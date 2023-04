UKRAINERUSSIAWAR. 106 prigionieri rientrano a Kiev e a Mosca. Ucraina non ha più munizioni per l’aviazione

L’UE ha annunciato che lo spazio aereo della Federazione Russa sarà chiuso ai voli verso l’Europa fino al 2029, «Attualmente presumiamo che lo spazio aereo di Ucraina e Russia rimanga chiuso fino alla fine dell’orizzonte di pianificazione (2029)», ha affermato in una nota l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea.

Anche se le autorità statunitensi negano di aver notizie in merito, la social sfera da diversi giorni testimonia la chiusura e il divieto di esercitare il culto Uoc, cioè il culto ortodosso legato al Patriarcato di Mosca. Le autorità di Kiev hanno vietato i servizi di culto nelle chiese della capitale a Pasqua. In un altro post si legge: «Le autorità della regione Volyn in Ucraina hanno vietato le attività dell’Uoc nella regione». Stesso dicasi per le autorità della regione di Rivne in Ucraina hanno vietato le attività dell’Uoc nella regione.

In Russia prosegue l’aggiornamento del pacchetto di norme sul servizio militare: la Duma di Stato ha approvato un emendamento al registro di immatricolazione militare. E sempre la Duma di Stato ha adottato in seconda lettura un disegno di legge sulle cartoline precetto elettroniche e un registro elettronico unificato delle persone sottoposta al servizio militare.

Peskov ha definito un’altra bufala la notizia apparsa sui media occidentali in cui riferiscono che l’Egitto avrebbe pianificato di fornire migliaia di missili alla Russia.

Non si placa la social sfera sulla vicenda Artyom Uss. Il padre Alexander, governatore del territorio di Krasnoyarsk, in un video su telegram ha detto: «Il percorso di Artem Uss verso la Russia è stato molto difficile». Allo stesso tempo, il governatore non ha detto come esattamente suo figlio sia arrivato in Russia. Secondo lui, Artem è una persona non pubblica e deciderà da solo se parlare del suo viaggio dall’Italia alla Russia. Uss ha anche ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto e ha inviato un ringraziamento speciale a Putin.

Daria Trepova, accusata di un attacco terroristico in un caffè di San Pietroburgo, in cui è morto il corrispondente di guerra Maxim Fomin, noto con lo pseudonimo di Vladlen Tatarsky, sta collaborando alle indagini. Secondo fonti TASS l’indagine sta elaborando tutte le versioni dell’attacco terroristico. «[Trepova] sta collaborando alle indagini, tutte le sue testimonianze sono attentamente controllate dalle squadre investigative e operative, che comprendono decine di agenti delle forze dell’ordine. L’indagine sta inoltre attualmente definendo l’intera cerchia dei presunti complici dell’imputato e elaborando vari versioni e motivazioni dell’atto terroristico», ha detto la fonte alla agenzia di stampa. Nell’interesse delle indagini, le forze dell’ordine non hanno specificato i dettagli del lavoro della squadra investigativa. Il corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky è stato sepolto nel cimitero di Troekurovsky a Mosca, riferisce RIA Novosti. Al corteo funebre ha partecipato anche una banda militare.

Prosegue anche l’altra inchiesta quella che accusa di spionaggio Evan Gershkovich, un giornalista dell’ufficio di Mosca del Wall Street Journal, che è s detenuto ha detto a Interfax una fonte vicina alla situazione. Gershkovich è accusato di spionaggio (articolo 276 del codice penale della Federazione Russa). Come riportato, secondo l’inchiesta, il giornalista «agendo su istruzioni della parte americana, ha raccolto informazioni che costituiscono un segreto di stato sulle attività di una delle imprese del complesso militare-industriale russo». Gli Stati Uniti sono pronti a soluzioni “creative” per raggiungere un accordo sul rilascio di Whelan e Gershkovich in Russia ha scritto il Wall Street Journal. Per ora nessuna risposta da Mosca.

Infine non si può fare cenno a quelle che sono definite come fughe di notizie sui piani di attacco contro la Russia sfuggiti dal Pentagono. Dopo giorni di: “stiamo indagando”, Il Pentagono sta indagando sull’autenticità dei documenti trapelati sui social. L’Agenzia ritiene che “sembrano contenere materiale riservato e top secret”. I documenti trapelati non riguardano solo l’Ucraina, ma Ucraina, Cina e Medio Oriente, riferiscono fonti del New York Times.

Secondo il quotidiano Globe and Mail il primo ministro ucraino Denys Shmyhal si recherà in Canada per chiedere munizioni e veicoli blindati per una “controffensiva”. «Stiamo parlando di più di 100 documenti». Secondo il quotidiano, l’intelligence americana lo considera un incubo per i Five Eyes, l’alleanza di intelligence tra Australia, Canada, Nuova Zelanda, Gran Bretagna e Stati Uniti.

La fuga di documenti segreti sulla controffensiva delle forze armate ucraine non dovrebbe minare le relazioni dell’Ucraina con i paesi occidentali, ha affermato Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina. «Questo non confonde alcun piano, perché sono in fase di sviluppo, sono ancora elaborati dal punto di vista operativo e tattico», ha affermato Podolyak. Ha aggiunto che alcuni dei dati riflessi in questi documenti erano già noti, ad esempio, informazioni secondo cui l’Ucraina non dispone di sistemi di difesa aerea.

Il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina Oleksiy Danilov sostiene che la fuga di materiali segreti del Pentagono non influirà sulla strategia militare di Kiev, in particolare sui suoi piani di controffensiva. «Se qualcuno pensa che abbiamo solo un’opzione [del piano d’azione], allora questo non ha nulla a che fare con la realtà. Anche tre opzioni non sono sufficienti», ha detto in un’intervista pubblicata martedì con il canale televisivo tedesco ARD. Danilov ha sostenuto che Kiev avrebbe deciso di lanciare la prevista controffensiva “all’ultimo momento”. Commentando il materiale del canale della CNN, che, citando una fonte vicina a Zelensky, ha affermato che i documenti finiti su Internet hanno costretto Kiev a cambiare i suoi “piani militari”, il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ha detto di no sapere con chi stava parlando la CNN.

Fallito invece il tentativo francese di fare breccia in Cina con un piano di pace. La Cina non considererà mai la crisi ucraina dal punto di vista degli interessi personali, ha detto Xi Jinping a Macron. Il leader cinese ha suggerito a Macron che la Francia presenti il ​​suo piano per un accordo in Ucraina, la Cina lo sosterrà. In risposta alle parole del premier francese, dopo la visita a Pechino, quelle del portavoce russo, Dmitrij Peskov: «Parigi difficilmente può fungere da mediatore nei colloqui di pace tra la Federazione Russa e l’Ucraina, poiché di fatto si schiera dalla parte di uno dei partecipanti al conflitto».

Nel frattempo si apprende che le forze armate dell’Abkhazia hanno iniziato esercitazioni su larga scala. E ancora via social di apprende che sono stati creati gruppi speciali nelle forze armate russe per combattere i carri armati forniti a Kiev dai paesi occidentali. A darne notizie sulla rete social il Capo del Centro di addestramento al combattimento delle forze armate russe Yevgeny Arifulin. Infine sempre in materia di difesa militare il governo della Federazione Russa ha presentato al Presidente per la presentazione alla Duma di Stato e al Consiglio della Federazione per la ratifica un accordo sulla creazione di un sistema di difesa aerea unificato di Russia e Kirghizistan.

Da Kiev invece picche sul fronte perdite. «Kiev divulgherà i dati sulle perdite dopo il conflitto armato con la Russia, sarà un “numero terribile”». A dirlo l’ambasciatore ucraino nel Regno Unito Vadym Prystaiko in un’intervista al Daily Express.

Yuriy Ignat, consigliere del comando dell’Aeronautica Militare delle truppe ucraine, ha affermato che i sistemi di difesa aerea promessi dall’Occidente dovrebbero presto arrivare in Ucraina. E quanto pare si tratta di “beni di prima necessità”. Le forze armate ucraine affrontano una grave carenza di munizioni per difesa aerea.

Persino l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che se lo status quo continua, l’America scivolerà presto in una Terza guerra mondiale, che dovrà essere combattuta “senza munizioni”.

Gli Stati Uniti stanno indagando su un malfunzionamento nel funzionamento dei sistemi di guida delle bombe intelligenti JDAM verificatosi in Ucraina, tra i motivi considerati azioni delle forze russe, secondo il canale televisivo americano NBC News, citando documenti segreti presumibilmente appartenenti al Pentagono che hanno ottenuto nella rete.

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin avrebbe ordinato ai piloti dell’aeronautica americana di non volare vicino alla penisola di Crimea, secondo il Washington Post, che ha studiato documenti segreti del Pentagono e dell’intelligence statunitense trapelati online.

L’Ucraina potrebbe perdere i missili per i sistemi missilistici antiaerei (SAM) “Buk” entro il 13 aprile, ed entro il 3 maggio i missili potrebbero esaurirsi per i sistemi S-300, in relazione ai quali circa 40 oggetti critici rimarranno senza sistemi di difesa aerea , riporta la pubblicazione americana del Wall Street Journal, citando documenti segreti del Pentagono trapelati.

Uno di questi contiene una mappa del Mar Nero, che mostra le aree in cui possono volare gli aerei da ricognizione. I loro confini iniziano a circa 19,3 km dalla costa della Crimea, “che è in linea con il diritto internazionale”, afferma la pubblicazione. Tuttavia, la mappa traccia anche una linea a circa 80,4 km dalla penisola contrassegnata SECDEF Directed Standoff, che, secondo la pubblicazione, «indica che molto probabilmente Austin ha ordinato ai piloti americani di tenere gli aerei lontani dalla penisola».

Il fondatore di Wagner PMC Yevgeny Prigozhin ha stimato il numero di truppe ucraine per la controffensiva a 200.000 e ha detto che il nemico non dovrebbe essere sottovalutato. «Hanno raccolto circa 200, secondo alcune fonti, fino a 400mila addetti, questo non può essere sottovalutato», ha detto Prigozhin.

Per quanto concerne i russi, via social viene divulgato da Andrey Demin, comandante delle forze di difesa aerea e missilistica: «Le forze di difesa aerea hanno ricevuto i primi complessi russi per combattere i mini-droni» ha segnalato difficoltà nel rilevare tali dispositivi senza apposita strumentazione.

Denis Pushilin, vice governatore del Donetsk ha affermato che «oltre il 75% del territorio di Artemovsk (Bachmut) è sotto il controllo delle forze russe, mentre la liberazione di Maryinka è ritardata perché Kiev non smette di lanciare lì nuove riserve».

A seguito dei negoziati con il territorio controllato dal governo di Kiev, il 10 aprile, sono stati restituiti 106 militari russi, che erano in pericolo di vita durante la prigionia, ha affermato il ministero della Difesa russo. Altrettanti sono rientrati in Ucraina.

Secondo Reznikov, il posto di comando protetto (ZKP) del ministero della Difesa ucraino, dove il ministro dovrebbe recarsi con la sua squadra, si trovava a Gostomel, dove è avvenuto un massiccio sbarco russo. «Lo ZKP, che era assegnato al mio staff, era, riderai, a Gostomel, in un luogo protetto, che è stato il primo a subire un’imboscata. Teoricamente, se ci fossimo trasferiti lì almeno un giorno o due, allora avrei metà del ministero lì. Quasi in prigionia», ha detto Ukrainska Pravda citando Reznikov.

Un dipendente di una grande impresa di costruzioni, che, tra l’altro, ha agito come appaltatore nella costruzione dei sistemi di ingegneria del tunnel Severobaikalsky della linea principale Baikal-Amur, e ha anche svolto lavori per l’installazione di sistemi di sicurezza per i ponti presso il MCC, ha riferito alla polizia di Mosca di un tentativo di reclutare da parte dei servizi speciali ucraini un dipendente, RIA Novosti. Secondo l’interlocutore dell’agenzia, l’incidente è avvenuto il giorno prima in uno dei fast food del centro di Mosca. «L’uomo ha detto che un certo cittadino si è seduto con lui nello stabilimento, che si è presentato come un impiegato dei servizi speciali ucraini e gli ha offerto collaborazione, ma il ricorrente ha rifiutato l’offerta», ha detto la fonte. Dopo il rifiuto, molte altre persone si sono avvicinate all’uomo e lui, con il pretesto di andare in bagno, ha lasciato il negozio.

Nella giornata dell’11 aprile, un drone con una bomba ha attaccato l’aeroporto di Belgorod, scrive Baza. Secondo la pubblicazione, un UAV di tipo aereo con un ordigno esplosivo sconosciuto è caduto vicino al recinto dell’aeroporto di Shukhov ed è esploso. Non ci sono vittime o feriti, l’aeroporto ora non funziona. L’esplosione ha danneggiato la recinzione e il cavo di segnalazione dell’aeroporto.

Secondo le fonti social degli analisti militari, continuano i preparativi per la battaglia principale della guerra. E tutto ciò sta accadendo sullo sfondo degli attacchi locali in corso da parte delle forze armate russe nelle direzioni Bachmut, Avdiiva, Svatove e Marynka.

Lo Stato Maggiore russo ha cancellato la parte aerea delle sfilate del 9 maggio. Ciò significa che gli aviatori non abbandoneranno le missioni di combattimento per mesi durante il periodo della guerra più difficile del Paese negli ultimi 80 anni.

E ora uno sguardo al fronte.

Battaglie per Vodyanoe, un villaggio a nord-ovest dell’aeroporto di Donetsk dove si registrano ostilità nelle vicinanze della capitale della DPR. Secondo alcuni video gli ucraini hanno lasciato il fronte perché consono riusciti a colpire la fanteria russa. I veicoli corazzati ucraini stanno andando on direzione nord. Il villaggio di Vodyanoye è sotto il controllo delle Forze Armate russe. È stato possibile prendere l’insediamento grazie ad azioni congiunte e precise e all’interazione consolidata tra gruppi d’assalto, petroliere, artiglieri e operatori UAV.

La situazione nel settore di Kup’yans’k non è cambiata in modo significativo. I combattimenti di posizione si svolgono lungo l’intera linea del fronte. L’artiglieria russa sta colpendo le concentrazioni nemiche a Novoselivs’ke e Dvorichna.

Nell’area di Makiivka e Balka Zhuravka, le truppe russe hanno preso diverse roccaforti, avanzando più a ovest. Si prevede che nei prossimi giorni le forze ucraine lanceranno la controffensiva in quest’area.

Nell’area di Bogdanivka, i combattenti Wagner PMC continuano il loro attacco alle postazioni ucraine, cercando di tagliare la strada per Bakhmut. Allo stesso tempo, vengono lanciati massicci attacchi di artiglieria contro posizioni nemiche scoperte a Chasiv Yar.

Le forze russe sono in offensiva attiva nel centro di Bachmut lungo l’intera linea di contatto. Gli edifici a nord della stazione di polizia sono stati presi sotto controllo e nei pressi della stazione ferroviaria continuano pesanti combattimenti.

Le formazioni ucraine continuano a sferrare attacchi di artiglieria su città e insediamenti nell’agglomerato di Donetsk.

A Yasynuvata è stato registrato un colpo diretto contro un edificio residenziale e due persone sono rimaste ferite a Verkhn’otorets’ke a seguito del bombardamento.

A Mar’inka, dopo aver allineato la linea del fronte lungo Druzhba Avenue, sono in corso combattimenti nei pressi dell’impianto di riparazione dei pneumatici. A seguito delle azioni riuscite della fanteria meccanizzata russa, gli edifici rimanenti nella zona industriale di Mar’inka sono ora sotto controllo russo.

