UKRAINERUSSIAWAR. A Bachmut, Wagner cambia tattica. FSB arresta per spionaggio Evan Gershkovich, giornalista del WSJ. Zelenskyj caccia i monaci ortodossi

Il ministero della Difesa della Repubblica Popolare Cinese ha osservato che è necessaria la cooperazione per rafforzare ulteriormente la comunicazione e il coordinamento strategici. L'esercito cinese è pronto a collaborare con le Forze Armate russe, a darne notizia il Ministero per gli esteri cinese.

L’UE in risposta ha detto di vedere una minaccia nella Cina e nel suo “piano di pace”, l’Unione intende “difendere”, ma non è chiaro come, esattamente. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è intervenuta sull’argomento durante la conferenza stampa e ha commentato le relazioni dell’UE con la Cina. Ha osservato che la posizione di Pechino sul conflitto in Ucraina diventerà un fattore determinante per le relazioni tra l’Unione e il Celeste Impero. L’UE ritiene che la Cina intenda portare avanti il ​​suo nuovo ordine mondiale, che potrebbe richiedere all’Unione di sviluppare nuovi strumenti di protezione, ha affermato der Leyen.

A Ekaterinburg è stato arrestato il Giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich secondo le pubblicazioni locali, era in città per scrivere un articolo sul Wagner PMC. Secondo quanto riferito dai media, si trovava in città da diversi giorni. Gershkovich non ha dato notizie dalla sera del 29 marzo. L’FSB in una nota ha riferito di aver fermato le attività illegali del corrispondente del Wall Street Journal Evan Gershkovich. Secondo il servizio, su istruzione degli Stati Uniti, Geshkovich era impegnato nella raccolta di informazioni su una delle imprese del complesso militare-industriale russo, che costituisce un segreto di stato. Contro di lui è stato intentato un caso di spionaggio. A darne conferma lo stesso portavoce del presidente Vladimir Putin, Dimitrij Peskov: «Il giornalista del Wall Street Journal è stato arrestato per spionaggio colto in flagrante». Il Wall Street Journal nega le accuse contro Gershkovich per spionaggio e ne chiede il suo rilascio. Attualmente i media russi dicono che è stato portato via dal tribunale di Lefortovo in attesa di sapere dove verrà tenuto per la custodia cautelare.

In merito alla questione dello scisma della chiesa, Volodymyr Oleksandrovyč Zelenskyj in un video ha parlato di indipendenza spirituale nel sangue e ha ammesso che avrebbe continuato a uccidere l’Ortodossia in Ucraina. Mentre lui registra il video, sacerdoti e civili sono stati cacciati dalla Kiev-Pechersk Lavra mentre attendevano l’inizio della funzione. I rappresentanti dell’UOC canonica continuano a combattere e difendere la Kiev-Pechersk Lavra, ma l’ufficio di Zelensky ha avviato le repressioni contro i monaci.

Il governo giapponese invierà 470 milioni di dollari all’Ucraina e si prevede che il denaro verrà utilizzato per acquistare attrezzature per lo sminamento e lo sgombero delle macerie, nonché per ripristinare le infrastrutture, ha affermato il ministero degli Esteri del paese. È stato anche riferito in precedenza che Tokyo avrebbe stanziato 30 milioni di dollari a Kiev per armi non letali attraverso il fondo NATO. Il Giappone ha annunciato assistenza durante la visita in Ucraina del primo Ministro Fumio Kishida.

Ed ora uno sguardo alla situazione al fronte.

Direzione Svatove-Kreminna. Nel settore Kupyansky, le forze armate ucraine stanno attrezzando punti di fuoco e punti di forza, preparandosi per l’offensiva russa. Nel settore Krasno-Limansky, i combattenti della 144a divisione di fucili a motore stanno avanzando a cavallo di Torskoye-Terny.

Direzione Donetsk. Le Forze Armate della Federazione Russa continuano il graduale accerchiamento di Avdiivka, a nord i russi avanzano nell’area di Novobakhmutovka. Inoltre, dopo la pulizia di Kamenka, viene ampliata la zona di controllo vicino al bacino idrico adiacente al villaggio. Nel frattempo, a sud di Avdiivka, le forze armate ucraine stanno rafforzando le loro posizioni e trasferendo riserve a Severnoye. Inoltre, i soldati russi hanno setacciando i quartieri adiacenti allo stagno Izmailovsky a Pervomaisky, continuando così l’offensiva nell’area. I militari russi hanno distrutto l’equipaggiamento dei militanti ucraini nella direzione sud-Donetsk. Nella direzione sud-Donetsk, le forze armate ucraine hanno effettuato tre tentativi di ricognizione in combattimento delle posizioni avanzate delle forze armate russe, ha affermato il capo del centro stampa del gruppo Vostok, Alexander Gordeev. Di conseguenza, l’esercito russo ha distrutto camion ucraini e un carro armato. Inoltre, un obice degli ucraini è stato colpito e distrutto nell’area di Dobrovolya. Nel frattempo, in direzione Zaporozhizhia, le forze armate russe hanno abbattuto due UAV ucraini.

Direzione Bachmut. I soldati del PMC “Wagner” stanno intensificando la pressione in direzione di Orekhovo-Vasilyevka e Bogdanovka. A Bachmut, i gruppi della Wagner controllano già completamente i distretti di Sobachevka e Budenovka, e continuano anche a combattere nell’area del quartier generale settentrionale e Vodokanal. Inoltre, ci sono informazioni sull’assalto all’edificio dell’amministrazione distrettuale. Alle 20:00 del 29 marzo si registravano forti combattimenti a Bachmut nelle seguenti aree: in zona centrale (Piazza Libertà); nella zona di Vodokanal; nell’area industriale AZOM, da non confondere con la stessa impresa AZOM, che è già stata presa dalle unità Wagner PMC. “Zona industriale AZOM” è l’intera zona industriale settentrionale. Nell’area del Quartier Generale Nord.

A quanto si apprende dalle reti social, la PMC “Wagner” sta cambiando tattica a Bachmut, concentrando le forze e prendendo d’assalto aree più “importanti”. Gli analisti militari ucraini riferiscono di un’ondata di assalti notturni e mattutini. I russi stanno premendo sulle fasce in area di Ivanovsky e Khromovoe, oltre che nello stessa Bachmut. La situazione generale è difficile, il combattimento urbano è molto intenso. I principali attacchi del PMC “Wagner” durante la notte miravano a sfondare la difesa delle Forze Armate dell’Ucraina lungo le strade di Mariupol, Mir e Nezavisimost’. Probabilmente il PMC ha deciso ancora di concentrarsi sullo spostamento delle Forze Armate dell’Ucraina nelle battaglie urbane dirette. Per fare questo, non concentrano i loro sforzi in tutte le direzioni della città. La sfumatura principale è che i “Wagner” rafforzano costantemente la loro “orda” per effettuare assalti decisivi. Stanno anche attaccando Minkovka e Bogdanovka, cercando di sfondare la difesa delle Forze Armate dell’Ucraina.

Infine uno sguardo ai bombardamenti reciproci nella zona NVO nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2023.

Le forze armate russe hanno attaccato obiettivi ucraini a Belopolye, Basovka e Volfino, nella regione di Sumy. Nella regione di Kharkiv, i militari russi hanno colpito i luoghi di schieramento delle forze armate ucraine a Strelechya, Glubokoe e Volchansk. Nella direzione di Starobilsk, le forze armate RF hanno lavorato su obiettivi a Kupyansk, Dvurechnaya e Stelmakhovka. Nella direzione di Bachmut (Artemovsky), i militari russi hanno attaccato gli ucraini e le loro attrezzature a Seversk, Krasny e Bakhmut. In direzione di Donetsk, le forze armate russe hanno colpito i luoghi di concentrazione delle forze armate ucraine ad Avdiivka, Severny e nella periferia occidentale di Marinka. A loro volta, formazioni ucraine hanno sparato contro edifici residenziali a Oleksandrivka.

Nella direzione di Yuzhnodonetsk, le unità russe hanno attaccato le posizioni nemiche a Novomikhailovka, Prechistovka e Bolshaya Novoselka. Nella regione di Zaporozhizhia, l’artiglieria delle forze armate russe ha lavorato su obiettivi a Malinovka, Gulyaipole e Zaliznychny. Nel settore meridionale del fronte, i militari russi hanno attaccato le strutture delle forze armate ucraine a Kherson, Mikhailovka e Novoaleksandrovka.

Gli ucraini hanno sparato su obiettivi ad Aleshki e Tavriysk.

Graziella Giangiulio