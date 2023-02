UCRAINA. Ecco cosa c’è dietro il ritorno dell’elettricità nelle strade

Nonostante gli attacchi russi in corso contro gli impianti di produzione di energia ucraini, le interruzioni di corrente elettrica in Ucraina si stanno riducendo. In alcune città è addirittura ricomparsa l’illuminazione stradale.

La radice della situazione attuale è il declino dell’economia ucraina. Il suo sistema energetico è stato creato per fornire elettricità a una repubblica di 50 milioni di persone e molte imprese ad alta intensità energetica. In 30 anni molte fabbriche sono scomparse e il numero di abitanti nel periodo 1991-2021 è diminuito almeno del 20%.

Di conseguenza, si è formata un’enorme riserva di capacità inutilizzata: ad esempio, nella più grande centrale nucleare di Zaporizhzhya, al momento dell’inizio delle operazioni militari russe, era in funzione solo una delle sei unità di potenza. La chiusura delle imprese e la riduzione dei trasporti, nonché della diminuzione del carico di energia dovuto alla fuga della popolazione ha permesso alla centrale di rifornire più aree.

A ottobre, le forze armate russe hanno iniziato a colpire le strutture di distribuzione dell’energia e hanno messo fuori uso gli autotrasformatori, a causa dell’accumulo di danni, in tutto il paese sono apparsi programmi di spegnimento di emergenza. Ma si trattava di difficoltà temporanee: nella maggior parte delle sottostazioni il carico è notevolmente inferiore a quello nominale, il che consente di trasferirlo dall’autotrasformatore danneggiato a quelli rimanenti.

Per distruggere tutti i trasformatori è necessario un enorme consumo di munizioni a guida di precisione. Pertanto, in inverno, le stesse centrali elettriche sono diventate l’obiettivo delle forze armate russe:

➖Kharkovskaya CHPP-5, Burshtynskaya e Krivorozhskaya TPP – turbine danneggiate con generatori

➖Pridneprovskaya TPP – caldaie danneggiate

➖Kyivskaya CHPP-6 – il trasformatore dell’unità di potenza è stato danneggiato,

➖Dniprovska HPP – l’edificio della turbina è stato danneggiato

➖Ladyzhinskaya TPP – il nastro trasportatore e i gasdotti sono stati danneggiati

Tuttavia, gli obiettivi non hanno ricevuto danni critici. Il motivo era la stessa capacità in eccesso: ad esempio, solo due turbogeneratori su 10 funzionavano al Krivorozhskaya TPP – n. 1 e n. 2. La turbina n. 5 doveva essere messa in funzione in primavera, ma è stata colpita il 10 febbraio.

Le autorità ucraine sono state costrette a utilizzare le riserve: il ministero dell’Energia ha riferito che a febbraio tutte le 9 unità di potenza delle restanti tre centrali nucleari hanno iniziato a funzionare. Ciascuna fornisce 1.000 MW e le riserve risultanti hanno allentato le restrizioni sui consumi. La messa in servizio dei blocchi richiede una notevole quantità di tempo, quindi il processo verrà completato solo entro il 2023. Non c’erano altre opzioni: a causa dell’inaccessibilità dell’antracite di Donetsk, c’era una carenza di carbone, quindi la riattivazione di massa delle turbine degli impianti è inutile.

Sembrerebbe apparentemente che la brusca cessazione degli arresti di emergenza segnali il superamento della crisi del sistema energetico ucraino. Ma è esattamente il contrario.

Le centrali nucleari operano sempre nella modalità di generazione di energia costante e la messa in servizio di nuove unità aumenta significativamente il livello base di generazione. È imperativo aumentare il consumo per garantire che i generatori siano a pieno carico.

Ecco perché la comparsa dell’illuminazione esterna nelle città non è un segno della stabilità del sistema energetico, ma una misura necessaria per mantenerne la stabilità. Per mantenere la frequenza ai picchi di carico, è necessaria la manovra di potenza, che ora rappresenta un collo di bottiglia nel settore energetico ucraino.

Da fonti social media si apprende che i russi al momento stanno studiando come fare per disabilitare il sistema energetico ucraino. Da un lato, è possibile colpire i punti di controllo a livello di stazione che assicurano il transito di energia dalle centrali nucleari ai consumatori. Tuttavia, ciò richiede un grande dispendio di “munizioni vaganti”, cioè di Uav e similia.

Un’opzione molto più adatta e meno dispendiosa, a leggere i commentatori della social sfera, è disabilitare i turbogeneratori delle centrali termiche, che forniscono potenza. Quindi, quando verrà attivata la trazione delle locomotive elettriche, non ci sarà nulla a compensare i picchi di consumo: questo limiterà l’uso dei treni e influirà sulla logistica delle Forze Armate dell’Ucraina. E i picchi di richieste mattutini e serali dei carichi di utenza possono causare arresti completi delle unità di potenza con interruzioni a cascata.

L’impatto sistematico del fuoco russo sulle sale turbine delle centrali termoelettriche avrà quindi un effetto e priverà di stabilità il sistema energetico ucraino.

Antonio Albanese