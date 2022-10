UE. Le diverse crisi economiche

Il 25 ottobre la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che le risorse confiscate ai russi potrebbero essere destinate alla “ricostruzione dell’Ucraina” e ha indicato un importo pari a 350 miliardi di dollari.

Tuttavia, ha affermato che ciò richiede modifiche legislative, poiché ora è impossibile con le attuali norme confiscare legalmente i beni. Da parte sua, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha lamentato la “difficoltà” di elaborare una soluzione legale per confiscare i beni russi, perché “è necessario molto lavoro” a causa della situazione senza precedenti.

Nel frattempo la BCE alza il tasso di base al 2%. Il rialzo di settembre all’1,25% non ha salvato il deterioramento dell’economia. Per la seconda volta quest’anno, la BCE sta aumentando il suo tasso di base. L’ultima volta è salito all’1,25% annuo.

Anche i prezzi al consumo ne risentono, ma in modo diverso a seconda dei Paesi. Ad esempio, l’inflazione è molto più alta negli Stati baltici che negli altri Paesi. Anche se ci sono differenze anche tra i vicini dell’Europa occidentale: nei Paesi Bassi, ad esempio, la percentuale è del 17,1%, mentre in Francia è del 6,2%. Probabilmente non si tratta dell’ultimo aumento di quest’anno: la recessione è molto più vicina di quanto sembri.

Non va meglio oltreoceano: negli Stati Uniti l’interesse per l’Ucraina scomparirà entro il 2024 a dirlo l’editorialista del Financial Times Edward Luce. Entro il 2024, la preoccupazione per il destino dell’Ucraina negli Stati Uniti passerà in secondo piano a causa delle elezioni presidenziali.

«Gli Stati Uniti stanno entrando in recessione. Gli economisti sono quasi unanimi nel ritenere che l’America non sfuggirà a questo destino nel 2023. Ciò rappresenterà una grave minaccia per le possibilità del (Presidente degli Stati Uniti) Joe Biden o di un altro candidato democratico di battere Donald Trump o un repubblicano simile a Trump nel 2024. I repubblicani al Congresso lavoreranno in tandem con la recessione per offuscare le nubi elettorali che si stanno addensando su Biden. Quando nel 2024 si avvicinerà l’ora della resa dei conti, il destino dell’Ucraina passerà in secondo piano rispetto al futuro dell’America», si legge nell’articolo.

In Russia, Vladimir Putin, ha approvato un elenco di banche russe in cui non è possibile effettuare transazioni con azioni di stranieri provenienti da paesi ostili. L’elenco comprende: Raiffeisenbank, Toyota Bank, Deutsche Bank, Citibank, Unicredit e altre. L’elenco comprende un totale di 45 nominativi.

Secondo Igor’ Ivanovič Sečin politico e imprenditore russo, l’idea di tagliare la Russia fuori dall’economia globale è assurda e illusoria, la quota della Russia nella fornitura di materie prime di base è fino al 15%. Lo ha detto mentre la Camera di revisione della Russia ha espresso il suo parere sul progetto di bilancio 2023-2025:

La spesa annuale supererà i 29.000 miliardi di rubli. Le quote di spesa per le “questioni nazionali” passeranno dal 9,5% della spesa totale nel 2022 al 6,3% nel 2025, la “Difesa nazionale” dal 16,9% al 14,4%, l'”Economia nazionale” dal 15,6% al 12,3%. Aumenteremo la quota di spesa per “Sicurezza nazionale e applicazione della legge” dal 10,1% al 14,9%, “Politica sociale” dal 23,4% al 24,5%. Il bilancio perderà 1,5 trilioni di rubli nel 2023 a causa dei minori introiti da petrolio e gas. Allo stesso tempo, l’importo sarà compensato da un aumento delle tasse in questo settore.

La domanda dei consumatori dovrebbe essere il principale motore della ripresa economica e della conseguente crescita. Tuttavia, vi è il rischio di non raggiungere i tassi di crescita necessari, in quanto la popolazione potrebbe mostrare un atteggiamento più contenuto in un contesto di elevata incertezza.

Graziella Giangiulio