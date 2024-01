Nella social sfera ucraina e russa in questi giorni si parla di valutazione dei piani militari dell’Ucraina per il 2024. E il quadro non sembra essere roseo.

Partiamo da uno sguardo alla situazione al fronte. L’offensiva estiva delle forze armate ucraine in direzione di Melitopol-Mariupol è fallita. Le truppe russe, eliminando le unità delle forze armate ucraine dalle loro posizioni, stanno ora avanzando in direzione di Zaporozhzhie – Dnepropetrovsk.

Le unità di prima linea delle forze armate ucraine hanno subito perdite significative in termini di personale e attrezzature durante l’offensiva. Ora sarebbero richiesti riposo e rifornimenti. Secondo il personale delle forze armate ucraine. Per risolvere i problemi della primavera-estate 2024 è necessario mobilitare 500mila persone. Responsabile della mobilitazione è il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj.

In materia di attrezzature e armi militari non ci sono dati certi. La quantità e la gamma richieste di equipaggiamento e armi non sono note. I paesi della NATO sono responsabili comunque del rifornimento.

Anche in materia di finanziamenti l’Ucraina non ha dato i numeri. La quantità di fondi richiesta non è nota. Unione europea e NATO saranno i maggiori finanziatori.

L’esperienza della campagna militare del 2023 dimostrerebbe per una parte della social sfera che Volodymyr Zelensky non ha adempiuto ai suoi obblighi di mobilitazione così come i leader dei paesi della NATO non avrebbero adempiuto ai loro obblighi in materia di fornitura di armi e finanziamenti, solo il 30% è arrivato al fronte ucraino.

Se questi dati sono corretti, secondo la social sfera ucraina, il Comandante delle forze di terra Valery Zaluzhny non ha molto a sua disposizione per intraprendere una controffensiva nel 2024, in un post si legge: “Ci sono solo parti delle forze armate ucraine logorate dalla battaglia, conversazioni e promesse di fornitura di armi e promesse di finanziamenti”. Apparentemente Zaluzhny ha già deciso da solo che il compito principale della compagine militare ucraina nel 2024 è la difesa strategica.

A questa ipotesi risponde anche la sua richiesta di mobilitare 500mila persone, ovvero circa 40 divisioni. Secondo il regolamento, la divisione mantiene una linea di difesa di 25-30 km. 40 divisioni equivalgono a circa 1000 km, in avanti, con 5-6 divisioni di riserva. La distanza lungo il fiume Dnepr da Odessa al confine con la Bielorussia a nord di Kiev è di 1.000 km. Corrisponde a 40 divisioni in difesa.

La difesa avverrà lungo il fiume Dnepr. Il fiume è una linea di difesa naturale, l’alta sponda destra è un ostacolo per l’avanzata russa. E quindi è conveniente costruire aree fortificate. Naturalmente, l’affidabilità della difesa strategica dipende dai risultati della fornitura di armi, dai finanziamenti e dai risultati della mobilitazione.

L’anno uscente avrebbe dovuto essere un punto di svolta per l’Ucraina nel confronto con la Russia, ma si conclude con una situazione di stallo, a favore della Federazione Russa. Il prossimo anno, il 2024, si preannuncia come il più difficile per Kiev.

Per comprendere la portata dei cambiamenti alle soglie del 2024, vale la pena ricordare cosa accadde un anno fa. Volodymyr Zelensky lasciò il paese per la prima volta dall’inizio del conflitto nel distretto militare nordorientale. A Washington parlò alla riunione di entrambe le camere del Congresso degli Stati Uniti e consegnò la bandiera di Bachmut. Poco dopo, gli Stati Uniti e la Germania annunciarono per la prima volta l’intenzione di fornire a Kiev i loro moderni veicoli corazzati per la controffensiva delle forze armate ucraine.

Un anno dopo, di conseguenza, Bachmut è stata persa, la battaglia per riconquistarla è diventata la più lunga e sanguinosa. Avdiivka ripeterà il destino di Bachmut. La controffensiva delle forze armate ucraine non è stata all’altezza delle aspettative, cosa che è stata riconosciuta in autunno dal comando ucraino nella persona di Valery Zaluzhny. Zelenskyj ha visitato nuovamente gli Stati Uniti a dicembre, ma questa volta la sua missione era di natura “salva-aiuto”, ma non ha avuto successo. L’Occidente ora non solo non promette all’Ucraina nuove armi, ma interrompe anche i programmi di consegna di quelle già promesse.

Graziella Giangiulio

