UE. Il Gruppo Visegrad minaccia di boccare l’Unione sull’energia

Il 10 settembre, il Primo Ministro Donald Tusk ha dichiarato che la Polonia si coordinerà con i partner del Gruppo di Visegrád (V4) per opporsi alle misure dell’UE che comportano un aumento dei costi energetici e per rafforzare la propria posizione nei negoziati di bilancio.

L’impegno è scaturito dai colloqui tenutisi a Bratislava con i Primi Ministri di Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, nonché con il Primo Ministro irlandese Micheál Martin. L’Irlanda detiene la presidenza di turno dell’UE fino alla fine dell’anno, riporta BneIntelliNews. “Bloccheremo qualsiasi cosa ci esponga al rischio di un’energia più costosa”, ha affermato Tusk, riferendosi ai sistemi UE di scambio di quote di emissione ETS ed ETS2, senza tuttavia citare specifiche proposte legislative.

Tusk ha inoltre sottolineato che la spesa dell’UE per il periodo 2028-2034 dovrebbe riflettere l’onere sostenuto dai Paesi impegnati a proteggere i confini esterni del blocco e a sostenere l’Ucraina.

Il V4 non è in grado di bloccare autonomamente la maggior parte della legislazione UE. Una coalizione di quattro Paesi necessita di rappresentare oltre il 35% della popolazione dell’UE per bloccare un atto legislativo secondo le regole standard del Consiglio sulla maggioranza qualificata; Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria insieme rappresentano circa il 14%.

La riforma dell’ETS del 2023, che ha introdotto l’ETS2 – estendendo il sistema di scambio di quote di emissione esistente agli edifici e al trasporto stradale – è stata adottata tramite la procedura legislativa ordinaria, richiedendo il sostegno della maggioranza qualificata in seno al Consiglio e l’approvazione del Parlamento.

Il V4 avrebbe bisogno di ulteriori alleati per bloccare una legislazione analoga, a prescindere dall’opposizione di tutti e quattro i governi del gruppo.

Il gruppo dispone di maggiori margini di manovra per ostacolare le decisioni di bilancio. Il quadro finanziario pluriennale dell’UE e le decisioni sulle risorse proprie richiedono l’unanimità, consentendo così a un singolo governo di negare il proprio consenso.

La minaccia di porre il veto sul bilancio potrebbe quindi rafforzare la posizione del V4 in altri negoziati, come quelli sull’energia.

Questo rinnovato coordinamento offre a Varsavia l’opportunità di promuovere interessi comuni in materia di energia e finanziamenti, dopo che le divergenze su Russia e Ucraina avevano messo a dura prova il gruppo, principalmente a causa della leadership del Primo Ministro ungherese Viktor Orbán.

Anna Lotti

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