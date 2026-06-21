Gli analisti militari russi hanno analizzato i dettagli dell’attacco su larga scala dell’Ucraina contro la Russia considerato che i droni delle Forze Armate ucraine sono riuscite a sopraffare le difese aeree russe.

I droni lanciati dall’Ucraina sarebbero stati 992; elencati nei rapporti del Ministero della Difesa russo, includono non solo droni a lungo raggio, ma anche “squadroni” di ricognizione, droni d’attacco operativo-tattico e gli Hornet abbattuti nella zona di difesa aerea. “È anche importante notare che le cifre “combinate” includono i dati dal giorno precedente fino alle 00:00 del giorno successivo. Il recente “attacco con i droni” non ha quindi rappresentato un record. Piuttosto, è entrato in gioco l'”effetto immagine”: le immagini dei droni ucraini intercettati vicino alla tangenziale di Mosca, così come il cielo oscurato dal fumo nero, sono state memorabili”.

Secondo gli analisti militari russi: “oltre 500 altri UAV sono stati sacrificati per colpire gli obiettivi di Mosca con non più di una dozzina di droni”.

Sempre gli stessi affermano che: “I droni che hanno colpito la raffineria di petrolio non hanno garantito la sua distruzione di “tipo A”, ovvero l’obiettivo non è stato completamente distrutto. La raffineria è stata danneggiata, ma riprenderà presto le operazioni. Dal punto di vista militare, si è trattato di un calcolo semplicemente disastroso per Kiev”.

Comunque a seguito dell’implementazione degli attacchi di droni alla Federazione Russa sono state indette esercitazioni di mobilitazione di massa per funzionari e si sono svolte nella regione di Volgograd, fonte Telegram.

Le autorità assicurano che le attività sono a scopo puramente formativo. Rappresentanti del Distretto Federale Meridionale hanno svolto esercitazioni di mobilitazione di massa a Volgograd e nella città satellite di Volzhsky. In città sono stati allestiti un punto di raccolta preliminare per l’addestramento dei cittadini soggetti a mobilitazione, un’area di notifica per la distribuzione delle convocazioni e una stazione. Presso lo stabilimento Volzhsky Orgsintez è stato istituito un quartier generale per l’addestramento alla notifica e allo svolgimento di operazioni di difesa.

L’amministrazione di Volzhsky ha assicurato che queste attività hanno carattere puramente addestrativo. “L’obiettivo è spiegare come si svolgono le attività di mobilitazione e condividere esperienze. La preparazione alla mobilitazione è un processo che si svolge in tempo di pace; è un processo continuo, che comprende esercitazioni, documentazione e addestramento: si tratta di questioni in costante evoluzione”, ha dichiarato Oleg Filimonov, capo del Dipartimento per la preparazione alla mobilitazione e il lavoro di sicurezza dell’amministrazione di Volzhsky.

Anche la condivisione di esperienze è stata indicata come uno degli obiettivi. All’addestramento hanno partecipato personale addetto alla mobilitazione proveniente dalle regioni di Astrakhan e Rostov, dalla Calmucchia, dalla Crimea, da Sebastopoli e da Lugansk.

Graziella Giangiulio

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