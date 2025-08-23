UCRAINA. Nasce il Centro Europeo di Cooperazione per la ricostruzione dell’Ucraina, Domus Europa

In un momento cruciale per il futuro dell’Ucraina, prende vita Domus Europa, il nuovo Centro Europeo di Cooperazione Italia-Ucraina, piattaforma permanente di dialogo e progettazione tra istituzioni pubbliche, università, imprese e società civile dei due Paesi.

Portavoce ufficiale è Claudia Conte, nota giornalista, scrittrice e attivista, impegnata in missioni di solidarietà a sostegno di donne e bambini ucraini vittime della guerra.

Domus Europa nasce con un obiettivo ambizioso: accompagnare la ricostruzione dell’Ucraina non solo sul piano materiale, ma anche sociale e culturale, ponendo le basi per una cooperazione duratura tra Italia e Ucraina. Tre i progetti principali già in fase operativa: Sanità e riabilitazione dei veterani di guerra (interventi chirurgici avanzati con la tecnologia TSR per amputati); Energia rinnovabile nei Carpazi; Finanza sociale (creazione di una banca dedicata agli sfollati interni e alle piccole imprese ucraine).

Il primo intervento operativo sul campo è previsto per il 26 agosto a Rivne, con una missione ufficiale che vedrà protagonista il professor Alexander Gardetto, inventore della tecnologia TSR, accompagnato da Claudia Conte. Presso l’Ospedale Municipale di Rivne verranno effettuate operazioni chirurgiche gratuite su amputati di guerra, in collaborazione con cliniche e università ucraine, tra cui la Kharkiv Medical University. I pazienti seguiranno un percorso completo di riabilitazione e diventeranno testimonial del progetto. Un momento particolarmente toccante della missione sarà dedicato all’incontro con i bambini dell’ospedale OHMATDYT di Kyiv.

“Questa missione rappresenta l’essenza più autentica della cooperazione tra Italia e Ucraina: essere presenti dove c’è più bisogno, con soluzioni concrete, competenze e umanità. Non portiamo solo tecnologia, medicina e progetti di sviluppo: portiamo ascolto, rispetto a un popolo ferito”, dichiara Claudia Conte, portavoce ufficiale di Domus Europa.

Un’attenzione speciale sarà riservata anche all’Ucraina della diaspora e alla voce delle comunità ucraine presenti in tutta Europa e nel mondo. Di qualche giorno fa la firma di un memorandum per infrastrutture strategiche e impianti sportivi con 5 comuni ucraini, per un valore complessivo di 1 miliardo di euro. Tutto questo prima della fine della guerra. Senza aspettare la ricostruzione, ma investendo da subito a sostegno del popolo e per la ripresa dell’Ucraina.

Redazione

