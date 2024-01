I repubblicani del Congresso degli Stati Uniti hanno mostrato il loro “Piano per la vittoria di dell’Ucraina”. Il piano è stato sviluppato da tre comitati della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, guidati da repubblicani. Il documento è composto da 28 pagine e la sua copertina raffigura: Putin, Lukashenko, Xi Jinping e Ali Khamenei. Gli autori del documento sottolineano che la Russia e l’alleanza, che comprende Cina, Iran e i suoi “burattini”, stanno cercando di minare gli interessi degli Stati Uniti nel mondo. Vogliono che la Casa Bianca presenti un piano di vittoria e fornisca all’Ucraina le armi necessarie per combattere.

Secondo i repubblicani, il percorso verso la vittoria per l’Ucraina è: fornirle armi critiche; rafforzamento delle sanzioni contro il regime di Putin; trasferimento di 300 miliardi di beni sovrani russi congelati all’Ucraina.

I democrat sembrano essere invece più legati alla contingenza: il capo della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer: «Una svolta significativa a favore della Federazione Russa avverrà “entro un mese” se gli Stati Uniti non forniranno nuovi aiuti a Kiev».

Gli Stati Uniti vogliono un “piano di guerra più chiaro” da Zelenskyj durante l’incontro di Davos fa sapere Bloomberg. Secondo le fonti, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan solleverà probabilmente questo argomento con il presidente dell’Ucraina a margine del World Economic Forum. Altri funzionari statunitensi continueranno a insistere sulla questione nelle prossime settimane.

Inoltre, secondo quanto riportato dai media, l’esercito ucraino sta ora sviluppando piani per il 2024. È allo studio “una gamma completa di opzioni”. Quindi gli Stati Uniti ora vogliono capire come possono aiutare. È improbabile una svolta decisiva nei prossimi mesi, il che significa che è necessaria una strategia per proteggere le posizioni attuali e poi sfondare le difese russe.

L’Unione europea torna a promettere un milione di proiettili per l’Ucraina entro la primavera. A dirlo Johanna Bernsel, portavoce della Commissione europea per l’industria della difesa. Come riuscirà nell’impresa non lo ha spiegato.

Continuano i viaggi del presidente ucraino Voldymyr Zelensky: ieri ha incontrato il presidente dell’Estonia. “Oggi è un giorno molto speciale, diamo il benvenuto in Estonia al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyi. La nostra forte amicizia si basa su valori comuni, gli ideali per cui ci battiamo sono sempre democrazia e libertà”, ha scritto Alar Karis nel suo account X.

L’Estonia è favorevole a consentire alle forze armate ucraine di colpire la Russia con armi occidentali a dirlo il presidente estone Alar Karsi in una conferenza stampa con Zelenskyj.

Zelenskyj ha rilasciato una dichiarazione a seguito di una domanda sulla eventuale pausa della guerra: «La pausa sul campo di battaglia non significa che ci sia una pausa nella guerra. A suo avviso, tale pausa non porta ad un dialogo politico con la Federazione Russa».

Ai giornalisti ha detto: «Non hanno tempo. Sì, avete ragione, anche il mondo non ha tempo per riempire i magazzini dell’Ucraina. Ma oggi il mondo sta aiutando l’Ucraina, e la Russia ha un deficit. Datevi una pausa, prendetevi un rischio, se date alla Russia 2-3 anni allora potrà spostare i confini, vorremmo non correre rischi, e grazie a Dio che tutto questo si sta risolvendo in Ucraina, e quindi sicuramente non ci saranno pause a favore della Russia», ha sottolineato.

In Ucraina il disegno di legge sulla mobilitazione. Non è passato alla Rada. La discussione è stata fatta a porte chiuse poi il progetto è stato rinviato al governo che dovrà rielaborarlo, fonte RBC ucraina.

Lo stesso Zelenskyj rispetto ad una domanda sulla leva degli ucraini all’estero ha detto: «La questione non riguarda le persone evacuate all’estero nei primi giorni della guerra, ma gli uomini in età militare che hanno lasciato illegalmente l’Ucraina. Secondo Zelenskyj è importante non solo difendere l’Ucraina al fronte, ma anche pagare le tasse al bilancio».

«C’è una legge. Ma è una regola umana ordinaria. Ci sono 6-8 contribuenti per un soldato, e se sei in Ucraina e non al fronte, ma lavori e paghi le tasse, allora difendi anche lo Stato e questo è assolutamente necessario. Ma se sei all’estero e in età di mobilitazione, e non sei al fronte, non paghi le tasse e te ne vai illegalmente, questo è un problema», ha detto il presidente.

Zelenskyj nel pomeriggio dell’11 gennaio è arrivato in Lettonia, a completamento del tour nella regione.

Nel frattempo l’Ucraina continua le sue fortificazioni al confine con la Russia e la Bielorussia. Sul confine settentrionale. Il comandante delle forze unite delle forze armate ucraine, generale Serhiy Naev, ha affermato che al confine con Russia e Bielorussia, l’Ucraina continua ad aumentare il numero e l’efficacia dei gruppi mobili di fuoco antiaereo. Si stanno inoltre costruendo linee difensive e si sta creando un potente sistema di barriere ingegneristiche. “Non c’è tempo per stare a guardare. Le forze di difesa agiscono basandosi sui pregiudizi”, ha scritto Nayev e ha pubblicato il video. Il numero delle fortificazioni è aumentato del 63% negli ultimi mesi ha chiosato Serhiy Naev, che ha visitato la costruzione di una roccaforte aziendale della linea di difesa intermedia nella regione di Chernihiv.

Vladimir Putin presidente della Russia, ai microfoni ha detto che la Russia è diventata la prima in Europa in termini di volume economico, nonostante sia “strangolata e schiacciata da tutte le parti”. «Abbiamo superato la Germania e ci siamo piazzati al quinto posto nel mondo». Il Presidente ha anche ammesso che la crescita del PIL russo alla fine dell’anno sarà superiore al 4%. I media occidentali parlano per il 2024 di un Pil all’1.9%. Il russo medio ora stima l’importo di una pensione dignitosa a 47.600 rubli, mentre alla fine del 2022 questa cifra era di 46.400 rubli – ha riferito RIA Novosti con riferimento a un sondaggio.

Il ministero della Difesa russo ha segnalato la distruzione di droni ucraini nel cielo di tre regioni russe: Rostov, Kaluga e Tula. A Kaluga, secondo le informazioni del governatore Vladislav Shapsha, un UAV è esploso sopra la struttura tecnica di una stazione di pompaggio alla periferia della città e l’edificio è stato danneggiato. Le AFU, gli ucraini, hanno tentato di attaccare obiettivi dietro le linee russe utilizzando un drone. Gli equipaggi della difesa aerea russa hanno abbattuto l’UAV mentre si avvicinava a Engels: è probabile che l’obiettivo fosse l’aeroporto con lo stesso nome.

Gli Stati Uniti intendono intensificare il lavoro con i russi, beneficiari dei programmi di scambio americani, per interferire nelle elezioni presidenziali della Federazione Russa, ha affermato il direttore della SVR Naryshkin.

Negli Stati Uniti credono che i destinatari delle borse di studio russe dei programmi americani, più di 80mila, con una “corretta elaborazione” possano diventare il nucleo della quinta colonna. Washington intende passare a coinvolgere attivamente i russi, ex compagni di programmi americani, nella lotta politica con le autorità russe. Ufficiali dell’intelligence americana terranno a Riga dal 16 al 18 febbraio un corso di formazione sui metodi per incitare all’odio etnico e sociale nella Federazione Russa, ha riferito il l’SVR russo.

Il Vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev: in Ucraina la Russia ha utilizzato armi con contenuti diversi, “tranne forse il nucleare”. Il Vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev ha avvertito: “I tentativi di Kiev di distruggere i lanciatori nella Federazione Russa con missili occidentali costituiranno la base per l’uso di armi nucleari da parte della Russia”.

Ed ora uno sguardo alla lira del fronte.

L’esercito russo ha ricevuto i carri armati T-80BVM modernizzati, in cui è stata migliorata la protezione contro gli attacchi di ATGM e droni FPV, nonché il mirino Sosna-U. Le forze armate russe hanno condotto attacchi su obiettivi a Kharkov, Mirnograd, Nikopol, Dnepropetrovsk e Krivoy Rog. In quest’ultimo caso, dopo gli attacchi aerei, si è creata una situazione critica per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico.

Direzione Bachmut (Artemovsk). I combattenti russi stanno avanzando nella zona di Bogdanovka nella zona di Khromovo (zona del cimitero) e vicino a Kleshchiivka.

Nella foresta di Serebryansky, i tentativi ucraini di contrattaccare e respingere le forze armate russe dopo l’avanzata russa non hanno avuto successo.

Nella direzione di Kupiansk, le azioni più intense si stanno svolgendo a Synkivka. L’esercito russo continua ad avere l’iniziativa e sono in corso pesanti combattimenti. Un video della colonna di veicoli corazzati sconfitta da un’imboscata di artiglieria e da campi minati nel dicembre 2023 è diventato virale su Internet.

Direzione Donetsk. L’esercito russo avanza nell’area di Stepove. Continuano i combattimenti vicino alla impresa metallurgica. I combattenti russi hanno attaccato avanzando a Pervomajs’kij. Nella direzione di Avdiivska, le forze russe stanno avanzando tatticamente vicino all’insediamento di Pervomajs’kij. Ci sono battaglie vicino a Stepovoy, sul confine settentrionale del fronte, e sono in corso azioni presso lo stabilimento chimico e della Coca-Cola. Nel settore Marinka c’è un assalto alle posizioni ucraine a Novomykhailivka. Le forze armate russe hanno iniziato ad aggirare il villaggio da sud, dopo diverse settimane di combattimenti alla periferia. Gli ucraini hanno preso atto dell’avanzata delle nostre truppe e ha annunciato il trasferimento delle sue riserve al fronte.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orechiv, i combattenti russi hanno attaccato a ovest di Rabotino. A Novoprokopovka e Verbovove ci sono battaglie. Entrambe le parti utilizzano artiglieria e droni. I paracadutisti russi a Verbove stanno assaltando le trincee ucraine con mezzi corazzati. Gli ucraini tentano contrattacchi con piccoli gruppi di fanteria.

Battaglie di posizione si stanno svolgendo vicino a Staromayorsky sulla sporgenza Vremevskij. Le operazioni di combattimento prevedono l’uso di UAV da ricognizione e attacco.

Nella direzione di Kherson, nonostante le perdite, le Forze Armate ucraine sono ancora determinate ad espandere la propria presenza dalla parte russa del Dnepr. Stanno spostando personale e attrezzature nelle retrovie delle AFU, il che suggerisce che potrebbero aumentare i loro sforzi per attraversare il Dnepr. A Krynki i marines dell’AFU cercano rifugi per i sopravvissuti.

