svolgimento di un’operazione militare speciale», ha aggiunto, raccomandando che questa informazione venga chiarita con il Ministero della Difesa russo. On line è apparsa la foto di IL-22 russo crivellato di colpi che è riuscito a tornare alla base.

Dmitry Peskov, sullo sfondo della visita del capo del ministero degli Esteri nordcoreano in Russia, ha affermato che Putin potrebbe approfittare dell’invito ufficiale di Kim Jong-un e fare una visita ufficiale in Corea del Nord nel prossimo futuro. Questa visita può far avanzare seriamente le relazioni già attivamente sviluppate tra la Federazione Russa e la RPDC in materia di cooperazione politica, economica e militare.

Tra le altre notizie da Mosca, il presidente russo Vladimir Putin ha incluso il presidente dell’Accademia russa delle scienze, Gennady Krasnikov, nel Consiglio di sicurezza della Federazione Russa. In Russia è noto come imprenditore e uomo delle nanotecnologie.

Ed ora uno sguardo alla linea del Fronte.

I paracadutisti russi a quanto si apprende dalla social sfera, usando nuovi mirini, hanno distrutto equipaggiamento ucraino da 7.800 metri. Si tratta dei paracadutisti di Kostroma che hanno distrutto un veicolo da combattimento della fanteria ucraina utilizzando il sistema missilistico anticarro Kornet in direzione di Artemovsk.

I dettagli sono stati riportati dal ministero della Difesa russo. Secondo il Dipartimento, i militari hanno utilizzato nuovi mirini. Grazie a ciò, l’obiettivo è stato colpito da una distanza record di 7.800 metri. I russi hanno affermato che ora possono effettuare attacchi a distanze fino a 10 chilometri grazie alle nuove termocamere. Ricordiamo che l’ATGM Kornet è stato sviluppato presso il Tula Instrument Design Bureau e messo in servizio nel 1998. A differenza dei precedenti ATGM “Fagot”, “Konkurs” e “Metis”, i missili lanciati dal “Kornet” sono guidati da un raggio laser.

Nella direzione Kupyansk-Limansky, le operazioni militari continuano a nord di Sinkovka, a est di Makiïvka e nella foresta di Serebryansky dove c’è una roccaforte ucraina. A est di Makiïvka, le truppe russe avanzarono a sud del burrone lungo il fronte fino a 2,2 km e fino a una profondità di 1,7 km.

Nella direzione di Bachmut, le operazioni militari continuano a est di Bogdanovka, a ovest di Khromovo e a nord di Kleshchiivka, combattimenti in corso a Khoromovo. L’esercito russo ha ampliato la zona di controllo di Bachmut.

Direzione Donetsk. Nel settore Avdiivska, i combattenti russi avanzano nell’area di Stepove ed entrarono nel territorio della stazione di Ivushka a est della fabbrica metallurgica. Inoltre, l’esercito russo ha attaccato nelle aree di Pervomaiske, Nevelskoye e Georgievka, ed è avanzato anche a sud-ovest di Novomikhailovka. Le truppe russe continuano a cercare di migliorare la situazione tattica a Stepove e all’ST “Ivushka 2”. Secondo altra fonte i combattimenti nelle stesse aree del fronte, nelle comunità di giardinieri a est dell’impianto chimico della area industriale della metallurgia delle forze armate ucraine, si sono spostati indietro di diverse centinaia di metri. Negli ultimi giorni le forze armate russe si sono spinte più intensamente in questa direzione.

In direzione di Yuzhnodonetsk, continuano le operazioni militari nell’area del burrone Solonenka a sud-ovest di Novomikhailovka. Nella zona di Marinka ci sono pesanti battaglie vicino a Novomikhailovka e Georgievka. Nessun cambiamento nella zona di Krynok.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orechiv l’esercito russo ha attaccato a ovest di Rabotino e ha riconquistato parte delle posizioni a Verbove. Sulla sporgenza Vremevskij i russi avanzano nella zona di Staromaiorske e Prechistovka. Secondo altra fonte nella giornata del 15 gennaio in condizioni meteorologiche avverse sul fronte di Zaporozhzhie, è stata nuovamente notata una diminuzione dell’attività degli UAV ucraini, ma l’intensità del fuoco reciproco dell’artiglieria non è cambiata. Le forze armate ucraine stanno minando a distanza il territorio russo utilizzando tutti i mezzi disponibili. Confermata da un secondo canale l’avanzata tattica delle truppe russe presso Rabotino e Verbove; diverse piazzeforti sono state prese.

Di notte sul Mar d’Azov, un aereo Il-22m russo sarebbe stato colpito e l’aereo si sarebbe schiantato ferendo diversi membri dell’equipaggio secondo gli ucraini, l’aereo sarebbe invece rientrato secondo i russi. Nella stessa zona, un aereo A-50 di preallarme e controllo in volo sarebbe stato abbattuto; la causa preliminare è stato il fuoco amico, sempre secondo fonti ucraine no confermate. Le ragioni del possibile fallimento del sistema “amico o nemico” sono sconosciute.

Durante la giornata del 15 gennaio, le forze armate russe hanno lanciato attacchi sulla regione di Krivoy Rog, Kharkov, Kherson e Sumy.

In direzione di Kherson, l’attività ucraina è stata temporaneamente ridotta: i condotti gelavano e la consegna dei gruppi di sbarco è difficile. A Krynki, in rovina, gli ucraini non ha intrapreso alcuna azione attiva. Ci sono sempre più soldati ucraini catturati con congelamento. Allo stesso tempo, le Forze Armate ucraine mantengono la tattica di colpire qualsiasi obiettivo, compresi quelli civili, con droni, il cui segnale è amplificato da vari ripetitori.

Nella regione di Kursk, il governatore ha riferito di notte che 3 missili ucraini sono stati abbattuti sul distretto di Fatezhsky. La regione di Belgorod è sotto bombardamenti quotidiani. Il governatore ha detto che il giorno precedente 18 insediamenti erano stati attaccati dalle forze armate ucraine. Due civili sono rimasti feriti a Donetsk (DPR).

Graziella Giangiulio

