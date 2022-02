UCRAINA – RUSSIA. DONBASS ordinata l’evacuazione

Secondo la testata Donbass Oggi, alle 15.245 è stato ordinata l’evacuazione per i cittadini che si trovano sulla linea del confine. Il capo della Repubblica di Lugansk, Leonid Pasechnik, ha annunciato l’evacuazione delle strutture sociali e della popolazione. “Insegno ai capi dei territori, alle forze dell’ordine, ai servizi di emergenza di garantire un’evacuazione organizzata delle strutture sociali e di aiutare la popolazione a consegnarle ai posti di blocco”, ha affermato. Il Capo della Repubblica ha assicurato che “la Federazione Russa è pronta a fornire un’accoglienza organizzata e un alloggio sul suo territorio per i residenti della Repubblica popolare di Lugansk”, ha esortato. Pasechnik ha poi esortato gli uomini dell’LNR a prendere le armi, ha chiesto agli uomini capaci di impugnare armi di non lasciare la Repubblica: ”Ancora una volta mi rivolgo a tutti gli uomini che sono in grado di tenere le armi nelle loro mani, di difendere la loro terra”, ha chiamato il capo della LPR.

I cittadini già alle 17.00 erano ai confini con la Federazione Russa e alle prese con le difficoltà di espatriare. È stata data priorità a quelli con passaporto russo. E Ancora a Rostov le autorità non sono state al momento avvisate dell’evacuazione. Cosa che le autorità del Donbass faranno a breve.

Evacuazione di emergenza annunciata a Dokuchaevsk, area situata nelle immediate vicinanze della linea di contatto. Lo ha affermato il capo dell’amministrazione cittadina Alexander Kachanov, il corrispondente di Donbass Today. I luoghi di raccolta e sbarco dei cittadini in trasporto saranno ubicati sulla strada. Oktyabrskaya al 16 MOU “Scuola n. 4”, così come per strada. Indipendenza in 26 Central CD li. COME. Puskin. Le autorità cittadine hanno ricordato che è necessario avere con sé documenti, elementi essenziali, nonché una scorta di cibo e acqua per un giorno.

Gli orfanotrofi e le scuole della LPR vengono evacuati in Russia. A seguire le dichiarazioni dei rappresentanti del Donbass:

Dichiarazione del funzionario dell’LNR su ulteriori informazioni riguardanti il bombardamento inscenato di un asilo a NOVAYA KONDRASHEVKA: Sulla base di fatti recentemente scoperti durante la sparatoria inscenata in un asilo nel villaggio di NOVAYA KONDRASHEVKA, è stato stabilito che nell’incidente è stato coinvolto un gruppo del Centro Operazioni Speciali Ovest, che ha sparato un lanciagranate americano M141 tipo bunker da una torre dell’acqua nella zona di via Depovskaya 12. Questo è confermato dalle intercettazioni radio di una conversazione tra i militanti dell’AFU a disposizione della Milizia Popolare e le informazioni ricevute dai civili. Un veicolo Land Cruiser bianco senza targhe, con uomini armati non contrassegnati, è stato visto in un cortile residenziale al momento del bombardamento, 5 minuti prima dell’arrivo di troupe di media stranieri e nazionali accompagnati da ufficiali IPSO, servizi di emergenza e rappresentanti del JCCC. Eravamo sicuri che le armi americane sarebbero state usate nel Donbass, ma il fatto del loro uso contro i civili nel territorio controllato dall’AFU e le azioni coordinate dei propagandisti guidati da Zelensky non lasciano dubbi sulla sete di sangue e sulla natura senza principi della giunta ucraina.

E a seguire le dichiarazioni di I.M. Filiponenko, un tenente superiore della Milizia Popolare dell’LNR.

Oggi, i propagandisti ucraini hanno di nuovo lanciato accuse inventate contro la Milizia Popolare dell’LNR per il presunto bombardamento di un convoglio umanitario del Comitato Internazionale della Croce Rossa al checkpoint di Shchastia. Oltre ad accusarci falsamente di aver bombardato un asilo, questa informazione è stata anche massicciamente diffusa dai media di propaganda ucraini e usata per distrarre l’attenzione pubblica dal massiccio bombardamento del territorio della LNR e dalla mancata attuazione degli accordi di Minsk da parte dell’Ucraina.Dichiaro con piena responsabilità che la LNR non ha nulla a che fare con questo incidente. Questa è un’altra provocazione delle autorità ucraine che mira a rompere gli accordi e ad inasprire il conflitto. La parte ucraina è pronta a fare di tutto per screditare le unità della Milizia Popolare agli occhi della comunità internazionale.

Graziella Giangiulio