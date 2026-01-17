UGANDA. Museweni presidente per la quinta volta

Almeno sette persone sono state uccise durante le violenze avvenute nell’Uganda centrale, ha dichiarato la polizia venerdì scorso, in seguito alle elezioni nazionali che sembrano destinate a prolungare il governo del presidente Yoweri Museveni per un quinto decennio.

I risultati annunciati dalla commissione elettorale hanno mostrato Museveni con oltre il 75% dei voti alle elezioni presidenziali di giovedì, sulla base dei conteggi del 59% dei seggi elettorali. Il suo principale sfidante, il popolare cantante Bobi Wine, era in svantaggio di circa il 21% e i voti rimanenti sono stati divisi tra altri sei candidati, riporta Reuters.

Dopo una campagna elettorale segnata da scontri durante i raduni dell’opposizione e da quella che le Nazioni Unite hanno definito una diffusa repressione e intimidazione, le elezioni si sono svolte pacificamente giovedì. Ma la violenza è scoppiata durante la notte nella città di Butambala, circa 55 km a sud-ovest della capitale Kampala, secondo un portavoce della polizia e un parlamentare della zona, che hanno fornito versioni divergenti degli eventi.

La portavoce della polizia locale, Lydia Tumushabe, ha dichiarato che “scagnozzi” dell’opposizione armati di machete, organizzati dal parlamentare locale Muwanga Kivumbi, hanno attaccato una stazione di polizia e un centro di scrutinio.

“Le forze dell’ordine sono intervenute per legittima difesa perché queste persone si sono presentate in gran numero. La polizia ha sparato per legittima difesa”, ha dichiarato Tumushabe, aggiungendo che 25 persone sono state arrestate.

Kivumbi, tuttavia, ha dichiarato che le vittime sono state uccise intorno alle 3 del mattino all’interno della sua casa, dove stavano aspettando l’annuncio dei risultati delle elezioni per il suo seggio parlamentare: ”Hanno ucciso 10 persone all’interno della mia casa”, ha detto. “C’erano persone dentro il garage che aspettavano i risultati per festeggiare la mia vittoria (…) Hanno sfondato la porta d’ingresso e hanno iniziato a sparare dentro il garage. È stato un massacro”.

Ha affermato che le forze di sicurezza avevano precedentemente disperso la folla all’esterno, ma ha contestato l’affermazione della polizia secondo cui le morti sarebbero avvenute durante gli scontri tra le due parti.

Tumushabe, portavoce della polizia, ha dichiarato di non essere a conoscenza di un incidente avvenuto a casa di Kivumbi, che ha detto essere vicino alla stazione di polizia.

Le elezioni sono state ampiamente considerate come un test di forza politica dell’81enne Museveni e della sua capacità di evitare il tipo di disordini che hanno scosso i vicini Tanzania e Kenya. Museveni aveva dichiarato ai giornalisti, dopo aver votato giovedì, che si aspettava di vincere con l’80% dei voti “se non ci saranno imbrogli”.

Lo sfidante Wine ha denunciato brogli elettorali di massa durante le elezioni, che si sono svolte sotto il blackout di internet, ritenuto necessario dalle autorità per prevenire la “disinformazione”, e ha invitato i sostenitori a protestare.

Il partito di Wine, la Piattaforma di Unità Nazionale (NUP), ha scritto sul suo account X giovedì sera che l’esercito e la polizia avevano circondato la casa di Wine nella capitale Kampala, “mettendolo di fatto agli arresti domiciliari”. Wine ha denunciato brogli elettorali sulle sue piattaforme social.

Il portavoce della polizia nazionale, Kituuma Rusoke, ha dichiarato di non essere a conoscenza della messa agli arresti domiciliari di Wine.

Tommaso Dal Passo

