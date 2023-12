TURCHIA. Tornano gli investitori stranieri

Gli investitori stranieri stanno “lentamente ma inesorabilmente” ritornando sul mercato obbligazionario turco. E era quello che si aspettava la Banca Centrale Turca che non appena rieletto Erdogan ha cominciato ad alzare il costo del danaro contrariamente alle attese dei cittadini turchi.

Gli investitori internazionali stanno iniziando ad attingere al mercato del debito turco, a lungo trascurato, mentre le riforme economiche radicali e i rendimenti in rialzo rendono gradualmente le obbligazioni del paese più attraenti. Gli analisti affermano che, sebbene i rendimenti rimangano ancora ben al di sotto degli attuali tassi di inflazione, si stanno finalmente avvicinando al punto in cui si prevede che i prezzi aumenteranno, creando potenzialmente un’opportunità per gli investitori.

I gestori di fondi esteri hanno acquistato circa 860 milioni di dollari di titoli di Stato denominati in lire turche nella seconda metà di quest’anno, il più grande afflusso in qualsiasi semestre dall’inizio del 2021, secondo i dati della banca centrale.

L’indice obbligazionario turco in valuta locale, ampiamente seguito da JPMorgan, è crollato di circa il 53% quest’anno, la peggiore performance di qualsiasi grande mercato emergente. Il calo ha portato il rendimento dell’indice dei titoli di stato turchi di JPMorgan al 25%, il livello più alto in quasi due decenni, rispetto a meno del 9% di maggio.

Tuttavia, molti investitori restano cauti nei confronti di un ritorno a politiche economiche non convenzionali in vista delle elezioni locali chiave del prossimo marzo. Alcuni investitori sostengono che anche le crescenti tensioni tra la Turchia e i suoi alleati occidentali nel conflitto di Gaza stanno frenando nuovi investimenti. Allo stesso tempo, secondo gli analisti, la lira potrebbe scendere ulteriormente nei prossimi mesi.

La Turchia comunque continua non solo le sue riforme economiche ma ha stretto numerosi accordi nel settore energetico, al fine di essere meno inquinante, puntando dunque sul nucleare e più efficiente stringendo accordi con paesi con elevano know-how nel settore gas, leggasi Azerbaijan. E se sul nucleare rimane qualche perplessità essendo la Turchia eretta su una faglia soggetta a terremoti, va avanti la collaborazione con Azerbaijan e Russia in materia di gas.

Maddalena Ingrao

