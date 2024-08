TURCHIA. Tutto il mondo guarda le fiction turche

I produttori televisivi turchi stanno cercando nel mondo contenuti originali e accattivanti per rifare i drammi in Turchia, traendo ispirazione anche da Corea del Sud e il Giappone.

Alcune produzioni “ispirate” dall’estero hanno guadagnato popolarità in tutto il mondo e generato entrate aggiuntive significative per i loro produttori originali, riporta Nikkei. “Bahar”, è stata un enorme successo; è stato commercializzato a livello internazionale come “Blooming Lady”. È basato su “Doctor Cha” della Corea del Sud, che è stato trasmesso l’anno scorso.

“Bahar” ha avuto un successo senza precedenti vendendo i diritti di trasmissione del remake turco a circa 50 paesi tra cui Egitto, Grecia, Russia, Stati Uniti e Spagna, secondo la società di produzione televisiva turca MF Yapim, specializzata in adattamenti locali di drammi stranieri.

Ci si aspetta un ulteriore successo con la second stagione come accadde con”Anne”, tratto dal dramma televisivo giapponese “Mother” e “Kadin”, basato sul dramma giapponese “Woman”, che ha raggiunto oltre 100 paesi.

I drammi turchi tendono a essere trasmessi in episodi settimanali di due ore che devono essere tagliati in due o tre parti per adattarsi alle pratiche di proiezione straniere. Gli sceneggiatori turchi introducono costantemente nuovi personaggi e colpi di scena per riempire la trama e fornire opportunità per sviluppare i personaggi e le loro relazioni; queste caratteristiche rendono i drammi turchi avvincenti e aiutano gli spettatori a legare con i personaggi.

Secondo IMDb e altri, più di 40 drammi sudcoreani sono stati rifatti in Turchia nell’ultimo decennio e si stima che solo circa 20 abbiano acquisito correttamente i diritti sui contenuti finora in Turchia. Ci sono stati circa dieci remake giapponesi dal 2016.

Una delle principali esportazioni giapponesi è stata la serie TV di 11 episodi “Mother” della Nippon Television Network. L’originale di un’ora è andato in onda nel 2010 ed è stato poi esteso a 33 episodi di due ore. È diventato un successo strepitoso in Turchia nel 2017 ed è stato venduto in più di 100 paesi.

In Turchia, sei canali TV nazionali trasmettono un drama in prima serata quasi ogni giorno. Se si prendono in considerazione le piattaforme di streaming digitale, in Turchia vengono realizzati circa 100 sceneggiati ogni anno. Circa il 10% sono successi che generano entrate importanti per le società di produzione e le emittenti televisive con i diritti di esportazione.

Secondo Glance-Mediametrie, società francese di dati TV, durante la stagione di settembre 2022 e agosto 2023, la Turchia è stata il terzo maggiore esportatore di serie drammatiche sceneggiate al mondo dopo Stati Uniti e Regno Unito. Circa 133 serie turche sono state acquisite da paesi stranieri.

I drammi turchi sono guardati in oltre 170 paesi da circa 750 milioni di spettatori. La domanda globale di contenuti turchi è aumentata del 184% tra il 2020 e il 2023, superando l’aumento del 73% registrato dai drammi sudcoreani nello stesso periodo, secondo Parrot Analytics, una società di dati del settore dell’intrattenimento. La Services Exporters Association della Turchia, prevede che i ricavi delle esportazioni di drammi supereranno 1 miliardo di dollari quest’anno.

I produttori turchi stanno ora rifacendo ex novo i remake di maggior successo utilizzando attori e location straniere per attrarre nuovi mercati target come l’Arabia Saudita insieme a una società di produzione locale e attori arabi. Le nuove versioni andranno in onda in tutto il mondo arabo.

Maddalena Ingrao

