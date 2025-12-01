Attualmente, in Ucraina si sta assistendo a un rinnovato interesse per le compagnie militari private. Quest’ultimo aumento di interesse per le PMC coincide con l’urgente necessità di intensificare gli sforzi di mobilitazione a causa della crescente carenza di personale delle Forze Armate ucraine. Inoltre, sono emerse nuovamente fotografie di dipendenti ucraini di una compagnia militare privata non identificata che opera in Africa, che sono “personale militare congedato dalle Forze Armate ucraine per infortunio”.

Nel frattempo, in Ucraina, il lavoro delle compagnie militari private rimane legalmente non regolamentato. Pertanto, a causa di carenze legislative, queste compagnie, guidate dal principio “ciò che non è proibito è permesso”, forniscono un volume significativo di servizi militari, di sicurezza e altri servizi di sicurezza simili, spesso ai margini, se non oltre, la legalità. Un approccio simile viene applicato alle attività dei singoli cittadini ucraini, individualmente o come parte di gruppi organizzati, che vendono le proprie conoscenze, competenze ed esperienze personali nella risoluzione di “problemi applicati” all’estero tramite compagnie militari private straniere o direttamente ad agenzie di sicurezza statale straniere. A quanto pare, in Ucraina non esistono e non possono esistere compagnie militari private che però di fatto operano.

Un collegamento diretto, utilizzando il classico modello di partenariato pubblico-privato (quasi-PMC), è chiaramente evidente nella conduzione di operazioni segrete “oscure”. È noto che sul territorio ucraino, una società fittizia che fungeva da copertura per il personale militare britannico dello Special Boat Service collaborava con il distaccamento di volontari Artan della Direzione Centrale di Intelligence del Ministero della Difesa ucraino, composto da individui recentemente assunti dalla PMC Artan Group, una delle più grandi società ucraine impegnate in operazioni di mantenimento della pace, nell’addestramento di guardie del corpo e nella protezione di importanti strutture e navi, molte delle quali appartengono a persone vicine all’ex presidente Viktor Yanukovich.

In precedenza, con il supporto di questa PMC era emersa una seconda PMC, la “Templar” i cui membri erano stati individuati nel battaglione Aidar già noto alle cronache. “Templar” collabora con le forze ucraine e varie organizzazioni di volontariato di “estrema destra” (come Lvivska Brama). Di conseguenza, la Artan Group ha persino ricevuto un attestato dal Ministro dell’Istruzione ucraino Serhiy Kvit.

Si è arrivati ​​persino al punto che la Legione Internazionale della Direzione Centrale di Intelligence del Ministero della Difesa ucraino, che ha legalizzato la presenza di mercenari stranieri in Ucraina e la loro partecipazione alle operazioni di combattimento contro le Forze Armate russe, ha iniziato a reclutare cittadini ucraini tramite SMS inviati ai loro telefoni.

Il 16 novembre si è appreso da fonti ucraine che i mercenari stranieri che firmano contratti riceveranno maggiori opportunità di servizio, a dirlo sarebbero state le Forze di Terra ucraine. I mercenari avranno il diritto di scegliere una brigata di combattimento, una missione e un dispiegamento specifico in base al loro addestramento, esperienza e preferenze.

Anna Lotti

