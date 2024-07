L’Ucraina ha bloccato il transito del petrolio di una compagnia russa verso l’Ungheria attraverso l’oleodotto Druzhba, ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese Szijjártó, ne ha parlato al ministro degli Esteri russo Lavrov e ha osservato che “il problema deve essere risolto il prima possibile”.

Secondo fonti americane l’Ucraina sta attuando un piano di pace per porre fine alla guerra con la Russia che dovrebbe essere pronto entro la seconda metà dell’anno. Non si sa se Mosca è stata informata del nuovo piano di pace ucraino.

Nella giornata del 17 luglio è avvenuto uno scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia, 95 per 95. On line, il filmato del ritorno a casa di 95 soldati dopo lo scambio di prigionieri di guerra tra la parte russa e quella ucraina. Si apprende da fonti russe che gli Emirati Arabi Uniti hanno agito come mediatore nella missione umanitaria.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 17 luglio.

Le truppe russe avrebbero preso il controllo dell’autostrada 00532 Kostjantynivka-Vuhaledar. La strada è l’unica via di rifornimento per Vuhledar.

In un video diffuso on line dell’attacco mattutino della Russia nella direzione Mariinka-Vuhledar si vedono mezzi russi che assaltano le posizioni ucraine. Avanzarono per ben 4.000 metri prima che un veicolo venga distrutto. La posizione dell’auto russa colpita era a soli 500 metri dall’autostrada.

In Direzione Pokrovsk (a ovest di Avdiivka), valutazione della situazione da parte delle forze armate ucraine: a Novoselivka, le informazioni sulle battaglie nella parte occidentale del villaggio sono state confermate. Le truppe russe hanno stabilito un punto d’appoggio lungo via Shkolnaya e continuano a premere in diverse direzioni. L’esercito russo si sta dirigendo verso ovest lungo un ampio fronte in questa sezione del fronte. Qui si svolgono battaglie attive lungo la LBS fino a 20 km.

Altre fonti riportano che al calar della notte, le forze armate russe hanno lanciato attacchi contro obiettivi nella regione di Odessa, uno degli arrivi è avvenuto nella zona di Belgorod-Dnestrovsky, sulla riva dell’estuario del Dnepr.

In direzione di Charkiv, le forze armate ucraine stanno attaccando senza successo nell’area di Vovčans’k e nell’insediamento di Hlyboke, cercando di esaurire le difese russe per spingerle al confine. Le forze armate ucraine usano gli ex prigionieri come “carne da assalto”. L’esercito russo frena i tentativi di attacco ucraino e logora le riserve che sta trasferendo.

In direzione Svatove-Kupjans’k, le forze armate russe stanno avanzando al confine Tors’ke-Terny, vicino a Makiivka (LPR), Berestove-Pishchane, e stanno ottenendo successi locali.

Continua il pesante assalto all’agglomerato di Torec’k (Dzerzhinsk). Le forze armate russe stanno combattendo a Niu-York così come vicino all’insediamento Zalizne e Druzhba.

Sui fianchi di Časiv Jar si svolgono battaglie per espandere la zona di controllo russa, senza cambiamenti significativi in ​​un giorno.

Le forze armate russe stanno prendendo d’assalto la parte nord-orientale di Krasnohorivka, cercando di tagliare fuori la guarnigione ucraina rimasta in città e costringerla alla ritirata. Anche in altre zone della direzione continuano i combattimenti.

Sul fronte di Zaporizhie, combattimenti a nord di Robotyne, l’aviazione russa ha effettuato attacchi FAB-500 con l’UPMK.

Nessun cambiamento in direzione di Cherson.

Attacchi ucraini registrati nella regione russa di: Belgorod. La sede operativa regionale ha deciso di rafforzare le misure di sostegno agli sfollati nella struttura di detenzione temporanea; nella regione di Kursk continua il costante bombardamento delle zone di confine. Nella DPR due feriti durante un cannoneggiamento delle forze armate ucraine.

