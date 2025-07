TURCHIA. Sciopero al cantiere nucleare di Akkuyu

Sciopero per salari non pagati il 23 luglio al cantiere della centrale nucleare di Akkuyu in Turchia.

Come riportano Radio Azattyk e BneIntelliNews, Rosatom sta costruendo la centrale nucleare, la prima in Turchia, in questo sito sulla costa mediterranea. Il progetto ha subito gravi ritardi. A maggio, 7 miliardi di dollari di finanziamenti per il progetto non erano stati ancora erogati.

Secondo quanto riferito, i lavoratori in sciopero avrebbero bloccato una strada durante la protesta. Secondo fonti locali, la polizia turca avrebbe utilizzato idranti per disperdere i dipendenti in protesta.

Le registrazioni video dello sciopero e della violenta dispersione dei manifestanti sono state inviate sui social media e da lì si sono diffuse.

RBC ha riferito che Rosatom ha affermato che il ritardo nel pagamento degli stipendi è stato causato dal blocco dei fondi causato dalle azioni di “paesi ostili” che competono con la Russia nel settore nucleare. L’ente nucleare russo ha affermato di stare collaborando con la Turchia per trovare soluzioni per continuare a finanziare il progetto.

La costruzione della centrale nucleare di Akkuyu è iniziata nel 2018. Il megaprogetto ha un costo stimato di 20 miliardi di dollari, ma a causa dei termini contrattuali la Turchia potrebbe dover sostenere costi fino a 35 miliardi di dollari. L’impianto avrà quattro reattori da 4.800 MWe.

L’avvio del primo reattore è stato rinviato più volte. L’ultimo commento turco sulla questione parlava di una sua entrata in funzione entro la fine di quest’anno.

Alcuni ritardi sono stati causati dal rifiuto di Berlino di concedere a Siemens le licenze per la fornitura di alcuni componenti chiave della centrale nucleare, a seguito delle sanzioni occidentali in risposta alla guerra russa in Ucraina. In risposta, Rosatom ha dichiarato che si sarebbe rifornita dei componenti necessari dalla Cina.

La situazione relativa alla centrale nucleare di Akkuyu è sempre più imbarazzante per Rosatom, un’azienda con un fatturato elevato, che cerca di espandere enormemente le sue attività nucleari all’estero, sostenendo di essere più che in grado di costruire centrali nucleari a prescindere dalla situazione, con le sanzioni imposte al Cremlino dall’Occidente in relazione alla guerra in Ucraina. I ritardi sono anche un problema imbarazzante per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che voleva che il primo reattore della centrale fosse avviato in concomitanza con il centenario della fondazione della Repubblica di Turchia nel 2023.

Nell’aprile 2023, un paio di settimane prima delle elezioni presidenziali turche, Erdogan e Vladimir Putin hanno celebrato, tramite collegamento video, la cerimonia di “inaugurazione” di Akkuyu. Successivamente, diversi media, anche internazionali, hanno riportato l’avvio della centrale nucleare, mentre in realtà l’unico evento significativo è stato l’arrivo di una prima fornitura di combustibile nucleare al cantiere.

Russia e Turchia hanno firmato l’accordo per la centrale nucleare, progettata per fornire circa il 10% dell’elettricità turca, nel 2010. Il primo getto di calcestruzzo è stato effettuato per l’unità 1 nell’aprile 2018, per l’unità 2 nel giugno 2020, per l’unità 3 nel marzo 2021 e per l’unità 4 nel luglio 2022.

I critici del progetto Akkuyu hanno avvertito che la centrale nucleare viene costruita in una zona sismica.

Rosatom sta costruendo i reattori secondo un modello di costruzione-proprietà-gestione, il primo al mondo in un accordo per una centrale nucleare. Circa il 93% del finanziamento del progetto proviene da un’unità Rosatom. Si è calcolato che la Turchia avrà un obbligo di pagamento complessivo di 35 miliardi di dollari per l’impianto, il che lo rende il più grande obbligo di pagamento per singolo progetto nella storia turca.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/