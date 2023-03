TURCHIA. Trovato l’anti Erdogan per le elezioni presidenziali

La coalizione di opposizione turca il 6 marzo si è riunita e ha scelto Kemal Kilicdaroglu come sfidante del presidente Recep Tayyip Erdogan nelle elezioni previste per il 14 maggio.

Il 3 febbraio, il Partito IYI è uscito dalla coalizione, sostenendo che il 74enne Kilicdaroglu, leader della principale opposizione, il Partito popolare repubblicano, Chp, 74 anni, non ha quello che serve per detronizzare il presidente uscente Erdogan e che Ekrem Imamoglu o Mansur Yavas, i popolari sindaci Chp di Istanbul e Ankara, dovrebbero essere lo sfidante. Il compromesso che ha riunito l’alleanza di sei partiti di opposizione è che se Kilicdaroglu, noto come “Gandhi Kemal” per la sua somiglianza con il leader dei diritti civili indiano, dovesse battere Erdogan, Imamoglu e Yavas sarebbero nominati vicepresidenti, riporta BneIntelliNews.

La crisi che ha attanagliato la coalizione Nation Alliance, o Table of Six, per circa 72 ore è ora apparentemente risolta.

Dopo che l’accordo è stato concluso, Kilicdaroglu si è rivolto a una folla di circa 2.000 persone riunite ad Ankara, dicendo: «La nostra tavola è la tavola della pace. Il nostro unico obiettivo è portare il Paese a giorni di prosperità, pace e gioia (…) Governeremo la Turchia con la consultazione e il consenso», ha affermato.

Quest’anno ricorre il centenario dell’istituzione della Repubblica di Turchia e molti vedono le prossime elezioni presidenziali e parlamentari come le più importanti nella storia della repubblica.

Il blocco dell’opposizione si è impegnato a ribaltare molte delle politiche del 69enne Erdogan in materia di economia, diritti civili e affari esteri.

Tra le accuse contro Erdogan che Kilicdaroglu spera di far entrare in un numero sufficiente di elettorati altamente polarizzati c’è quella di colpevolezza del presidente per cattiva gestione economica che ha fatto precipitare la Turchia in anni di crisi economica segnati da un’inflazione dilagante e dalla distruzione del valore di la lira turca, e che sono stati la corruzione, il lassismo e l’inettitudine a produrre in Turchia tanti edifici che non hanno resistito ai grandi terremoti che il 6 febbraio hanno colpito il sud del Paese, provocando la morte di oltre 46.000 persone, bilancio parziale stimato.

Tuttavia, ci sono preoccupazioni che le elezioni non saranno eque e che Kilicdaroglu, perseguitato dalla cattiva fama secondo cui finora nella sua lunga carriera politica è stato solo un successo come un fallimento, non avrà il carisma per rovesciare Erdogan, noto come un magistrale attivista.

Un compito immediato per Kilicdaroglu, anche lui ex economista, è convincere il terzo partito più grande della Turchia in parlamento, il Partito democratico popolare, Hdp, di minoranza filo-curda, a sostenere la sua sfida a Erdogan.

I primi segnali su questo fronte sono incoraggianti. Secondo Reuters, il 6 marzo il co-leader dell’Hdp Mithat Sancar ha dichiarato che il suo partito avrebbe sostenuto Kilicdaroglu dopo colloqui chiari: «La nostra chiara aspettativa è una transizione verso una democrazia forte. Se riusciamo a concordare i principi fondamentali, potremmo sostenerlo nelle elezioni presidenziali», ha affermato.

La coalizione di opposizione si è impegnata a porre fine alla potente presidenza esecutiva creata da Erdogan attraverso un controverso voto referendario, riportando la Turchia alla democrazia parlamentare per porre fine al “governo individuale”.

In quanto sovrano autocratico, si ritiene che Erdogan abbia anche posto fine all’indipendenza della banca centrale, assumendo il controllo della politica monetaria. La coalizione di opposizione ha detto che ripristinerà l’indipendenza.

Antonio Albanese