TURISMO. Ripartono i viaggi in Asia, solo Pechino resta al palo

Il graduale allentamento delle restrizioni ai viaggi internazionali da parte dell’Asia si sta dimostrando un sollievo per gli operatori turistici della regione, duramente colpiti, che si stanno lentamente aprendo ai visitatori di tutto il mondo, con una gigantesca eccezione.

La Cina, in precedenza il più grande mercato del turismo in uscita del mondo, sta mantenendo la capacità aerea internazionale ad appena il 2% dei livelli pre-pandemia e deve ancora allentare le rigide restrizioni di viaggio mentre si attiene alla tolleranza zero per Covid-19.

I cinque resort di Laguna Phuket, ad esempio, riporta Asia One, hanno spostato la loro attenzione di marketing verso l’Europa, gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti per compensare la perdita di visitatori cinesi, che rappresentavano il 25-30 per cento del suo business pre-Covid.

La pandemia è costata alla Thailandia circa 50 miliardi di dollari all’anno in entrate turistiche e i cinesi erano i turisti più spendaccioni molto sopra la media in base ai dati del ministero del Turismo. La Thailandia spera di ricevere 180.000 turisti stranieri quest’anno, una frazione dei circa 40 milioni che ha ricevuto nel 2019, poiché ha aperto luoghi oltre Phuket ai turisti il 1 novembre.

Molti esperti si aspettano che la Cina mantenga misure così rigorose, come una quarantena fino a tre settimane per coloro che tornano a casa, almeno fino al secondo trimestre del prossimo anno e forse poi aprire gradualmente su base nazionale. La stringa di isole nell’Oceano Indiano, inoltre, si è promossa pesantemente alle fiere e ha attratto più visitatori russi e indiani nei suoi resort di lusso.

La Cina era stata la sua più grande fonte di turisti prima della pandemia, ma le Maldive hanno visto gli arrivi complessivi nei primi nove mesi del 2021 cadere solo del 12% rispetto allo stesso periodo del 2019.

La società di dati di viaggio ForwardKeys stima che ci vorrà fino al 2025 perché i viaggi cinesi in uscita recuperino i livelli pre-pandemia. Questo costringerà anche le compagnie aeree a rivalutare le loro rotte, dato che i suoi dati mostrano che il 38% dei turisti cinesi ha preso vettori stranieri nel 2019.

Anche se Singapore, Thailandia e Bali (Indonesia) si aprono gradualmente ai viaggiatori internazionali, Thai Airways e Garuda Indonesia stanno riducendo drasticamente le loro flotte come parte dei piani di ristrutturazione in mezzo all’assenza di turisti cinesi.

Quando la Cina aprirà le sue frontiere, i sondaggi del settore mostrano una riluttanza da parte di molti a viaggiare a livello internazionale a causa delle paure di Covid-19. C’è stato anche un boom di vacanze nazionali sull’isola di Hainan, che ora offre shopping duty free, in una minaccia per le future visite alle destinazioni vicine come Hong Kong e la Corea del Sud.

La preferenza per i paesaggi naturali è una tendenza che emerge nei sondaggi sui viaggiatori cinesi. Molti si concentrano sulla vita all’aria aperta in un momento in cui le vacanze in campeggio sono diventate popolari e gli operatori turistici dovranno adattarsi di conseguenza, dicono gli esperti. Anche i tour di grandi gruppi che sono caduti in disgrazia nei viaggi interni potrebbero essere una cosa del passato, per essere sostituiti da viaggi indipendenti e tour personalizzati più piccoli con la famiglia e gli amici.

Lucia Giannini