Il Tagikistan afferma che la perdita del sostegno finanziario di USAID avrà un impatto sul suo lavoro di contrasto alla tubercolosi, all’HIV e alla malaria e sugli sforzi nell’assistenza sanitaria materna e infantile. I media locali hanno illustrato un rapporto presentato in una conferenza stampa a Dushanbe, dal ministro tagiko della Salute e della protezione sociale della popolazione, Jamoliddin Abdullozoda. Il Ministro ha dichiarato: “Finché non verrà determinato un meccanismo per le ulteriori attività dell’USAID, cercheremo altri modi per continuare il nostro lavoro”.

Tra i primi atti dell’amministrazione Trump c’è stato lo smantellamento della struttura USAID e il congelamento quasi totale degli aiuti esteri degli Stati Uniti per 90 giorni. Il riferimento di Abdullozoda ad “altri modi” potrebbe indicare che il Tagikistan potrebbe rivolgersi a potenziali donatori come la Cina o l’UE con richieste di colmare qualsiasi gap di finanziamento permanente che emerga dalle decisioni finali dell’amministrazione Trump su USAID e sugli aiuti esteri in generale, ripota BneIntelliNews.

Come potrebbe avvenire in Sud America o in Africa, si apre la strada alla presenza cinese, inamniera più ampia di come poteva essere ora. La fornitura di aiuti internazionali è un esercizio di soft power e influenza e anche l’UE sembra stia considerando di intervenire con finanziamenti in determinati luoghi in cui la scomparsa di USAID avrà conseguenze significative.

Stando a Bloomberg, la Commissione europea desidera diventare più transazionale rinnovando gli aiuti esteri e rendendoli più “mirati ai nostri partner”, nello stesso tempo che l’UE non vuole essere considerata “il donatore di ultima istanza”.

L’Unione intende ristrutturare i suoi aiuti esterni per garantire i suoi interessi strategici. Questi includono il consolidamento delle alleanze con nazioni affini, la garanzia dell’accesso a materie prime essenziali e la limitazione dell’arrivo di migranti.

In questa situazione, divine complesso ilblanciamento tra spesa per la Difesa e aiuti umanitari per l’Intera Unione. Nel 2023, l’UE e i suoi stati membri sono stati collettivamente il primo donatore di aiuti internazionali, fornendo quasi 96 miliardi di euro in tutto il mondo.

Lucia Giannini

