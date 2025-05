TURCHIA. PKK ADDIO

Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan – PKK, impegnato in un sanguinoso conflitto con la Turchia da oltre quarant’anni, ha deciso di sciogliersi e porre fine alla sua lotta armata.

Da quando il PKK ha lanciato la sua insurrezione nel 1984, originariamente con l’obiettivo di creare uno stato curdo indipendente, il conflitto ha ucciso più di 40.000 persone, ha esercitato un enorme impatto economico e alimentato tensioni sociali.

La decisione del PKK potrebbe rafforzare la stabilità politica ed economica della Turchia, membro della NATO, e incoraggiare iniziative per allentare le tensioni nel vicino Iraq e anche in Siria, dove le forze curde sono alleate con le forze statunitensi. Sebbene Ankara abbia accolto con favore la decisione di sciogliersi, questa non garantisce la pace. Piuttosto, apre la strada all’accordo su un quadro giuridico complesso per disarmare in modo sicuro il PKK, definito gruppo terroristico dalla Turchia e dai suoi alleati occidentali, riporta Reuters.

“Il XII Congresso del PKK ha deciso di sciogliere la struttura organizzativa del PKK… e porre fine alla lotta armata”, ha dichiarato l’agenzia di stampa Firat nella dichiarazione conclusiva di un congresso tenutosi la scorsa settimana nel nord dell’Iraq, dove ha sede il gruppo. Tutte le operazioni militari sarebbero cessate “immediatamente”, e la consegna delle armi era subordinata alla risposta di Ankara e all’approccio ai diritti dei curdi, nonché al destino dei combattenti e dei leader del PKK. I curdi costituiscono circa il 20% degli 86 milioni di abitanti della Turchia.

Il PKK ha tenuto il congresso in risposta alla richiesta di scioglimento avanzata a febbraio dal suo leader Abdullah Öcalan, imprigionato su un’isola a sud di Istanbul dal 1999. Lunedì ha dichiarato che avrebbe gestito il processo. Tuttavia, non era chiaro se Ankara avesse accettato il ruolo di Öcalan, che secondo i sondaggi potrebbe essere impopolare tra i turchi. Né erano disponibili dettagli su come il disarmo e lo scioglimento del PKK sarebbero avvenuti nella pratica.

Non era chiaro nemmeno come il processo avrebbe influenzato, se mai lo avrebbe fatto, la milizia curda YPG in Siria. L’YPG guida una forza alleata degli Stati Uniti contro lo Stato Islamico ed è considerata dalla Turchia un’affiliata del PKK. L’YPG aveva precedentemente affermato che l’appello di Öcalan non si applicava a loro, contraddicendo la posizione di Ankara. Non ha commentato immediatamente l’annuncio del PKK. Lo scioglimento darà al presidente Tayyip Erdogan l’opportunità di promuovere lo sviluppo nel sud-est della Turchia, a maggioranza curda, dove l’insurrezione ha danneggiato l’economia regionale per decenni. La Turchia adotterà le misure necessarie per garantire un progresso graduale verso un paese “libero dal terrorismo” dopo la decisione del PKK, ha dichiarato il direttore delle comunicazioni della presidenza, Fahrettin Altun.

Nella sua dichiarazione, il PKK ha affermato di “aver completato la sua missione storica”, che nel corso degli anni si è spostata verso maggiori diritti curdi e una limitata autonomia nel sud-est della Turchia, piuttosto che verso uno stato indipendente.

“La lotta del PKK ha infranto la politica di negazione e annientamento del nostro popolo e ha portato la questione curda a un punto di risoluzione attraverso la politica democratica”, si legge sul sito web di notizie Firat, che ha mostrato immagini di membri di alto rango del PKK che partecipavano al congresso in mimetica.

Il partito filo-curdo DEM, il terzo partito più grande della Turchia, ha svolto un ruolo chiave nel facilitare l’appello di pace di Öcalan. Tayip Temel, vicepresidente del partito, ha dichiarato che la decisione del PKK è significativa per il popolo curdo e per il Medio Oriente nel suo complesso: ”Richiederà anche un profondo cambiamento nella mentalità ufficiale dello Stato turco”, ha affermato.

La decisione del PKK giunge in un contesto di tumulti nella politica turca: il sindaco di Istanbul, l’opposizione Ekrem Imamoglu, principale sfidante di Erdogan, è stato incarcerato a marzo con l’accusa di corruzione, in una mossa che ha scatenato le più grandi proteste del Paese in un decennio. La lira è rimasta invariata a 38,765 per dollaro dopo l’annuncio del PKK, mentre le azioni quotate a Istanbul sono salite del 3%.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/