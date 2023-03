TURCHIA. Tornano gli investitori prima delle elezioni

Dopo essere fuggiti in massa dalla Turchia negli ultimi anni, gli investitori stranieri stanno nuovamente tornando in vista delle elezioni parlamentari e presidenziali di maggio.

Gruppi di investitori stranieri stanno visitando la Turchia e tengono teleconferenze per incontrare funzionari in carica e dell’opposizione. Bnp Paribas sta organizzando un viaggio programmato per aprile; anche la banca spagnola Bbva è in Turchia, riporta Nikkei.

Reuters riportava venerdì scorso che Bbva stava portando nel paese clienti con circa 1,5 trilioni di dollari in attività legate al debito.

La Turchia ha subito un esodo di investitori stranieri preoccupati dalle politiche economiche poco ortodosse del presidente Recep Tayyip Erdogan. Gli stranieri ora detengono poco meno dell’1% del debito pubblico turco, in forte calo rispetto a oltre il 25% di cinque anni fa. La proprietà azionaria da parte di investitori stranieri si è più che dimezzata nello stesso periodo, scendendo al di sotto del 30%, secondo i dati ufficiali.

È troppo presto per prevedere l’esito delle elezioni. La società di sondaggi Metropoll aveva Kemal Kilicdaroglu, un candidato del partito Nation Alliance, 2,6 punti percentuali davanti a Erdogan in un sondaggio condotto all’inizio di marzo. Metropoll si aspetta una corsa serrata, mentre altri sondaggisti mostrano Kilicdaroglu in testa con margini più ampi. Se nessun candidato ottiene la maggioranza, il ballottaggio si svolgerà il 28 maggio.

Qualunque sia il risultato, Kerim Rota, capo della politica economica al Gelecek Partisi, Gp, uno dei sei partiti dell’alleanza di opposizione, ha affermato che il prossimo leader del Paese dovrà lavorare sodo per riconquistare la fiducia degli investitori stranieri.

Anni di interventi sul mercato da parte dell’amministrazione Erdogan per rilanciare la lira hanno avuto un effetto destabilizzante, dicono gli analisti. Secondo Bloomberg, gli interventi sul mercato valutario back-door dal solo dicembre 2021 hanno raggiunto una cifra stimata di 128 miliardi di dollari.

Quando gli interventi sul mercato dei cambi non sono riusciti a proteggere la lira, il governo ha introdotto conti di deposito in lire indicizzati in valuta estera, che sono aumentati a oltre 86 miliardi di dollari, creando un compito arduo per qualsiasi amministrazione successiva che dovrà sciogliere tali posizioni.

«In caso di un rapido apprezzamento del dollaro rispetto alla lira, i conti di deposito in lire indicizzati in valuta estera possono creare un onere maggiore per il tesoro e la banca centrale in quanto sottoscrittori del piano», riporta Nikkei.

Il Gp ha detto che tali depositi non saranno estesi alle loro scadenze, se la loro alleanza prenderà il potere. Ciò significa effettivamente che gli investitori dovranno essere rimborsati, una mossa che potrebbe avere un impatto significativo sul valore della lira.

«Riapriremo i mercati con basi molto più solide che assicureranno il rientro degli stranieri. Penso che la Turchia farà un ritorno spettacolare, che può essere fatto in poche settimane dopo una vittoria elettorale», ha detto Rota, che è stato vicepresidente di un prima banca privata prima di entrare in politica. Il capo della politica economica del partito Iyi, Bilge Yilmaz, ha affermato che se c’è un cambio di governo, i cambiamenti devono essere implementati rapidamente, compreso un rapido annuncio del team di gestione della nuova economia, con una guida anticipata ai mercati per garantire una transizione senza intoppi.

Yilmaz ha detto che sotto la loro alleanza, “la Turchia sarà il commercio del decennio”, con il paese che guadagnerà dal ritorno degli investimenti stranieri. «Non siamo qui per spianare la strada agli investitori stranieri, ma emergerà una situazione vantaggiosa per tutti».

Il clima geopolitico incerto potrebbe anche creare un’apertura per la Turchia, ha affermato. «Ora stiamo vedendo denaro lasciare la Russia e la Cina e alcuni mercati emergenti perdono la loro possibilità di attrarre denaro», ha detto Yilmaz. «Se riusciamo a fare le cose giuste con la storia giusta, la Turchia diventerà molto attraente».

Tommaso Dal Passo