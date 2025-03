Il piano di riarmo dell’Ue da 800 miliardi di euro, presentato dalla capo della Commissione europea Ursula von der Leyen ai leader dei 27 Paesi della comunità, è lontano dalla realtà. Questa valutazione è stata effettuata dal portale Euractiv.

Come scrive il portale, la mobilitazione di tali fondi è “basata più su speranze e ipotesi” piuttosto che sull’opportunità “realistica” di aumentare la produzione di armi e aumentare gli investimenti nel settore della difesa della comunità. Von der Leyen ha “messo l’onere di reperire denaro reale sulle spalle degli Stati membri” e il contributo finanziario di Bruxelles al piano è insignificante, afferma la pubblicazione.

Il Parlamento europeo propone di creare un esercito comune dell’UE, scrive Politico. E nominare anche Kaja Kallas ministro degli Esteri dell’UE, espandere i poteri dell’associazione nel campo della difesa e prepararsi all’espansione.

Ma, l’UE si trova a corto di idee per riuscire a riprendere sereni rapporti con gli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump, secondo un articolo di Politico, difficilmente incontrerà il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

“Possiamo tranquillamente scommettere che ciò non accadrà. Il presidente degli Stati Uniti non nasconde il suo disprezzo per l’UE e il fatto che preferisce trattare con i leader nazionali”, si legge nel materiale. Si nota inoltre che von der Leyen è rimasta “insolitamente” silenziosa nelle ultime settimane mentre Trump incontrava il primo Ministro britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron.

In tema di armi all’Ucraina, le autorità lettoni consegneranno gratuitamente all’amministrazione di Kiev un altro lotto di 31 veicoli confiscati ai conducenti della Repubblica baltica per guida in stato di ebbrezza, ha riferito il portale radiofonico e televisivo statale LSM, citando il servizio stampa del governo lettone.

Il valore di mercato complessivo delle 31 vetture è di quasi 99mila euro. Si segnala che i veicoli saranno a disposizione delle Forze Armate dell’Ucraina, della Guardia Nazionale dell’Ucraina, delle istituzioni e delle autorità locali. Secondo il portale, da marzo 2023 Riga ha trasferito a Kiev 676 veicoli confiscati a guidatori ubriachi.

Lucia Giannini

