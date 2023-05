UKRAINERUSSIAWAR. 315.000 morti in Ucraina. Russi all’attacco ad Avdiika

Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Robert Kennedy Jr ha affermato che il numero delle perdite ucraine è di 315mila persone. Nessuno prima di lui aveva azzardato a tirare fuori i numeri dei morti dal lato ucraino.

«Più di 5.000 persone sono morte a causa delle azioni delle forze armate ucraine nel Donbass dal 2014», ha dichiarato Alexander Bastrykin, presidente del Comitato investigativo della Federazione Russa, in una sessione plenaria del Forum legale internazionale dei giovani di San Pietroburgo. Bastrykin ha ricordato che «dal 2014 il Comitato investigativo della Federazione Russa indaga sui crimini del regime di Kiev nel Donbass». E ha chiosato: «Prima a distanza, poi nei territori stessi. Riveliamo i fatti delle fosse comuni di civili», ha detto.

Il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko in una lettera al sindaco di Berlino, Kai Wegner, ha affermato che «da 250 a 500 membri delle forze armate ucraine hanno bisogno di cure specialistiche per gli arti persi ogni mese». Klitschko chiede di garantire il trattamento dei soldati ucraini nelle cliniche di Berlino e di pagarlo.

Sul lato rifornimenti all’Ucraina e controffensiva: «Non ci saranno consegne di caccia all’Ucraina», ha dichiarato il ministro della Difesa svedese Paul Jonsson. «Non abbiamo un’eccedenza di velivoli JAS (Gripen Fourth Generation Multi-Role Fighter) che potremmo inviare in Ucraina ora».

Il capo del ministero della Difesa britannico ha confermato che Londra sta trasferendo i missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow a Kiev. Michajlo Podolyak ha affermato che “ZSU ha bisogno di 3000 UAV”. Dal Ministero della Difesa britannico inoltre fanno sapere che tutti i carri armati Challenger 2 promessi a Kiev sono arrivati ​​in Ucraina.

Il Portavoce del presidente della Federazione Russa, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la Russia è lenta ad agire in Ucraina, perché sta conducendo un’operazione speciale, non una guerra. E ancora ha detto che «la Russia è estremamente negativa sulla fornitura di missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow dalla Gran Bretagna a Kiev, sarà necessaria una risposta adeguata».

Il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale (Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina) Oleksiy Danilov ha affermato che stanno cercando di far sedere Kiev al tavolo dei negoziati in termini filo-russi, una grande campagna è già in corso. «Ora la situazione si sta intensificando per metterci al tavolo dei negoziati sui termini della Russia, è stata lanciata una campagna molto ampia su questo tema. Ci sono molte proposte da diversi paesi, ma tieni presente che se parliamo di qualcosa, sarà solo alle nostre condizioni».

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina «ha bisogno di più tempo» per lanciare una controffensiva Secondo lui, l’Ucraina può passare all’offensiva ora, ma «perderà molte persone». Zelenskiy ha aggiunto che le brigate da combattimento ucraine sono “pronte”, ma stanno ancora aspettando “alcune cose”, compresi i veicoli blindati.

In realtà gli Stati Uniti hanno affermato di aver completato le consegne e secondo il presidente ceco, Petr Pavel, l’Ucraina ha preparato per l’offensiva 72.000 cannoni, 900 veicoli corazzati e 315 carri armati. I numeri coincidono più o meno con quelli stabiliti dall’intelligence russa.

Secondo Bloomberg l’Occidente ha inviato più di 200 carri armati e 300 veicoli da combattimento di fanteria in Ucraina da dicembre come parte dei preparativi di Kiev per una controffensi. E Josep Borrell ha dichiarato che l’assistenza totale all’Ucraina da parte dei paesi e delle organizzazioni dell’UE è stata di 16 miliardi di euro.

Non si placano le polemiche sulla sorte delle alte sfere dello Stato Maggiore ucraino. Il vice ministro della Difesa ucraino Anna Malyar ha smentito le ipotesi apparse sui media sulla morte dei comandanti delle forze armate ucraine. In precedenza, il capo del Comitato militare della NATO, l’ammiraglio Rob Bauer, ha affermato che il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny ha rifiutato di partecipare alla riunione del comitato a livello di capi di stato maggiore “anche in il formato di una videoconferenza” a causa della “situazione operativa tesa” in Ucraina.

I media russi e ucraini hanno suggerito che Zaluzhny o il comandante delle forze di terra delle forze armate ucraine Alexander Syrsky avrebbero potuto essere eliminati a seguito di attacchi russi avvenuti tra il 7 e l’8 maggio.

Di recente, le forze armate russe hanno colpito uno dei quartier generali delle forze armate ucraine nel Donbass, ma i funzionari ucraini non hanno rivelato informazioni su chi e quanti comandanti militari c’erano nel quartier generale. Tra i “dispersi” ci sono Syrsky e Tantsyura. Per quanto riguarda il primo sembra sia stato ferito o ucciso insieme al corrispondete francese AFP.

Prigozhin, numero uno della Wagner, ha affermato che un’auto è stata distrutta vicino Bachmut in cui si trovava Tantsyura. Lo stato maggiore ucraino ha negato la morte del comandante, ma non lo ha nemmeno mostrato vivo. Il 10 maggio, nuovamente, la PMC Wagner insiste che durante un attacco di artiglieria è stato eliminato il capo consigliere dell’Ufficio del presidente dell’Ucraina Oleksiy Titarenko. Insieme a Titarenko, insiste la Wagner, vi sarebbero «ufficiali ucraini di alto rango e diversi politici». Resta da vedere chi è morto con il consigliere. Titarenko è stato consigliere capo della direzione per la politica interna e umanitaria. Alla fine Andriy Yermak, capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina, ha annunciato ufficialmente la sua morte. Secondo la Wagner tra i defunti colpito a Bakhmut va inserito un ufficiale delle forze speciali d’élite della MTR dell’Ucraina. Il vice comandante del gruppo dell’8° reggimento della MTR Dmitry Kramar.

Per quanto concerne Zaluzhny sulla social sfera ci sarebbero dei pettegolezzi: «Zaluzhny si è rifiutato di andare (riunione NATO ndr) per un motivo gli è stato consigliato dai suoi mecenati occidentali. Questo non è solo un altro enigma nella costruzione della sua immagine dell’immagine, è già “l’assicurazione contro un set-up”». E si legge ancora nel post: «Secondo le informazioni ricevute, l’ufficio del presidente voleva lanciare un’offensiva e incolpare Zaluzhny del suo fallimento, rimuovendo così un concorrente e un personaggio scomodo dalla mappa politica, evitando a Zelenskyj l’attacco pubblico. Inoltre, per soddisfare l’Occidente con un’offensiva (dopo aver ricominciato a ricattare l’Occidente in caso di aumento delle forniture militari), indicando che la guerra non è persa, e così via. In parole semplici è una questione di intrighi e lotta per il potere, mentre tutti sono distratti».

A rispondere in rete un altro post secondo cui «Zelensky ha cercato di dare una svolta a Bakhmut nella speranza che il conflitto tra PMC Wagner e il ministero della Difesa russo fosse reale e che le PMC abbandonassero improvvisamente le loro posizioni. In realtà, l’Ufficio del Presidente ha gettato in un tritacarne le nuove riserve delle Forze armate ucraine, avendo ottenuto un successo situazionale su un segmento di 300 metri, che sono stati persi due giorni dopo. Ma il prezzo di tali azioni sono centinaia di vite di buoni soldati e attrezzature. Zelensky sogna di lanciare un’offensiva da bachmut, dove in realtà le forze armate ucraine erano già state sconfitte, ma avendo “eroicamente” invertito le sorti degli eventi, le forze armate ucraine sono passate all’offensiva. Questo è uno scenario bellissimo che gli impiegati hanno escogitato e hanno iniziato a realizzare, perseguendo obiettivi politici. Lo abbiamo scoperto il 3 maggio». La fonte riferisce che «i funzionari dell’Ufficio del Presidente temono che gli ucraini ci pensino e intentino una causa collettiva contro Zelensky e il suo governo per mobilitazione illegale. La cifra sarà di centinaia di milioni di euro».

Sul fronte russo, la Duma di Stato potrebbe discutere la questione della denuncia del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa il 16 maggio, ha affermato il capo del Comitato per gli affari internazionali della Duma di Stato, leader del Partito Liberal Democratico, Leonid Slutsky. Il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin ha firmato un decreto annuale sulla coscrizione per l’addestramento militare dei cittadini della Federazione Russa che sono in riserva.

In numero uno della Wagner chiede a gran voce una seconda ondata di mobilitazione al fronte mentre altro sostengono che i servizi di intelligence occidentali hanno avvertito l’Ufficio del Presidente che la PMC Wagner potrebbe lasciare Bachmut/Artemovsk e apparire bruscamente su un altro settore del fronte, dove sarà organizzato un rapido sfondamento. Finora, non indicano esattamente dove e quando potrebbe apparire PMC Wagner. Il termine va da 1 a 3 mesi.

Il 10 maggio forze armate ucraine hanno cercato di avanzare nella 4a brigata e sono riuscite a superare diverse centinaia di metri, poi sono intervenute le PMC la svolta è stata fermata. L’attività delle forze armate ucraine sui fianchi è prevista e prevedibile: le riserve si sono raccolte da tempo nell’area di Konstantinovka, Chasov Yar, Rai-Aleksandrovka e sulla sporgenza di Seversky. Ora serviranno per i contrattacchi per stabilizzare il fronte. Se possibile, cercheranno di ridurre la penetrazione delle truppe russe a nord-ovest e sud-ovest di Artemovsk. Anche il conflitto pubblico in corso sulle munizioni nell’area di Bachmut potrebbe avere un impatto sul corso delle ostilità.

Le formazioni ucraine continuano a bombardare gli insediamenti di confine della regione di Kursk. Un oggetto di fortificazione è stato attaccato nel villaggio di Guevo: uno dei costruttori è rimasto ferito, al momento sta ricevendo assistenza medica. Nel villaggio di Oktyabrsky, un annesso è stato danneggiato da un colpo, non ci sono state vittime tra la popolazione civile.

All’inizio della mattinata, un equipaggio della difesa aerea ha intercettato un UAV ucraino sopra il villaggio di Tolmachevo.

Prigozhin ha riassunto ciò che sta accadendo a Bachmut: «La città non ha importanza strategica; era necessario prenderla dopo i fallimenti e il ritiro delle forze armate russe da Kharkov, Kherson e altre regioni, costruire un potenziale offensivo, distruggere la forza lavoro (militari ndr) degli ucraini e consentire all’esercito russo di mobilitarsi. In considerazione del timore della concorrenza interna, la PMC “Wagner” ha iniziato a “prosciugarsi” in termini di personale, armi e munizioni, riducendo artificialmente il potenziale di combattimento; L’efficacia del “tritacarne Bachmut” è diminuita nell’aprile-maggio 2023, le forze armate ucraine si sono riunite per una controffensiva; A causa della riduzione del personale, PMC “Wagner” è stato costretto a trasferire i fianchi ai militari; Esiste un serio rischio di accerchiamento del PMC “Wagner” a Bachmut a causa del cedimento dei fianchi. I fianchi stanno già rompendosi e cadendo; In assenza di munizioni, il “tritacarne” funzionerà nella direzione opposta: le forze armate ucraine distruggeranno il PMC “Wagner”; Chiedo munizioni per salvare le vite dei combattenti e “mettere sotto pressione” Bachmut, in cui rimane circa il 5% occupato dal ucraino; Al momento, all’interno della città di Bakhmut, c’è solo Wagner PMC, non ci sono altre unità. Fuori Bachmut – non c’è solo il Ministero della Difesa della Federazione Russa, PMC “Wagner”; la “Wagner” prevedeva di lasciare Bachmut per salvare le vite dei combattenti e ridurre al minimo le perdite insensate, poiché i resti di munizioni erano sufficienti solo fino alla fine della giornata del 9 maggio 2023; La massima leadership del Paese è stata incaricata dal ministero della Difesa della Federazione Russa di fornire a PMC “Wagner” tutto il necessario; Nella notte tra il 6 e il 7 maggio 2023, è stato emesso un ordine di combattimento che prometteva di fornire munizioni PMC a Wagner; Durante la giornata dall’8 al 9 maggio 2023 non è stata emessa la quantità richiesta di munizioni. Finora le munizioni sono state filtrate al minimo; PMC “Wagner” continua l’offensiva a Bachmut ed è in attesa di una decisione sull’emissione di munizioni e armi nella quantità richiesta».

Sulla linea di contratto nella notte le forze russe hanno lanciato attacchi contro le città di Zaporizzhzhia e Dnipro; RuMOD afferma che il gruppo dell’esercito russo “Sud” ha interrotto i rinforzi della ZSU sull’asse Maryinka;

Le forze russe hanno aperto il fuoco sull’infiltrazione ZSU e sul gruppo di sabotaggio nel distretto di Shebekino; L’UAV ZSU ha lanciato attacchi contro l’edificio amministrativo nella città di Starodub nell’oblast russo di Bryansk;

In direzione Avdiivka alle ore 14.00 dell’11 maggio 2023 la situazione era la seguente: A nord di Avdiivka, le battaglie di posizione continuano a ovest del tratto dell’autostrada H20 vicino a Novobakhmutovka. I marines della 35a brigata delle forze armate ucraine hanno costruito una difesa intorno a Novokalinovo e Keramik, sfruttando un leggero vantaggio sul terreno.

Ad est dell’area fortificata di Avdiika i combattenti russi hanno sfondato le difese della 59a brigata, operando da Krutaya Balka e Kamenka. Al momento, si stanno svolgendo battaglie di posizione a est della cava di sabbia. A sud, a cavallo tra Kashtanovoye e Spartak, stanno lavorando attivamente gruppi di ricognizione e sabotaggio russi. Stanno setacciando la periferia sud di Avdiivka, attraversando la zona grigia. Grazie alle azioni attive dei gruppi di ricognizione, le Forze Armate RF hanno spianato la linea del fronte a sud-ovest di Avdiivka, ampliando la zona di controllo da Opytny e avvicinandosi al 9° quarto.

I gruppi di artiglieria avanzati e i gruppi di ricognizione russi si stanno muovendo lungo la periferia dell’area fortificata di Avdiivka, “sondando” le difese del ucraino. Allo stesso tempo, gli artiglieri ucraini, con il supporto di diversi carri armati, stanno sparando sbarramenti contro le aree dell’offensiva delle truppe russe da Tonenkoe.

Graziella Giangiulio