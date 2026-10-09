TURKMENISTAN. Al Summit CSI di Turkmenbashi, Pezeshkian propone a Putin un CSI+1 

Si è tenuto il 9 ottobre 2026 presso la Zona Turistica Nazionale di Avaza, vicino alla città portuale di Turkmenbashi, in Turkmenistan, e sotto la presidenza turkmena dell’organizzazione per il 2026, il vertice dei capi di Stato della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).

In precedenza, il 7 ottobre, si era svolta la riunione dei ministri degli Esteri, con la partecipazione dei ministri di Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan e del Segretario Generale della CSI Sergey Lebedev.

Al Summit dei Capi di Stato CSI, hanno partecipato, oltre a Vladimir Putin, anche il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, in qualità di ospite e partecipante a incontri bilaterali, il presidente bielorusso Aliaksandr Lukashenko e il presidente turkmeno Serdar Berdimuhamedov, ripotano fonti mediatiche occidentali, centroasiatiche e la russa TASS

I temi in agenda erano: il bilancio della cooperazione multilaterale in occasione del 35º anniversario della CSI; lo sviluppo sociale, il miglioramento della qualità della vita e connettività dei trasporti; la cooperazione nello spazio informativo, armonizzazione delle forze dell’ordine e conservazione della memoria storica. Inoltre era prevista la discussione su questioni regionali e internazionali, inclusa la situazione in Medio Oriente e i rapporti bilaterali.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha affermato che: “La CSI potrebbe ottenere risultati ben più significativi eliminando le barriere commerciali”; osservando che l’interscambio commerciale tra la Russia e i paesi della CSI ha superato i 110 miliardi di dollari nel 2025 e ha continuato a crescere.

A margine del vertice CSI, e del concomitante Summit Ambientale del Caspio, si sono svolti importanti colloqui bilaterali.

Il colloquio tra il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo iraniano Masoud Pezeshkian si è concentrato principalmente sulle forti tensioni geopolitiche in Medio Oriente e sulla cooperazione economica.

Putin ha assicurato a Pezeshkian il pieno sostegno di Mosca, dichiarando che la Russia è «pronta a fare tutto ciò che è in suo potere» per contribuire a porre fine al conflitto in Medio Oriente. Putin ha elogiato gli sforzi concreti e le proposte di Teheran per una soluzione pacifica.

Pezeshkian ha chiarito a Putin che l’Iran non intende abbandonare il tavolo dei negoziati e che sta attualmente esaminando e modificando le proposte scambiate con gli Stati Uniti tramite intermediari. Ha inoltre criticato l’unilateralismo statunitense.

Entrambi i leader hanno confermato lo sviluppo positivo delle relazioni bilaterali nel quadro del trattato di partenariato strategico globale firmato all’inizio del 2025. È stato evidenziato che l’interscambio commerciale è cresciuto di oltre il 21% nell’ultimo anno, un trend positivo che prosegue anche nei primi mesi del 2026. La quota delle valute nazionali nelle transazioni reciproche tra gli Stati membri della CSI ha superato il 90%

Il Presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha proposto di creare un formato “CSI+1” per garantire l’interazione tra la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) e Teheran riporta Fars.

I colloqui tra Vladimir Putin e il “padrone di casa”, il presidente turkmeno Serdar Berdimuhamedov hanno invece consolidato i rapporti diplomatici ed economici bilaterali all’interno della cornice asiatica. Berdimuhamedov ha accolto formalmente la delegazione russa al suo arrivo a Turkmenbashi per dare il via ai lavori del summit CSI e del Summit Ambientale del Caspio.

Oltre a riaffermare l’importanza della cooperazione strategica regionale (sicurezza, logistica e tecnologia), i due leader hanno posto l’accento sulla salvaguardia del Mar Caspio. Le discussioni hanno riguardato misure congiunte per contrastare il progressivo restringimento del bacino e preservarne le risorse biologiche.

Anna Lotti

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