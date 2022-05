UKRAINERUSIAWAR. BERS rivede le sue proiezioni: economia giù del 30%

La contrazione economica prevista attorno al 30% dell’Ucraina ha trascinato giù la proiezione per il 2022 di crescita per l’area, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Bers, portandola a solo l’1,1%. La Banca ha emesso due nuove serie di proiezioni da quando la Russia ha invaso l’Ucraina a febbraio, invasione che ha avuto un impatto negativo nella maggior parte delle regioni dell’Europa emergente e del Mediterraneo meridionale e orientale, Semed.

Nel suo ultimo rapporto sulle prospettive economiche regionali pubblicato il 10 maggio, la Bers ha abbassato le sue previsioni per la regione nel suo complesso di 0,6 punti percentuali (pp) rispetto alle sue precedenti proiezioni di marzo, e di 3,1 pp rispetto al novembre 2021, riporta BneIntellinews.

La Banca di sviluppo avverte, poi, di un’impennata dell’inflazione nella regione, esacerbata dalle perturbazioni causate dalla guerra e dalle relative sanzioni sui mercati internazionali dell’energia e degli alimenti. Mentre è l’attesa profonda contrazione in Ucraina che sta principalmente trascinando giù le cifre principali, un certo numero di economie in tutta la regione hanno anche avuto le loro proiezioni abbassate, poiché gli effetti della guerra si sono diffusi.

La Bers ha abbassato le sue previsioni per l’Ucraina quest’anno ad una contrazione del 30%, dal 20% previsto a marzo. Ha mantenuto la sua previsione per la Russia ferma ad una contrazione del 10%.

Una ripresa della crescita al 4,7% è prevista nel 2023, che è 0,3 pp in meno rispetto alle previsioni di marzo. Questo è ancora notevolmente più lento della crescita del 6,7% registrata nel 2021.

Data l’estrema incertezza della situazione geopolitica, la Bers avverte che tutte le sue attuali previsioni sono vulnerabili a grandi rischi al ribasso, se la portata della guerra si espande o se il flusso delle esportazioni di gas o di altre materie prime dalla Russia venisse ulteriormente limitato.

Bers prevede un forte rimbalzo alla crescita del 25% per l’Ucraina l’anno prossimo. Tuttavia, aggiunge, «questo presuppone che un sostanziale lavoro di ricostruzione sia già in corso. Quanto dureranno le ostilità, la forma di qualsiasi accordo post-bellico, l’estensione della ricostruzione e quanti rifugiati torneranno a casa influenzeranno anche la velocità della ripresa».

In tutte le regioni Bers, l’inflazione è salita all’11,9% a marzo, il mese dopo l’invasione, che è vicino al picco registrato durante la crisi finanziaria internazionale alla fine del 2008.

«I prezzi del petrolio sono elevati e i prezzi del gas in Europa sono superiori ai massimi storici e circa quattro volte il livello degli Stati Uniti, mettendo i produttori europei in una posizione di svantaggio (…) Anche i prezzi del grano, del mais, della soia e di altre materie prime agricole sono aumentati rapidamente (…) Molte economie nelle regioni della Bers sono altamente dipendenti dal gas nel loro mix energetico, mentre alcune economie del Caucaso e del Mediterraneo meridionale e orientale dipendono fortemente dalle importazioni di grano e si sono storicamente approvvigionate di grano sia dalla Russia che dall’Ucraina», si legge nel rapporto.

Le economie in più rapida crescita nella regione quest’anno dovrebbero essere il Turkmenistan e l’Azerbaijan, entrambe nazioni ricche di gas. Il rapporto nota che il Turkmenistan «trae vantaggio dagli elevati prezzi del gas e dal suo “splendido isolamento” – dalla Russia e dai mercati globali dei capitali».

L’Azerbaigian, nel frattempo, è l’unico paese dell’Europa orientale e del Caucaso «che probabilmente beneficerà degli attuali sviluppi del settore energetico, almeno a breve termine, grazie al suo status di grande esportatore di idrocarburi e uno dei potenziali fornitori di gas alternativi (alla Russia) dell’Europa».

Oltre all’energia, Bers elenca l’importanza della Russia, dell’Ucraina e in misura minore della Bielorussia sui mercati agricoli internazionali. Sia l’Ucraina che la Russia sono grandi esportatori di materie prime agricole, insieme rappresentano quasi il 70% delle esportazioni globali di olio di girasole nel 2019 e quasi il 30% delle esportazioni globali di grano. Nel frattempo, Bielorussia e Russia sono grandi esportatori di fertilizzanti e ingredienti per fertilizzanti come ammoniaca e potassa.

«Oltre all’impatto degli alti prezzi di cibo, energia e metalli, alcune economie nelle regioni Bers sono anche vulnerabili grazie al commercio, al turismo e ai legami di migrazione-rimessa con la Russia (…) La Russia è un importante partner commerciale per alcune economie del Caucaso e, in misura minore, del Baltico e dell’Asia centrale», ha aggiunto.

Le revisioni al ribasso da marzo riflettono l’aumento dei prezzi di cibo ed energia e le interruzioni della catena di approvvigionamento.

Antonio Albanese