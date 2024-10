UCRAINA. Droni marini ucraini per il mercato occidentale

La società ucraina MAC HUB ha fatto una discreta apparizione alla conferenza annuale sulla tecnologia IT Arena, tenutasi il 28 e 29 settembre a Leopoli, dove ha presentato le sue nuove piattaforme navali senza pilota, conosciute collettivamente come Katran, a una ristretta cerchia di funzionari ucraini e occidentali.

L’accesso alla parte dedicata alla difesa dell’evento, annullata l’anno scorso a causa dei timori di attacchi russi, era riservato esclusivamente al personale militare, agli investitori stranieri e alle missioni di difesa. Indicando chiaramente l’importanza dell’azienda, MAC HUB era accompagnato da ufficiali di basso rango del 73° Centro per le operazioni speciali navali della Marina ucraina. Pochi giorni fa, la MTR ha iniziato a schierare le imbarcazioni senza pilota del progetto Katran nel Mar Nero con l’obiettivo di condurre nuove operazioni navali contro la flotta russa.

Un operatore delle forze speciali ucraine, identificato dal distintivo del suo berretto raffigurante un lupo dai denti aguzzi, ha condotto una dimostrazione reale in una conferenza il 28 settembre. Attraverso il terminale Starlink, si è collegato da Leopoli al dispositivo operante alla foce del Dnepr.

La specificità del complesso è che dispone di un compartimento sul tetto che ospita tre droni da ricognizione e da attacco dotati di una granata con propulsione a razzo RPG-7. Il drone navale funge anche da piattaforma di lancio per droni aerei. MAC HUB, che finora si è specializzata nella produzione di veicoli corazzati pesanti e droni FPV, non offre un semplice drone kamikaze come il Magura V5 sviluppato dalla GUR, o il Sea Baby della SBU, ma una piattaforma che può essere modificato a seconda delle esigenze operative MTR.

Presumibilmente il BEC è disponibile in tre versioni, ciascuna contrassegnata da una “X”, e attualmente operano nel Mar Nero in un gruppo compatto con compiti specifici per ciascun dispositivo. Il primo componente del complesso Katran è un drone da ricognizione dotato di un complesso di ricognizione elettronica che gli consente di rilevare i sistemi di guerra elettronica russi e, soprattutto, di bloccare gli ULA Orlan-10 russi che pattugliano costantemente il Mar Nero.

In un’operazione di ricognizione, il dispositivo è accompagnato da un drone con un’ergonomia simile, ma dotato di una mitragliatrice americana da 12,7 mm telecomandata. Ciò significa che può colpire gli elicotteri da pattugliamento marittimo russo che monitorano 24 ore su 24 i BEC ucraini.

Questi primi due componenti del sistema Katran aprono la strada ad una “nave madre” che trasporta UAV da ricognizione e attacco, e ad una classica imbarcazione esplosiva dotata di due cariche termobariche da 500 kg.

Kiev sta attualmente combattendo contro le contromisure russe che le impediscono di avvicinarsi ad alcuni siti strategici, come il ponte di Kerch o il porto di Novorossijsk, che ospita le navi della flotta del Mar Nero. Pertanto, le forze armate ucraine stanno cercando di ripensare a come utilizzare i propri BEC. Varie piattaforme autonome del progetto Katran possono condurre operazioni di ricognizione e distruggere congiuntamente risorse di ricognizione elettronica, difese costiere e sistemi missilistici di difesa aerea Pantsir-S1 che proteggono gli approcci alle roccaforti strategiche della Russia.

Finora le SOF sono state del tutto assenti dal settore BEC e il nuovo impiego aumenterà la concorrenza già accentuata con altri servizi operanti in questo segmento, in primo luogo con la GUR e la SBU. Gli operatori di Sea Baby presso la tredicesima direzione principale del controspionaggio militare della SBU sono diffidenti nei confronti dei nuovi arrivati, che secondo loro stanno dirottando risorse verso componenti elettronici cinesi che stanno diventando sempre meno disponibili a seguito delle recenti sanzioni di Pechino.

La cooperazione tra CCO e MAC HUB aumenterà anche la concorrenza per le acquisizioni. reperimento dei terminali Starlink, necessari per il controllo remoto dei droni navali. GUR e SBU, cercando di proteggere le loro prerogative in un mercato finora di nicchia, cominciano a preoccuparsi delle ambizioni di esportazione, che MAC HUB non nasconde e che potrebbero portare alla concorrenza con le offerte della società SpetsTechnoExport.

Lucia Giannini

