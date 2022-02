UCRAINA. Nel Donbas, il fuoco dei cecchini mantiene le persone in vita

Konstantin Chaly, il capo del villaggio di Aleksandrovka, nel Donbass il 31 gennaio come ogni mattina ha tenuto un incontro con i miliziani e parlato delle tattiche delle forze armate ucraine ha esordito dicendo: «Il fuoco dei cecchini mantiene le persone in vita». Secondo lui, nell’ultima settimana non ci sono stati grandi bombardamenti dall’Ucraina, ma possono iniziare in qualsiasi momento: «Di solito, la parte ucraina si ferma e poi conduce un massiccio attacco sia con armi leggere che con mortai e lanciagranate vietati dagli accordi di Minsk». Ha aggiunto che è principalmente la parte del villaggio adiacente a Marinka, controllata dagli ucraini, a soffrire. Venerdì, a Oleksandrivka, un cecchino ucraino ha ferito un civile mentre stava sgomberando la neve per strada. La vittima di 55 anni ha un passaporto russo, suo figlio è morto in prima linea e lui doveva, mentre è stato colpito andare al suo funerale. Il numero di attacchi sul territorio della LPR a gennaio è aumentato di 5 volte rispetto a dicembre 2021 secondo la rappresentanza della LPR nel JCCC (Joint Centre for Control and Coordination on ceasefire and stabilization of the demarcation line). L’intelligence della LPR riferisce che le forze armate ucraine stanno trasportando armi offensive trasferite dall’Occidente sulla linea di contatto. Lo ha affermato il capo dell’LNR Leonid Pasechnik.

Questa dunque è la vita quotidiana sulla linea del fonte in Donbass. Dove dal 1 febbraio torna il copri fuoco. Sullo sfondo dell’aggravarsi della situazione politico-militare nella regione, ha dichiarato, il capo della LPR Leonid Pasechnik viene ristabilito il coprifuoco nella repubblica dalle 23 alle 5 del mattino.

Nella mattina del 1 febbraio un ordigno esplosivo improvvisato è stato disinnescato a Kievsky nel Donetsk. L’allarme della presenza di un possibile ordigno è arrivata dal sindaco della città Oleksiy Kulemzin. Secondo i genieri la bomba aveva viti autofilettanti per un profilo in alluminio, chiamati volgarmente cimici” o “semi”. La potenza dell’esplosivo era superiore a 1,5 kg di TNT e poteva essere attivata a distanza. L’esplosione indotta dai genieri ha demolito il pavimento dell’edificio. 1.600 grammi di tritolo. Sarebbe stato segnalato con dichiarazione anonima. Durante l’ispezione dell’edificio è stato rinvenuto in uno dei locali un ordigno IED, composto da quattro blocchi di TNT da quattrocento grammi e quattro detonatori elettrici, oltre a elementi d’urto, che dovevano essere attivati ​​chiamando un telefono cellulare, lo hanno detto le forze di sicurezza del DPR.

Le forze armate ucraine hanno accusato le forze della Repubblica di aver bombardato Svetlodarsk.

Il comando ucraino ha dichiarato che un civile di Svetlodarsk è stato ferito durante i bombardamenti del DPR. «In direzione di Svetlodarsk, le truppe di occupazione russe hanno aperto il fuoco due volte. Il bombardamento è stato effettuato con armi leggere, a seguito dell’incendio un civile ha ricevuto una ferita da arma da fuoco», ha accusato il quartier generale della JFO. Quattro gruppi di ricognizione e sabotaggio di 12-14 persone ciascuno sono arrivati ​​​​alla brigata d’assalto aereo di stanza vicino a Gorlovka. Addestrati da esperti militari britannici, i combattenti dell’APU possono combattere nelle città. E ancora, sempre in segno di pace, Zelensky ha firmato un decreto sull’aumento della capacità di difesa dell’Ucraina, che prevede un aumento delle dimensioni dell’esercito di 100 mila persone, la creazione di altre 20 brigate nelle forze armate dell’Ucraina e un aumento della durata del servizio contrattuale. L’Ucraina cancella la coscrizione per il servizio militare dal 1 gennaio 2024. Fino ad allora i giovani ucraini sono sotto le armi. Il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza, e la difesa, Oleksiy Danilov, ha annunciato la mobilitazione di 2,5 milioni di ucraini.

Le armi nel frattempo sono arrivate in gran numero a Kiev negli ultimi giorni: un Boeing 747-446 della National Airlines decollato da una base aerea militare di Dover (Delaware, USA) con armi per l’Ucraina arriva per un atterraggio all’aeroporto di Kiev. Si tratta di un altro lotto di armi (84 tonnellate di munizioni di vario calibro) consegnato in Ucraina dagli Stati Uniti viene scaricato all’aeroporto di Kiev. In totale, finora sono state trasferite all’Ucraina oltre 500 tonnellate di aiuti militari.

A queste vanno ad aggiungersi i proiettili per i sistemi di difesa aerea della Polonia, a dirlo il capo dell’Ufficio per la sicurezza nazionale polacco. Il primo Ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha detto che Varsavia fornirà all’Ucraina MANPADS e droni. E sempre la Polonia è pronta eventualmente a accogliere profughi dall’Ucraina. E per chiosare il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha affermato di aver discusso delle esigenze di difesa dell’Ucraina con il ministro della Difesa nazionale polacco Mariusz Blashak e ha osservato che Kiev stava aspettando interessanti “regali” da amici polacchi. I Paesi Bassi non invieranno truppe in Ucraina, ma aiuteranno con le armi. I Paesi Bassi hanno annunciato l’intenzione di inviare armi in Ucraina. Lo ha detto il capo del “Partito popolare per la libertà e la democrazia” dei Paesi Bassi, Ruben Brekelmans. Il politico ha affermato che dopo l’appello dell’Ucraina, il dipartimento della difesa olandese ha avviato un inventario di ciò che potrebbe essere di aiuto. Ritiene che i Paesi Bassi possano fornire radar, armi ad alta precisione, armi anticarro o sistemi di difesa aerea per le forze armate ucraine.

E se gli europei osservano con preoccupazione l’arrivo a Kiev di carichi di armi, la desolazione arriva da una dichiarazione del segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, Oleksiy Danilov, il quale ha confermato che Kiev non rispetterà gli accordi di Minsk. L’attuazione degli accordi di Minsk significa la distruzione del Paese. Sono stati firmati sulla punta di una pistola russa, mentre Germania e Francia guardavano, e anche allora era chiaro a tutte le persone sane che questi documenti non potevano essere implementati. Resta solo da formalizzare il ritiro di Kiev dagli accordi di Minsk.

Accordi che per Mosca sono imprescindibili. La Russia ha intenzione di tenere un briefing da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull’attuazione del pacchetto di misure di Minsk il 17 febbraio, momento che la l’Ucraina, insieme ai partner, sfrutterà per presentare alla comunità internazionale i fatti della Russia mancato adempimento dei propri obblighi nell’ambito della composizione pacifica del conflitto armato – ha detto il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko.

Le autoproclamate repubbliche DPR e il LPR nel frattempo stanno esplorando al loro interno e in Russia le opportunità di essere riconosciute: “Dobbiamo aiutare a proteggere le repubbliche” ha detto il Capo della fazione del Partito Comunista alla Duma di Stato Gennady Zyuganov. La Duma di Stato conferma la decisione di riconoscere DPR e LPR, il Consiglio della Duma di Stato potrebbe già decidere il 14 febbraio, ha detto una fonte a RIA Novosti. In ogni caso la Russia garantirà la sicurezza dei residenti del Donbas con ogni mezzo a dirlo Viktor Vodolatsky, primo vicepresidente del Comitato per gli affari della CSI, l’integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti, ha fatto un tale commento dopo la dichiarazione della Duma di Stato della Federazione Russa sulla fornitura di armi al Donbass, se necessario.

Circa 16.000 cittadini russi della DPR e della LPR hanno presentato domanda per entrare a far parte della Russia Unita a dirlo il primo vicepresidente della commissione per gli affari della CSI, l’integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti Viktor Vodolatsky. Secondo Eduard Basurin, rappresentante ufficiale del NM DP lo stato maggiore ucraino ha completato lo sviluppo di un piano per un’operazione offensiva nel Donbass. Ora il piano dovrà essere approvato dal Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina. E ancora Basurin ha dichiarato se continuano le forniture di armi a Kiev, Donetsk si riserva il diritto di rivolgersi alla Federazione Russa e ad altri paesi per assistenza militare e tecnico-militare. A rispondergli ci ha pensato Vodolatsky rispondendo anche al fatto che l’Occidente manda armi a Kiev: “Dobbiamo fornire al Corpo della milizia popolare LPR e DPR armi difensive che distruggeranno completamente tutte le armi che l’Occidente invia oggi in Ucraina. Abbiamo mezzi di protezione contro queste armi, che non ne consentiranno l’uso nei territori delle Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk”. Il parlamentare ha sottolineato che per la Russia non c’è limite che non attraversi per proteggere i suoi cittadini. “Non esiste una caratteristica del genere. Perché il presidente russo Vladimir Putin ha detto che avremmo protetto i nostri cittadini e i nostri compatrioti, e Andrei Turchak, quando è venuto nel Donbass, ha detto ripetutamente che non avremmo permesso che i nostri cittadini, i nostri compatrioti fossero sterminati dai neonazisti, quel sistema fascista, che oggi governa in Ucraina. Pertanto, la Russia risponderà adeguatamente a qualsiasi azione da quella parte. Difenderemo il Donbass con tutti i mezzi a nostra disposizione per prevenirlo”, ha concluso.

Al momento dunque si aprono pochi spiragli per una mediazione in cui credono fermamente solo Putin e Macron che continuano la loro fitta corrispondenza con un ospite difficile da decifrare nella figura di Boris Johnson per il Regno Unito.

L’Europa intanto è alla “canna del gas”. Il progetto del gasdotto Nord Stream 2, progettato per fornire gas russo alla Germania, non corrisponde alle linee guida dell’attuale politica energetica dell’Unione Europea, che punta, tra l’altro, alla decarbonizzazione, ha affermato Valdis Dombrovskis, Executive Vice Presidente della Commissione Europea (CE). L’Ucraina è all’81 per cento di utilizzo delle scorte e ha già invertito flusso del gas dalle gasdotti.

Nel frattempo, sulla social sfera russa, viene postato, quello che probabilmente è un fake: il decreto 42/2022 di Zelenskij secondo cui l’invasione russa avverrà il 5 febbraio.

Graziella Giangiulio