TURCHIA. Si allarga l’influenza di Ankara in Africa 

Quando la Yapi Merkezi della Turchia ha firmato un accordo da 3 miliardi di dollari il mese scorso per costruire una ferrovia dalla capitale dell’Uganda, Kampala, a una città di confine nel vicino Kenya, non è stata solo una vittoria per la società di costruzioni con sede a Istanbul, ma una vittoria del sistema turco di incunearsi nel Continente Nero.

Dai grandi progetti e dall’aumento del commercio alla diplomazia di alto livello e alle vendite di equipaggiamento militare, la Turchia sta accelerando un perno verso l’Africa in una sfida ai paesi già presenti tra cui Cina, Russia, Regno Unito e Francia, riporta Nikkei.

Yapi Merkezi ha firmato un contratto da 3 miliardi di dollari con il governo dell’Uganda per la progettazione, la costruzione e l’approvvigionamento della linea ferroviaria a scartamento standard di 273 km attraverso il paese, la Eastern Route Railway, in seguito all’uscita dell’appaltatore cinese nel 2023, riporta Enr.

China Harbor and Engineering Co. Ltd. era stata inizialmente scelta per il progetto ferroviario che collega Malaba, città di confine condivisa che collega Uganda e Kenya, a Kampala. L’appaltatore cinese era stato allontanato dal governo ugandese nel gennaio 2023 per non aver adempiuto ai propri obblighi di finanziamento del progetto.

Il progetto consiste in un collegamento ferroviario completamente elettrificato che collega Uganda e Kenya con una capacità di trasporto merci di 25 milioni di tonnellate all’anno e include anche l’approvvigionamento di veicoli ferroviari. I piani prevedono una velocità di progettazione di 120 km/h e includono due stazioni principali, quattro stazioni di medie dimensioni, uno scalo di smistamento e tre terminal merci, secondo i dati del governo ugandese.

La nuova linea ferroviaria fa parte della rete ferroviaria elettrica regionale pianificata dell’Uganda di 1.700 km, che si collega alla porzione Mombasa-Naivasha già completata in Kenya e termina al porto di Mombasa sull’Oceano Indiano.

L’entusiasmo dell’Uganda nel completare il progetto è in gran parte alimentato dalla recente scoperta di notevoli quantità di petrolio e di riserve di minerali come minerale di ferro, fosfati, berillio, cromo, rame e cobalto. Il governo è desideroso di utilizzare un trasporto ferroviario ampliato per sfruttare economicamente queste risorse.

Forse ancora più significativamente, tuttavia, si prevede che il progetto dell’Uganda fornirà un accesso ferroviario tanto necessario alle vaste risorse minerarie estratte nella Repubblica Democratica del Congo, tra cui minerale di ferro, alluminio, rame e cobalto, che fino ad ora potevano essere consegnate al mercato globale solo tramite reti stradali sovraffollate.

La Turchia ha investito molto in Africa negli ultimi anni, con il presidente Recep Tayyip Erdogan che ha effettuato 50 visite in 31 paesi durante i suoi due decenni al potere, riporta VoA.

Quattordici paesi africani hanno partecipato all’ultimo incontro ministeriale, Turchi – Africa, a Gibuti lo scorso fine settimana; tra questi c’erano Angola, Ciad, Comore, Repubblica del Congo, Egitto, Guinea Equatoriale, Ghana, Libia, Mauritania, Nigeria, Sudan del Sud, Zambia e Zimbabwe.

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, che ha presieduto il vertice, ha affermato che il commercio con il continente ha superato i 35 miliardi di dollari l’anno scorso e che gli investimenti diretti della Turchia ora ammontano a 7 miliardi di dollari: ”La Turchia sta adottando un approccio completo e olistico in termini di miglioramento del nostro commercio e della partnership economica con il continente”, ha affermato Fidan.

La Turchia è diventata il quarto fornitore di armi dell’Africa subsahariana e ha contribuito ad addestrare le forze armate in molti paesi. Negli ultimi mesi, ha tentato di mediare la tensione tra Etiopia e Somalia, e ha stretto un accordo minerario con il Niger.

Fidan ha ribadito il suo sostegno all’Unione Africana per diventare un membro permanente del G20 e per la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: ”Dovremmo continuare i nostri sforzi per rendere l’ONU più rilevante e capace di affrontare le complesse sfide del secolo. La riforma del Consiglio di sicurezza è fondamentale in questo senso”, ha affermato.

Fidan ha anche chiesto un maggiore coinvolgimento africano nel conflitto israelo-palestinese: ”Crediamo che l’Africa possa svolgere un ruolo determinante nel sostenere la causa palestinese e nel fermare Israele (…) Apprezziamo i paesi africani che stanno con la Palestina”, ha aggiunto, evidenziando la recente mossa del Sudafrica di presentare prove di “genocidio” commesso da Israele alla Corte penale internazionale.

Il prossimo vertice Turchia-Africa dovrebbe tenersi nel 2026.

Luigi Medici

