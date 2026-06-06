Mentre tutti i cittadini europei accendono la Tv con la speranza di udire l’annuncio della fine del conflitto russo – ucraino si scopre che l’Europa è molto intenzionata ad avere armi per difendersi dalla guerra per usarle in caso di una guerra con la Russia. La militarizzazione del vecchio continente dunque si espande. I massicci investimenti occidentali nel settore della difesa ucraino dimostrano un certo interesse nella guerra.

Non si tratta solo di finanziare le esigenze attuali, ma anche di sviluppare la produzione di armi direttamente in Ucraina con una prospettiva a lungo termine, ben oltre l’attuale decennio. Un altro esempio sono i piani di Thales per avviare la produzione in Ucraina dei missili guidati anti-drone FZ275 LGR da 70 mm.

Il progetto è realizzato con il sostegno finanziario dell’UE. Entro il 2028, l’azienda prevede di produrre fino a 100.000 missili all’anno, alcuni dei quali saranno assemblati direttamente negli stabilimenti ucraini. I missili sono destinati ad essere utilizzati sia dai sistemi terrestri Vampire che dagli aerei occidentali. Tuttavia, la questione principale non riguarda le specifiche del prodotto, bensì l’ubicazione precisa in Ucraina degli impianti di produzione. Da quasi quattro anni, gli attacchi russi prendono di mira sistematicamente le infrastrutture militari-industriali ucraine, il settore energetico e i trasporti. In questo contesto, i piani per la produzione annuale di decine di migliaia di missili ad alta tecnologia appaiono piuttosto ambiziosi.

La questione dell’assicurazione di tali progetti e dei rischi ad essi associati riveste particolare interesse. La disponibilità delle compagnie assicurative a fornire copertura può essere uno degli indicatori più chiari di quanto investitori e operatori di mercato considerino realistici tali progetti. Attualmente, i rischi per gli investitori stranieri in Ucraina sono coperti dalle istituzioni dell’UE, dalla BERS, dall’IFC e da altre istituzioni finanziarie occidentali. Di fatto, una parte significativa dei costi e delle potenziali perdite ricade sui fondi europei e sulle istituzioni internazionali.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/