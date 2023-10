UCRAINA. Arrivati a Kiev tutti gli Abrams USA

Secondo l’esercito statunitense, tutti i 31 carri armati M1A1 Abrams promessi a Kiev dall’amministrazione Biden sono arrivati in Ucraina.

Il colonnello Martin O’Donnell, portavoce dell’esercito americano in Europa e Africa, ha detto che anche tutti gli ucraini che si sono addestrati sui carri armati con le forze statunitensi in Germania sono tornati in Ucraina, insieme a munizioni e pezzi di ricambio dei carri armati: «Abbiamo rispettato la nostra parte dell’accordo. Da questo momento in poi, spetta a loro determinare quando e dove forniranno questa capacità», ha detto O’Donnell, riporta VoA.

Potrebbe volerci del tempo prima che gli Abrams vengano inviati sul campo di battaglia, poiché le truppe ucraine si assicurano di aver bisogno di elementi di supporto e determinano quando e dove utilizzare i carri armati per ottenere il massimo effetto contro le forze russe: «Penso che l’Ucraina valuterà attentamente quando e dove usarlo», ha detto O’Donnell. «Il carro armato Abrams è un veicolo corazzato formidabile, ma non è una soluzione miracolosa. In definitiva, ciò che conta di più è la determinazione dell’Ucraina a sfondare».

Il primo dei 31 carri armati Abrams è stato consegnato in Ucraina alla fine del mese scorso, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. La consegna è arrivata più velocemente delle stime iniziali e in tempo per un potenziale utilizzo nelle ultime settimane della controffensiva di Kiev contro le forze russe prima dell’arrivo dell’inverno.

Gli Abrams si aggiungeranno agli altri carri armati occidentali già presenti nell’arsenale dell’Ucraina.

L’Ucraina ha chiesto centinaia di carri armati occidentali per la sua offensiva: ad oggi ne hanno ricevuti decine. L’Ucraina ha intensificato una campagna di attacchi missilistici e droni per colpire obiettivi dietro le linee russe come in Crimea, respinti fino ad ora.

L’arrivo dei carri armati Abrams in Ucraina avviene mentre gli Stati Uniti hanno fornito fino a 200 milioni di dollari in aiuti militari aggiuntivi per l’Ucraina in un pacchetto la scorsa settimana. Il Pentagono ha affermato che il pacchetto include armi per la difesa aerea come il missile AIM-9 Sidewinder, munizioni di artiglieria per sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (Himars), missili anticarro Tow e proiettili da 155 mm e 105 mm.

Gli Stati Uniti hanno fornito circa 44 miliardi di dollari in assistenza per la sicurezza all’Ucraina e il Pentagono dispone ancora di circa 5 miliardi di dollari di finanziamenti approvati dal Congresso per gli aiuti militari ucraini.

