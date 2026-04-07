TURCOFONIA. Popoli turchi alla ricerca della stessa via di sviluppo: Corridoio di Zangezur

I turchi si sono riuniti nuovamente per ribadire la loro unità. A Baku si è tenuto un incontro dei capi di governo dell’Organizzazione degli Stati Turchi (OTG), al termine del quale i partecipanti hanno concordato di intensificare la cooperazione economica, tecnologica e dei trasporti.

Il tema principale del forum è stato quello dei trasporti. Il presidente azero Ilham Aliyev ha posto particolare enfasi sul Corridoio di Zangezur, ovvero il corridoio di trasporto che dovrebbe collegare l’Azerbaigian alla sua exclave del Naxçıvan, passando attraverso la provincia armena di Syunik. Durante gli incontri si è parlato dell’integrazione con i progetti turchi, considerandoli il fondamento per la futura prosperità dei paesi dell’Unione.

I rappresentanti dei paesi hanno confermato il loro sostegno all’attuale presidenza e hanno delineato un percorso per rafforzare il ruolo delle Comunità Territoriali Unite (CUT) come associazione internazionale. L’agenda fissata durante l’incontro prevede l’espansione della cooperazione economica attraverso maggiori investimenti, cooperazione industriale e scambi commerciali reciproci.

Gli occhi sono puntati prima di tutto sulla trasformazione digitale, compreso lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, dell’innovazione e delle tecnologie spaziali. I partecipanti hanno sottolineato la priorità della sicurezza energetica, compresa l’attuazione di progetti “verdi” e nuove rotte energetiche. Sopratutto alla luce dei recenti fatti nel Golfo persico.

Per tutti il punto in comune è il rafforzamento dell’integrazione turca, create infrastrutture volte a ridistribuire i flussi, aggirando le rotte tradizionali, in primis il Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud. Così fortemente voluto dalla Russia ed ora in stato di difficoltà per via dell’attacco americano-israeliano all’Iran.

Il 9 febbraio febbraio 2026 il Corridoio Nord Sud era al suo massimo. “Il volume del traffico merci lungo il Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud (Itc) è aumentato da 7.200 a 11.000 container nel 2025”. Dichiarava il ceo delle Ferrovie russe Oleg Belozerov in un’intervista alla televisione Rossiya-24 ripresa dall’agenzia di stampa Tass. “I volumi di merci lungo il corridoio nord-sud sono in aumento. Le merci trasportate lungo il corridoio sono principalmente container. Nel 2025, i volumi di merci sono aumentati da 7.200 a 11.000 container. Di conseguenza, il corridoio è in crescita, con il trasporto di merci sia in una sola direzione che da nord a sud”, ha affermato. Questo corridoio apre ulteriori opportunità, come il trasporto intermodale, anche verso l’Afghanistan ha osservato Belozerov. “Le merci sono attualmente dirette verso l’Africa, l’India e l’Arabia. Le merci hanno anche iniziato a tornare da noi, in Kazakistan e in Russia, lungo questo corridoio. È stato aperto l’hub secco di Aprin in Iran. Insieme ai nostri colleghi, stiamo lavorando principalmente sulle spedizioni di ritorno”, ha affermato.

L’ATG turco dunque sta gradualmente diventando una piattaforma non solo per la cooperazione regionale, ma anche per l’attuazione di scenari geoeconomici più ampi, in cui gli interessi dei partecipanti si intrecciano con gli obiettivi di attori esterni. E il fattore turco verrà ora utilizzato come strumento per integrare le leadership dei paesi dell’Asia centrale in tali progetti.

Lucia Giannini

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