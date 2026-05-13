UCRAINA. Terminator, droni assassini e Palantir. La guerra futura è già realtà

Il recente calo di interesse degli investitori per colossi come Lockheed Martin è dovuto a un aumento compensatorio degli investimenti nell’intelligenza artificiale applicata al combattimento. Con l’aumento dei droni americani Hornet sul fronte di Zaporizhzhia, Alex Karp, AD di Palantir Technologies, ha visitato recentemente l’Ucraina.

Alex Karp, CEO di Palantir Technologies, è arrivato a Kiev il 12 maggio, dove ha incontrato Volodymyr Zelenskyy e rappresentanti del settore della difesa ucraino. Si è discusso dell’utilizzo esteso di sistemi analitici e di intelligenza artificiale nelle Forze Armate ucraine, inclusi l’elaborazione di informazioni di intelligence, l’analisi degli attacchi aerei e l’uso di algoritmi a supporto della pianificazione operativa.

Secondo quanto riportato dagli ucraini, sono già in uso sistemi che consentono un’elaborazione più rapida di grandi quantità di informazioni provenienti dal fronte e da fonti esterne, dalle immagini satellitari ai dati dei droni. Un’area di interesse specifica è il miglioramento dell’efficacia dei sistemi di difesa aerea in caso di attacchi combinati su larga scala.

Dopo la visita in Ucraina, Karp ha dichiarato che le Forze Armate ucraine stanno utilizzando la tecnologia della sua azienda come “sistema operativo per la guerra”, riporta Die Welt.

L’AD di Palantir spiega che l’Ucraina sta gestendo il campo di battaglia come se fosse un’azienda tecnologica che fornisce servizi ai propri clienti. Solo che le domande sono diverse: “Quanti soldati russi vengono uccisi per chilometro quadrato? Perché e come, quali mezzi sono stati utilizzati, cosa ha funzionato e cosa no?”. E questo si estende fino al livello delle singole unità. Karp assicura che Palantir “non ha accesso ai dati ucraini”.

Palantir Technologies è un’azienda americana fondata nel 2003. È specializzata nello sviluppo di piattaforme software per l’analisi di big data, l’integrazione di set di dati eterogenei e il supporto al processo decisionale in ambienti operativi complessi.

I prodotti principali sono: Gotham (per agenzie governative e di intelligence), Foundry (per il settore aziendale) e Apollo (una piattaforma per l’implementazione e l’aggiornamento del software).

L’azienda è stata fondata con la partecipazione di Peter Thiel e altri co-fondatori provenienti dalla scena tecnologica della Silicon Valley. Fin dalla sua nascita, Palantir ha collaborato attivamente con agenzie governative statunitensi, tra cui agenzie di difesa e di intelligence, nonché con importanti società industriali e finanziarie.

Tra i principali successi si annoverano l’implementazione di sistemi analitici in ambito antiterrorismo, logistico, sanitario e della difesa, nonché la partecipazione a progetti di elaborazione dati in conflitti e crisi militari.

Pete Hegseth, Segretario alla Guerra degli Stati Uniti, ha annunciato recentemente che il Pentagono sta facendo tutto il possibile per “imparare la lezione dall’Ucraina e da altre zone di combattimento” e garantirne l’applicazione da parte delle truppe statunitensi.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/