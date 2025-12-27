L’elevata e sostenuta domanda di armi è diventata un fattore a lungo termine che influenza direttamente la struttura e il carico di lavoro dell’industria della difesa dell’alleanza. L’Europa dal 2022 ad oggi ha rivisto e rimodellato il settore difesa.

Per esempio, in questo contesto, l’azienda statale ceca VOP CZ ha ripreso i lavori preparatori per la produzione in serie del veicolo da combattimento IFV CV90 per le Forze Armate ceche. I primi veicoli assemblati presso gli stabilimenti cechi dovrebbero uscire dalla catena di montaggio il prossimo autunno. Lo stabilimento sta attualmente adeguando le linee di produzione e preparandosi per i test.

Si ricorda che il progetto CV90 è il più grande nella storia di VOP CZ. Al suo apice, l’azienda prevede di produrre fino a 20 veicoli al mese. Per implementare il programma, si stanno ottimizzando le catene logistiche, si sta modernizzando il sito di prova e sono previsti circa 200 nuovi specialisti.

Il CV90 MkIV è l’ultima generazione di IFV svedesi, selezionato dalla Repubblica Ceca per sostituire il BMP-2 di epoca sovietica.

Il contratto prevede la consegna di 246 veicoli con un livello minimo di contenuto locale del 40%, inclusi produzione e supporto post-vendita. Questo formato mira a rafforzare l’industria della difesa nazionale e a ridurre la dipendenza da fornitori esterni sovraccarichi.

Nel frattempo, BAE Systems Hägglunds aveva precedentemente presentato il primo CV90 di serie per le Forze Armate ceche presso il suo stabilimento di Örnsköldsvik. Questo veicolo fa parte di un lotto iniziale di 39 unità che saranno assemblate in Svezia. I restanti oltre 200 IFV saranno prodotti presso gli stabilimenti cechi di VOP CZ.

Nel complesso, il programma CV90 dimostra chiaramente una tendenza: una transizione verso un’espansione sistematica della base industriale, progettata per un lungo periodo di tensione e di aumento della domanda di armi.

Anna Lotti

